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    Asus ROG Ally rakibi karşınızda: AYA NEO Air 1S

    AYA NEO Air 1S taşınabilir oyun konsolu güçlü AMD Ryzen 7 7840U yongası ile Asus ROG Ally konsoluna alan bırakmamayı amaçlıyor. Cihaz yakın zamanda piyasada olacak. 
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    AYA NEO Air 1S Tam Boyutta Gör
    Steam Deck ile birlikte taşınabilir masa üstü oyun odaklı cihazlar yükselişe geçti. Çinli markalar bu alanda artık sayı hakimiyetini eline almış durumda. AYA NEO farklı modellerle dev markalara geçit vermiyor.

    AYA NEO Air 1S neler sunacak?

    AYA NEO Air 1S taşınabilir konsol AMD Ryzen 7 7840U yongasını barındırıyor. 8 çekirdekli bu yonga Radeon 780M grafik birimi barındırıyor. ROG Ally konsolundaki üst versiyon da Ryzen Z1 Extreme adıyla bu yongayı temel almıştı.

    5.5 inçlik Full HD AMOLED paneli olan konsolda 350 nit parlaklık bulunuyor. X eksenli titreşim motoru tecrübeyi arttırırken 38Wh batarya da tatmin edici süreler sunuyor. Dış tasarım anlamında segmentin standartlarını bozmamış. AYA NEO Air 1S önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 4 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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