ABD siyasetini yapay zekanın vurduğu beyaz yakalılar şekillendirecek

Beyaz yakalı çalışanları hedef alıyor
Tufts Üniversitesi Fletcher School bünyesinde hazırlanan “American AI Jobs Risk Index” adlı çalışma, ABD genelindeki 784 farklı meslek grubunu inceleyerek yapay zeka otomasyonundan en fazla etkilenebilecek bölgeleri ortaya koydu. Araştırmanın başındaki isim olan Bhaskar Chakravorti, özellikle bilgi temelli işlerde çalışan kesimlerin giderek daha büyük bir siyasi güç haline geleceğini düşünüyor.
Araştırmacıya göre bu yeni seçmen kitlesi sosyal medya, dijital iletişim ve siyasi organizasyon konusunda oldukça deneyimli. Bu nedenle geleneksel sanayi işçilerinden farklı olarak seslerini daha hızlı ve etkili biçimde duyurabilecekleri değerlendiriliyor.
Kritik seçim bölgeleri yapay zeka baskısını hissediyor
Araştırma verilerine göre ABD genelinde yaklaşık 9,3 milyon işin yapay zeka otomasyonu nedeniyle risk altında olduğu tahmin ediliyor. Bunun ekonomik karşılığı ise yaklaşık 200 milyar dolarlık gelir kaybı olarak hesaplanıyor. Yapay zekanın daha agresif şekilde iş gücünün yerini aldığı senaryolarda ise toplam kaybın 1,5 trilyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Yapay zeka siyasetin merkezine yerleşebilir
Siyasi cephede ise konuya ilişkin net bir yaklaşım henüz oluşmuş değil. Donald Trump yönetiminin bugüne kadar yapay zeka düzenlemeleri konusunda daha serbest piyasa yanlısı bir politika izlediği belirtilirken, son dönemde hükümet denetimi seçeneklerinin de değerlendirildiği aktarılıyor.
Araştırmaya göre 2024 seçimlerinde bazı banliyö bölgelerinde sağa yönelim gözlense de, hangi siyasi partinin yapay zeka çağında çalışanları koruyacak somut bir ekonomik dönüşüm planı sunacağı büyük önem taşıyor. İnsan sermayesine yatırım yapan ve çalışanların dönüşüm sürecini destekleyen politikaların, hem ara seçimlerde hem de 2028 başkanlık yarışında belirleyici olabileceği ifade ediliyor.
Uzmanlar yapay zekanın iş gücü üzerindeki gerçek etkisinin henüz tam olarak netleşmediğini belirtiyor. Bazı teknoloji şirketleri son dönemdeki işten çıkarmalarda yapay zeka kullanımını gerekçe gösterse de otomasyondan en fazla etkilenmesi beklenen genç çalışanlar arasındaki işsizlik oranı geçen yılın zirvesine kıyasla gerilemiş durumda.
Buna rağmen ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun nisan ayı verileri, beyaz yakalı sektörlerde baskının artabileceğine işaret ediyor. Finansal faaliyetler ve bilgi hizmetleri alanlarında toplamda yaklaşık 24 bin pozisyonun kaybedildiği belirtiliyor.
