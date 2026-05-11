AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (11 Mayıs 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, GPT ve Claude gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Bu hafta adından en çok söz ettiren şirketler ise OpenAI ve Anthropic oldu. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Hızlı yükselişini sürdüren Anthropic, OpenAI ile arayı kapatmaya başladı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ dünyasının yükselen yıldızı Anthropic, özellikle ürünlerini gelire dönüştürme konusunda etkileyici bir iş ortaya koyuyor. Bu da şirketin yıldızını her geçen gün biraz daha parlatıyor.

Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde elde ettiği gelirin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 80 kat arttığını açıkladı. Anthropic'in bu yükselişi yatırımcıların da gözünden kaçmadı. Nitekim gelen son haberler, şirketin bir sonraki yatırım turundaki değerlemesinin 1 trilyon dolar üzerinden yapılabileceğini söylüyor. Bu da Claude ve Mythos gibi yapay zekâlarla adından söz ettiren Anthropic'in OpenAI ile arayı iyiden iyiye kapadığına işaret ediyor.

OpenAI’ın yapay zekâlı akıllı telefonu 2027’de gelebilir

Tam Boyutta Gör Ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı tedarik zinciri verilerine göre OpenAI, yapay zekâ odaklı ilk akıllı telefonunu hâlihazırda geliştiriyor ve cihazın seri üretimi için 2027’nin ilk yarısını hedefliyor. Söz konusu cihazın, geleneksel akıllı telefonlardan farklı olarak doğrudan yapay zekâ iş yüklerine odaklanacağı belirtiliyor. Bu yaklaşım, son dönemde teknoloji dünyasında öne çıkan “AI agent” cihaz trendiyle örtüşüyor.

Gelen bilgilere göre OpenAI, bu projede MediaTek ile iş birliği yapabilir. Şirketin, TSMC’nin yeni nesil üretim süreciyle geliştirilecek özel bir Dimensity işlemci üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Veri merkezleri her yerde: Evde, uzayda, okyanusta...

Tam Boyutta Gör Yapay zekânın giderek artan enerji ihtiyacını karşılamanın yollarını arayan devlet ve şirketler, adeta buldukları her yere veri merkezi kurmayı planlıyorlar. AI'ı besleyecek veri merkezlerini uzaya kurma fikri her geçen gün daha fazla destekçi kazanıyor. Nitekim bu hafta Anthropic ile SpaceX AI arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın kapsamında uzay tabanlı AI da bulunuyor.

ABD merkezli yenilenebilir enerji ve okyanus teknolojisi şirketi Panthalassa ise, okyanuslarda veri merkezleri kurmak için çalışmalara başladı. Son yıllarda tüm dünyada nüfuz sahibi hâline gelen Peter Thiel'ın (Palanthir'in kurucusu) desteğini de arkasına alan Panthalassa, son yatırım turu sırasında 140 milyon dolar fon toplayarak bu konuda epey iddialı olduğunu gösterdi.

Diğer yandan Nvidia ise giderek artan bu ihtiyacı karşılamak için farklı bir çözüm üzerinde çalışıyor. Nvidia bu hafta Kaliforniya merkezli enerji teknolojileri girişimi Span’a yatırım yaptı.Projenin amacı evlerin elektrik altyapısına entegre edilecek mini veri merkezleri ile kullanılmayan enerji kapasitesini değerlendirmek.

Çin'den yapay zeka veri merkezlerine yeşil enerji zorunluluğu

Tam Boyutta Gör Yapay zekânın artan enerji yükü Çin cephesinde de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ancak Çin tarafı olayın farklı bir boyutunu ele alıyor. Çin hükümeti, yapay zeka ile bağlantılı veri merkezlerinin çevresel etkisini azaltmak amacıyla kapsamlı bir yeşil dönüşüm planını devreye alıyor.

Yeni plan kapsamında, veri merkezlerinin elektrik tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı ciddi şekilde artırılacak. Toplamda 29 farklı önlem içeren strateji, özellikle hızla büyüyen yapay zekâ sektörünün artan enerji ihtiyacını daha sürdürülebilir hâle getirmeyi amaçlıyor. Çin'in bu hamlesi, hem karbon emisyonlarını azaltma hedefleriyle uyumlu görülüyor hem de ülkenin teknoloji altyapısını çevreci politikalarla güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İnternetin geçmişi tehlikede: Yapay zekâ depolama krizi yarattı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ kaynaklı veri talebi ve artan HDD fiyatları, internetin dijital hafızasını koruyan Wayback Machine ile Wikimedia gibi dev arşiv projelerini ciddi bir depolama ve bütçe krizine sürükledi.

Kâr amacı gütmeyen Internet Archive, yaklaşık 210 petabaytlık veri havuzunu yönetirken, yalnızca Wayback Machine hizmeti için her gün yaklaşık 100 terabayt yeni depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Ancak 28–30 TB kapasiteli disklerin ya piyasada bulunamaması ya da aşırı yüksek fiyatlarla satılması, kuruluşun operasyonlarını zorlaştırıyor. Wikimedia Vakfı da benzer şekilde milyonlarca makale ve medya içeriğini sürdürebilmek için artan donanım maliyetleriyle mücadele ediyor.

