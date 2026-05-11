    ABD siyasetini yapay zekanın vurduğu beyaz yakalılar şekillendirecek

    Yapay zeka nedeniyle iş kaybı riskiyle karşı karşıya kalan milyonlarca beyaz yakalı çalışan, özellikle kritik seçim bölgelerinde ABD siyasetinin yeni belirleyici gücü olabilir.

    Neredeyse sanayileşme döneminden bu yana mavi yakalı çalışanlar, siyası seçimlerin merkezindeki en önemli toplumsal gruplardan biri oldu. Ancak ABD’de yapılan yeni bir araştırma, önümüzdeki dönemde siyasi dengeleri değiştirebilecek yeni bir seçmen kitlesine işaret ediyor. Araştırmaya göre, yapay zeka nedeniyle iş kaybı riskiyle karşı karşıya kalan beyaz yakalı çalışanlar, özellikle kritik seçim bölgelerinde yoğunlaşıyor ve bu durum hem Amerikan hem de dünya siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.

    Beyaz yakalı çalışanları hedef alıyor

    Tufts Üniversitesi Fletcher School bünyesinde hazırlanan “American AI Jobs Risk Index” adlı çalışma, ABD genelindeki 784 farklı meslek grubunu inceleyerek yapay zeka otomasyonundan en fazla etkilenebilecek bölgeleri ortaya koydu. Araştırmanın başındaki isim olan Bhaskar Chakravorti, özellikle bilgi temelli işlerde çalışan kesimlerin giderek daha büyük bir siyasi güç haline geleceğini düşünüyor.

    Chakravorti’nin “Wired Belt” olarak adlandırdığı bu yeni coğrafi kuşak, ABD’nin büyük metropollerinin çevresindeki banliyö bölgelerini kapsıyor. Bu bölgelerde yaşayan çalışanlar genellikle veri analizi, pazarlama, yazılım, web tasarımı ve finans gibi alanlarda görev yapıyor. Araştırmaya göre bu kişiler yalnızca ekonomik açıdan değil, siyasi örgütlenme açısından da oldukça güçlü bir potansiyele sahip. Zira bu zümre, ABD Kongre üyelerinin telefon numaralarını bilenlerden oluşuyor.

    Araştırmacıya göre bu yeni seçmen kitlesi sosyal medya, dijital iletişim ve siyasi organizasyon konusunda oldukça deneyimli. Bu nedenle geleneksel sanayi işçilerinden farklı olarak seslerini daha hızlı ve etkili biçimde duyurabilecekleri değerlendiriliyor.

    Kritik seçim bölgeleri yapay zeka baskısını hissediyor

    Çalışmanın dikkat çekici bulgularından biri de yapay zeka kaynaklı iş kaybı riskinin özellikle seçim sonuçlarını belirleyen kritik eyaletlerde yoğunlaşması oldu. Philadelphia, Atlanta, Phoenix ve Detroit çevresindeki banliyö kuşakları, araştırmada öne çıkan bölgeler arasında yer aldı.

    Araştırma verilerine göre ABD genelinde yaklaşık 9,3 milyon işin yapay zeka otomasyonu nedeniyle risk altında olduğu tahmin ediliyor. Bunun ekonomik karşılığı ise yaklaşık 200 milyar dolarlık gelir kaybı olarak hesaplanıyor. Yapay zekanın daha agresif şekilde iş gücünün yerini aldığı senaryolarda ise toplam kaybın 1,5 trilyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

    Yapay zeka siyasetin merkezine yerleşebilir

    ABD’de yapay zekaya yönelik toplumsal kaygılar son dönemde belirgin şekilde artıyor. NBC News tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre yapay zeka teknolojilerine yönelik kamuoyu desteği oldukça düşük seviyelerde bulunuyor. Siber güvenlik riskleri, çevresel etkiler ve özellikle beyaz yakalı işlerin otomasyon tehdidi altında olması, toplumdaki endişelerin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

    Siyasi cephede ise konuya ilişkin net bir yaklaşım henüz oluşmuş değil. Donald Trump yönetiminin bugüne kadar yapay zeka düzenlemeleri konusunda daha serbest piyasa yanlısı bir politika izlediği belirtilirken, son dönemde hükümet denetimi seçeneklerinin de değerlendirildiği aktarılıyor.

    Araştırmaya göre 2024 seçimlerinde bazı banliyö bölgelerinde sağa yönelim gözlense de, hangi siyasi partinin yapay zeka çağında çalışanları koruyacak somut bir ekonomik dönüşüm planı sunacağı büyük önem taşıyor. İnsan sermayesine yatırım yapan ve çalışanların dönüşüm sürecini destekleyen politikaların, hem ara seçimlerde hem de 2028 başkanlık yarışında belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

    Uzmanlar yapay zekanın iş gücü üzerindeki gerçek etkisinin henüz tam olarak netleşmediğini belirtiyor. Bazı teknoloji şirketleri son dönemdeki işten çıkarmalarda yapay zeka kullanımını gerekçe gösterse de otomasyondan en fazla etkilenmesi beklenen genç çalışanlar arasındaki işsizlik oranı geçen yılın zirvesine kıyasla gerilemiş durumda.

    Buna rağmen ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun nisan ayı verileri, beyaz yakalı sektörlerde baskının artabileceğine işaret ediyor. Finansal faaliyetler ve bilgi hizmetleri alanlarında toplamda yaklaşık 24 bin pozisyonun kaybedildiği belirtiliyor.

