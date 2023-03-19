Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerini piyasaya süren AMD, odağını Zen 4 mimarili ''Phoenix" serisi dizüstü işlemcilere çevirmiş durumda. Bu bağlamda kısa süre tepe model Ryzen 9 7945HX modelinin özellikle dizüstü rekabetinde sınırları zorladığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise ailenin ''U'' serisinden ilk bilgiler gelmeye başladı. Bugün Ryzen 7 7840U Cinebench platformunda test edildi.

AMD Ryzen 7 7840U sınıfında lider olabilir

Bilmeyenler için AMD Ryzen 7 7840U, 15-28W TDP'li ince dizüstü bilgisayarları hedefleyen orta üst seviye Phoenix APU'larından biri olacak. Bu yeni CPU, Zen 4 mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına ek olarak RDNA 3 Radeon 780M entegre grafik biriminden destek alıyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere göre Ryzen 7 7840U, Cinebench R23 çoklu çekirdek testlerinde 14.824, tekli çekirdek testlerinde ise 700 puan alıyor. Bu skorun, 3,3 GHz temel saat hızı, sekiz çekirdek ve nispeten kısıtlı güç bütçesi olan bir işlemci için oldukça etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz.

Zira yukarıda da görülebildiği gibi yeni işlemci, 14 çekirdekli Intel 12700H'den ufak bir farkla geri kalırken, 45W tasarımlı Ryzen 9 6980HX'ten daha yüksek bir performans sergiliyor. Ayrıca bu skorun masaüstü Ryzen 5 7600X'e de yakın olduğunu da belirtelim. Entegre grafik birimi tarafında ise Radeon 780M ile desteklenen işlemci, 3DMark Time Spy'da Nvidia GTX 1650'e yakın diyebileceğimiz 3000 civarında puan alıyor.

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AMD Ryzen 7040U Phoenix işlemcilerin ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda önümüzdeki çeyrekte piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle işlemcilerin nihai performansında değişimler yaşanabileceğini unutmamak gerek.

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AMD Ryzen 7 7840U test edildi: Masaüstü gücünde