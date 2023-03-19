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    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 7 7840U test edildi: Masaüstü gücünde

    AMD'nin Zen 4 mimarili ''Phoenix" serisi dizüstü işlemcilerinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün AMD Ryzen 7 7840U, Cinebench R23 testlerinde görüntülendi. İşte performansı
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    AMD Ryzen 7 7840U test edildi: Masaüstü gücünde Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerini piyasaya süren AMD, odağını Zen 4 mimarili ''Phoenix" serisi dizüstü işlemcilere çevirmiş durumda. Bu bağlamda kısa süre tepe model Ryzen 9 7945HX modelinin özellikle dizüstü rekabetinde sınırları zorladığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise ailenin ''U'' serisinden ilk bilgiler gelmeye başladı. Bugün Ryzen 7 7840U Cinebench platformunda test edildi.

    AMD Ryzen 7 7840U sınıfında lider olabilir

    Bilmeyenler için AMD Ryzen 7 7840U, 15-28W TDP'li ince dizüstü bilgisayarları hedefleyen orta üst seviye Phoenix APU'larından biri olacak. Bu yeni CPU, Zen 4 mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına ek olarak RDNA 3 Radeon 780M entegre grafik biriminden destek alıyor.

    AMD Ryzen 7 7840U test edildi: Masaüstü gücünde Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere göre Ryzen 7 7840U, Cinebench R23 çoklu çekirdek testlerinde 14.824, tekli çekirdek testlerinde ise 700 puan alıyor. Bu skorun, 3,3 GHz temel saat hızı, sekiz çekirdek ve nispeten kısıtlı güç bütçesi olan bir işlemci için oldukça etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz.

    Zira yukarıda da görülebildiği gibi yeni işlemci, 14 çekirdekli Intel 12700H'den ufak bir farkla geri kalırken, 45W tasarımlı Ryzen 9 6980HX'ten daha yüksek bir performans sergiliyor. Ayrıca bu skorun masaüstü Ryzen 5 7600X'e de yakın olduğunu da belirtelim. Entegre grafik birimi tarafında ise Radeon 780M ile desteklenen işlemci, 3DMark Time Spy'da Nvidia GTX 1650'e yakın diyebileceğimiz 3000 civarında puan alıyor.

    AMD Ryzen 7040U Phoenix işlemcilerin ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda önümüzdeki çeyrekte piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle işlemcilerin nihai performansında değişimler yaşanabileceğini unutmamak gerek. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 6 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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