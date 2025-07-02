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    Hyundai, yeni elektrikli crossover modelini birkaç ay içinde tanıtacak

    Hyundai, Bayon’un elektrikli alternatifi olması beklenen yeni crossover modelini 2026’nın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürecek; fiyatının 30.000 euro civarında olması öngörülüyor.

    Hyundai, yeni elektrikli crossover'ını 2026'da tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Hyundai, elektrikli araç yelpazesini genişletme planları kapsamında, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni bir elektrikli crossover modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni modelin, içten yanmalı motora sahip Bayon’un elektrikli karşılığı olması bekleniyor.

    Yeni aracın, Hyundai’nin kardeş markası Kia’nın yakında tanıtacağı EV2 ile aynı temellere dayanacağı ve Hyundai ürün gamında Inster ile Kona Electric arasında konumlanacağı belirtiliyor. Yaklaşık olarak Bayon ile aynı boyutlarda olması beklenen bu elektrikli crossover, piyasada Renault 4 ve Volvo EX30 gibi modellerle rekabet edecek.

    Hyundai Avrupa’nın yeni CEO’su Xavier Martinet’in açıklamasına göre, araç birkaç ay içinde tanıtılacak ve markanın takvimine göre 2026’nın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu da ilk teslimatların 2026 Temmuz ayı gibi başlayabileceğine işaret ediyor. Bu konuda resmi bir açıklama yok ancak söz konusu modelin Türkiye'de üretilecek elektrikli Hyundai olma olasılığı yüksek. Zira daha önce yapılan açıklamada İzmit fabrikasındaki üretimin 2026 yılında başlayacağı belirtilmişti.

    Hyundai, yeni elektrikli crossover'ını 2026'da tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Kia EV2 Concept

    Yeni modelin, Hyundai Grubu’nun (Hyundai, Kia ve Genesis) birçok elektrikli aracında kullanılan ölçeklenebilir E-GMP platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu da, araca Kia EV3 ile benzer bir teknik altyapı kazandırabilir. EV3’te olduğu gibi, yeni crossover da 58,3 kWsa ya da 81,4 kWsa batarya seçeneklerine sahip olabilir; bu bataryalar sırasıyla yaklaşık 430 km ve 598 km menzil sunuyor. Tüm versiyonlarda ön tekerleklere güç veren 201 beygirlik tek motor bulunması öngörülüyor.

    İç mekânda ise Hyundai, sürüş deneyimini artıracak büyük bir değişim vadediyor. Yeni bilgi-eğlence sisteminin, ortam aydınlatması ve araç içi ses gibi öğeleri sürüş moduna göre otomatik olarak ayarlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca, sürücü ekranı ile multimedya ekranının birleşik yapıda ve kokpitin yarısından fazlasını kapsayacak şekilde tasarlanacağı konuşuluyor.

    Fiyatlandırma konusunda da aracın yaklaşık 30.000 euro seviyesinde olması bekleniyor. Yeni model, 2026’da yollara çıktığında Hyundai’nin elektrikli araç ailesindeki altıncı model olacak.

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