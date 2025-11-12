Giriş
    Baidu, GPT-5'i geride bırakan yapay zeka modelini tanıttı

    Çinli teknoloji devi Baidu, yeni yapay zeka modelinin OpenAI’nin GPT-5'i ve Google’ın Gemini 2.5 Pro'sunu birçok ölçümde geride bıraktığını iddia ediyor.         

    Baidu, GPT-5'i geride bırakan yapay zeka modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Baidu, ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Thinking adını verdiği yeni açık kaynaklı çok modlu yapay zeka modelini tanıttı. Çinli teknoloji devi, yeni modelinin OpenAI’nin GPT-5'i ve Google’ın Gemini 2.5 Pro'sunu birçok ölçümde geride bıraktığını iddia ediyor. 

    Verimli yapısıyla öne çıkıyor

    Esnek Apache 2.0 lisansı altında yayınlanan model, toplam 28 milyar parametreye sahip bir "Uzmanlar Karışımı" (Mixture of Experts) mimarisini kullanıyor. Toplamda 28 milyar parametreye sahip olmasına rağmen, her çalıştırmada yalnızca 3 milyar parametre etkinleşiyor. Bu sayede, yüksek performansı korurken hesaplama maliyetleri ciddi ölçüde azalıyor. Baidu’nun açıklamasına göre model, Gemini 2.5 Pro’yu belge ve grafik anlama testleri olan VQA, MMBench ve SEED-Bench kıyaslamalarında geride bırakıyor.

    Bu hafif tasarım, ERNIE-4.5-VL’nin benzer tam parametreli modellere göre iki ila üç kat daha hızlı çıkarım yapmasını sağlıyor ve çok daha az bellek kullanıyor. Modelin öne çıkan yeniliği olan “Görsellerle Düşünme" özelliği, görüntülerin belirli bölgelerine yakınlaşarak o kısımları ayrı ayrı analiz edip, bu yerel gözlemleri genel bir sonuca entegre edebilmesini sağlıyor.

    Baidu araştırmacıları, modeli büyük ölçekli görsel-dilsel akıl yürütme verileriyle uzun bir ara eğitim sürecinden geçirerek eğitti. Eğitimde GSPO ve IcePop gibi ileri düzey pekiştirmeli öğrenme yöntemleri ile dinamik zorluk örneklemesi teknikleri kullanıldı. Sonuç olarak model, görsel akıl yürütme, STEM problemleri çözme, görsel bağlama oturtma, araç kullanımı ve video anlama konularında öne çıkıyor.

    Çin'in açık kaynak stratejisi

    Bu hamle, Çin’in açık kaynaklı yapay zeka stratejisini hızlandırdığı bir döneme denk geliyor. Son analizlere göre Çin, açık kaynaklı AI model indirmelerinde ABD’yi geçmiş durumda. DeepSeek, Alibaba ve Baidu gibi şirketler, Batılı rakiplerine kıyasla güçlü modelleri daha hızlı ve daha düşük maliyetle geliştirebildiklerini gösteriyor. Bu da, ücretli API’lar ve kapalı modeller üzerinden gelir elde eden OpenAI ve Anthropic gibi firmalar üzerinde baskı oluşturuyor.

    Kaynakça https://news.aibase.com/news/22703 https://fortune.com/2025/11/11/is-china-about-to-win-the-ai-race/
