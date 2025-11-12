Giriş
    Çin, yapay zeka ve 6G patentlerinde lider olduğunu açıkladı

    Yeni bir rapora göre Çin, yapay zeka patentlerinde dünya genelinde %60 payla zirvede yer alıyor. Ülke ayrıca, 6G patent başvurlarında %40,3 ile yine ilk sırada bulunuyor.

    Çin, yapay zeka ve 6G patentlerinde lider olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    2025 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'nde yayınlanan raporlara göre Çin, yapay zeka patentlerinde dünya genelinde %60 payla zirvede yer alıyor. Ülke ayrıca, 6G patent başvurlarında %40,3 ile yine ilk sırada bulunuyor.

    Çin Siber Uzay Araştırmaları Akademisi tarafından hazırlanan “Çin İnternet Gelişimi 2025 Raporu” ve “Dünya İnternet Gelişimi 2025 Raporu”, ülkenin dijital altyapıdaki büyümesini ve teknolojik başarılarını gözler önüne serdi. 7–9 Kasım tarihlerinde Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde düzenlenen zirveye 130’dan fazla ülke ve bölgeden 1.600’ün üzerinde katılımcı yer aldı.

    5G kullanıcı sayısı 1,12 milyara ulaştı

    Haziran 2025 itibarıyla Çin genelinde 4,55 milyon 5G baz istasyonu kurulmuş durumda ve 1,12 milyar 5G mobil kullanıcı bulunuyor. Ülkenin akıllı bilgi işlem gücü 788 EFLOPS’a ulaştı ve 10,85 milyon standart raf aktif olarak çalışıyor. 

    Raporlara göre, Çin’in 6G endüstrisinin 2030’a kadar 1,2 trilyon yuan (yaklaşık 168,5 milyar dolar) büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu pazarın %40’ını endüstriyel internet uygulamaları, %30’unu ise akıllı şehir projeleri oluşturacak. Ayrıca, kuantum bilişim sektörü 2025’te 11,56 milyar yuan’a ulaşarak yıllık bazda %30’un üzerinde büyüme gösterecek.

    Çin ayrıca, üst üste 12. yıl boyunca dünyanın en büyük e-ticaret pazarı olmayı sürdürdü. Aralık 2024 itibarıyla 974 milyon çevrimiçi alışveriş kullanıcısı ile ülke internet nüfusunun %87,9’u e-ticaretten yararlanıyor. Çevrimiçi perakende satışlar ise %7,2 oranında artış kaydetti.

