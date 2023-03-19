AMD Ryzen 7 7840U test edildi: Masaüstü gücünde

AMD Ryzen 7 7840U sınıfında lider olabilir
Bilmeyenler için AMD Ryzen 7 7840U, 15-28W TDP'li ince dizüstü bilgisayarları hedefleyen orta üst seviye Phoenix APU'larından biri olacak. Bu yeni CPU, Zen 4 mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına ek olarak RDNA 3 Radeon 780M entegre grafik biriminden destek alıyor.
Zira yukarıda da görülebildiği gibi yeni işlemci, 14 çekirdekli Intel 12700H'den ufak bir farkla geri kalırken, 45W tasarımlı Ryzen 9 6980HX'ten daha yüksek bir performans sergiliyor. Ayrıca bu skorun masaüstü Ryzen 5 7600X'e de yakın olduğunu da belirtelim. Entegre grafik birimi tarafında ise Radeon 780M ile desteklenen işlemci, 3DMark Time Spy'da Nvidia GTX 1650'e yakın diyebileceğimiz 3000 civarında puan alıyor.
AMD Ryzen 7040U Phoenix işlemcilerin ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda önümüzdeki çeyrekte piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle işlemcilerin nihai performansında değişimler yaşanabileceğini unutmamak gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)