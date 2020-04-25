Ay'ın ilk kapsamlı jeolojik haritası yayınlandı!

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu(USGS), "Ay'ın Birleşik Jeolojik Haritası" olarak adlandırılan Ay'ın ilk kapsamlı jeolojik haritasını paylaştı. Şimdiye kadar yayınlanan ve ayın yüzeyinden detaylar sunan altı farklı harita ve birçok veri tek bir haritada toplanmış oldu.

USGS'deki jeologlarından Corey Fortezzo, “Bu harita onlarca yıllık bir projenin doruk noktası.” dedi.

Apollo görevlerinden toplanan veriler kullanıldı

USGS jeologları, Apollo görevlerinden ve uydulardan toplanan veriler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri ve görüntüleri bir araya getirerek yeni ve kapsamlı bir jeolojik harita oluşturabilmek için NASA ve Ay ve Gezegen Enstitüsü astronomlarıyla çalıştı.

Aslında, yeni harita 1961 - 1972 yılları arasında gerçekleşen NASA'nın Apollo programından elde edilen verilerle oluşturulan altı haritanın bir sentezidir. Son uydu görevlerinden elde edilen veriler kullanılarak birleştirildi ve güncellendi.

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Mevcut USGS başkanı ve eski NASA astronotu Jim Reilly, "USGS'nin NASA'ya gelecekteki görevler için planlamalarında yardımcı olabilecek bir kaynak yarattığını görmek harika.” dedi.

Renklerin anlamı

Haritadaki renkler Ay'ın ayrık jeolojik zamanları temsil ediyor. Yani haritadaki renkler o yüzeyin oluştuğu dönemi, renklerin farklı tonları ise yüzeyin türünü ortaya koymaktadır.

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Copernican (sarılar) - 1.1 milyar yıl önce - günümüz

Eratosthenian (yeşiller) - 3.16 milyar - 1.1 milyar yıl önce

Imbrian (morlar, maviler ve pembeler) - 3.85 milyar - 3.16 milyar yıl önce

Nectarian (turuncular) - 3.92 milyar - 3.85 milyar yıl önce

Nectarian öncesi (kahverengiler) - 4.5 milyar yıl önce (ay oluştuğunda) - 3.92 milyar yıl önce

Yüksek çözünürlüklü görsellere ve renklerin detaylı açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://newatlas.com/space/first-ever-comprehensive-geological-map-moon/

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