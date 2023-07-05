Asus ROG Ally rakibi karşınızda: AYA NEO Air 1S

AYA NEO Air 1S neler sunacak?
AYA NEO Air 1S taşınabilir konsol AMD Ryzen 7 7840U yongasını barındırıyor. 8 çekirdekli bu yonga Radeon 780M grafik birimi barındırıyor. ROG Ally konsolundaki üst versiyon da Ryzen Z1 Extreme adıyla bu yongayı temel almıştı.
5.5 inçlik Full HD AMOLED paneli olan konsolda 350 nit parlaklık bulunuyor. X eksenli titreşim motoru tecrübeyi arttırırken 38Wh batarya da tatmin edici süreler sunuyor. Dış tasarım anlamında segmentin standartlarını bozmamış. AYA NEO Air 1S önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Hayat kısa, kuryeler uçuyor.
Fururlar oni purada :)