2019 Skoda Kamiq crossover'ın tasarımına ait çizimler paylaşıldı

SUV ailesini yeni bir crossover ile genişleterek Avrupa’daki elini güçlendirmeye hazırlanan Skoda, araçla ilgili yeni ipuçları paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni modelin Skoda Kamiq olarak adlandırılacağını duyuran Çekyalı üretici, şimdi de otomobilin çizimlerini paylaşarak tasarımını bir nebze de olsa gözler önüne serdi. Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak 2019 Skoda Kamiq crossover, Karoq ve Kodiaq modellerinin altında konumlanacak.

Geçtiğimiz yıl özel bir etkinlikte tanıtılan Vision X konsepti ile ön gösterimi yapılan 2019 Skoda Kamiq, görsellerden anlaşıldığı kadarıyla konsepte çok benzer bir tasarıma sahip olacak. Zira ince gündüz farları, onun hemen altında keskin hatlara sahip farlar ve ön yüzü domine eden büyük ızgara Vision X konseptinde de karşımıza çıkmıştı. Yan taraftan bakıldığında da konseptle benzerliğini koruyan 2019 Skoda Kamiq’in çizimlerinde kapı kollarına yer verilmemiş. Bu yüzden arka kapı kollarının C sütununa gizlenip gizlenmeyeceği henüz anlaşılmıyor.

2019 Skoda Kamiq modelinin arka tarafında keskin hatlara sahip bumerang benzeri stop lambaları dikkat çekiyor. Bagaj kapağındaki geniş Skoda yazısı, krom detaylarla süslenmesi muhtemel büyük difüzör ve dinamik görünümü devam ettiren keskin hatlar aracın arka yüzünde dikkat çeken diğer tasarım unsurları. Skoda henüz aracın kabin görsellerini paylaşmadı. Fakat önceki bilgilerden yola çıkarak tüm versiyonlarda dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge ekranı bulunacağı tahmin ediliyor.

Volkswagen'in MQB A0 platformunu kullanacak

Yalnızca önden çekişli olarak satılması beklenen Skoda Kamiq crossover’ın platform ikizi Seat Arona ve Vw T-Cross ile aynı motorları paylaşacağı düşünülüyor. Dolayısıyla Kamiq müşterilerinin üç ve dört silindirli benzinli üniteler arasından seçim yapacağı söylenebilir. 1.6 litre TDI dizel ünitenin de seçenekler arasında kendine yer bulması muhtemel. Bu listeye daha sonra Vision X konseptinde ön gösterimi yapılan hibrit sistem de katılacak. Fakat konseptteki sistemin üretim versiyonuna aynı şekilde aktarılıp aktarılmayacağı henüz bilinmiyor.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/first-sketches-of-the-skoda-kamiq-outlook-of-the-new-city-suv/