Chrome'un 4 GB’lık yapay zekâ dosyasını sessizce cihazlara yüklemesi tepki çekti

Tam Boyutta Gör Google Chrome'un kullanıcıdan açık bir izin almadan cihazlara yaklaşık 4 GB büyüklüğünde bir yapay zekâ modelini arka planda indirip kurduğu ortaya çıktı. Söz konusu dosya, “weights.bin” adıyla sistemde yer alıyor ve Gemini Nano modelinin parametrelerini içeriyor. Herhangi bir onay penceresi açılmadan gerçekleşen bu indirme işlemi, Chrome’daki AI özellikleri kullanıldığında otomatik olarak tetikleniyor. Kullanıcılar çoğu zaman bu dosyanın varlığından bile haberdar olmuyor. Üstelik kullanıcı bu dosyayı manuel olarak silse bile Chrome belirli koşullar sağlandığında modeli yeniden indiriyor.

Yapay zeka, daha iyi yapay zekalar oluşturmaya başladı 1 gün önce eklendi

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

OpenAI, gerçek zamanlı konuşmalar için geliştirdiği yeni sesli yapay zekâ modellerini tanıttı. Bir yandan konuşurken diğer yandan çeşitli görevleri yerine getirebilen bu modeller çeviri yapabiliyor, konuşmaları yazıya dökebiliyor veya konuşma sırasında benzer işlemler yapabiliyor.

Bu hafta yayınlanan Bach-1.0 adlı video üretme aracı, farklı videolar üretirken aynı karakter yüzlerini koruyabilmesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca ürettiği videoların kalitesi de genel olarak beğeni kazandı.

ChatGPT’nin varsayılan modeli GPT-5.5 Instant olarak güncellendi. Artık daha net ve daha az hatalı bilgiler veriyor.

GenesisAI tarafından geliştirilen Gene-26.5, robotların ellerini neredeyse bir insan kadar çeşitli şekillerde kullanmasına yardımcı oluyor. Yayınlanan demo videosu, dikkat çekici bir performans vadediyor.

Açık bir üretken yapay zekâ olan HiDream-O1-Image, 2K çözünürlükte görseller üretebiliyor. Aynı zamanda görsel düzenleme özelliği de bulunuyor. Modelin özellikle görsellere yazı ekleme becerisi dikkat çekiyor.

Wan 2.2 tabanlı SwiftI2V, tek bir görselden yola çıkarak yüksek çözünürlüklü videolar üretebiliyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Grok sesli mod Apple CarPlay 'e geldi.

'e geldi. Apple, iOS 27 'de kullanıcılara Apple Intelligence'a alternatif olarak üçüncü parti modellerle çeşitli yapay zeka özelliklerini kullanma seçeneği sunacak.

'de kullanıcılara Apple Intelligence'a alternatif olarak üçüncü parti modellerle çeşitli yapay zeka özelliklerini kullanma seçeneği sunacak. Beyaz Saray , yeni geliştirilen yapay zekâ modellerine yönelik bir inceleme ve gözetim mekanizması oluşturmayı düşünüyor.

, yeni geliştirilen yapay zekâ modellerine yönelik bir inceleme ve gözetim mekanizması oluşturmayı düşünüyor. Google, Microsoft ve xAI , ABD hükümetine yapay zeka modellerine erken erişim imkanı sunacak.

ve , ABD hükümetine yapay zeka modellerine erken erişim imkanı sunacak. Google , web üzerinde kullanıcı adına işlem yapabilen deneysel yapay zekâ projesi Project Mariner’ı kapattı. Projenin teknolojileri artık Gemini Agent ve AI Mode’da kullanılacak.

, web üzerinde kullanıcı adına işlem yapabilen deneysel yapay zekâ projesi Project Mariner’ı kapattı. Projenin teknolojileri artık Gemini Agent ve AI Mode’da kullanılacak. AMD , veri merkezi gelirlerinde ilk kez Intel'i geride bıraktı.

, veri merkezi gelirlerinde ilk kez Intel'i geride bıraktı. Meta , belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebilen yeni AI ajanını kullanıcılarına bir tür sanal asistan olarak sunacak.

, belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebilen yeni AI ajanını kullanıcılarına bir tür sanal asistan olarak sunacak. Samsung Electronics hisseleri yapay zekâ çiplerine yönelik talebin etkisiyle yüzde 15’in üzerinde yükseldi. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları aşarak tarihi bir eşiği geçti.

hisseleri yapay zekâ çiplerine yönelik talebin etkisiyle yüzde 15’in üzerinde yükseldi. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları aşarak tarihi bir eşiği geçti. ABD'li uzmanlar Çin'in elektrikli otomobillerde yaptığı atılımın bir benzerini şimdi insansı robotlarda yaptığı konusunda ABD yönetimini uyardı.

yaptığı konusunda ABD yönetimini uyardı. Google , yazılım mülakatlarında adayların yapay zekâ asistanı kullanmasına izin veren bir pilot uygulama başlattı. Sistem, kod anlama ve AI ile çalışma yetkinliğini ölçecek.

, yazılım mülakatlarında adayların yapay zekâ asistanı kullanmasına izin veren bir pilot uygulama başlattı. Sistem, kod anlama ve AI ile çalışma yetkinliğini ölçecek. Samsung, Bespoke buzdolaplarına getirdiği yeni güncellemeyle Google Gemini destekli yapay zeka sistemini geliştirdi.

