Cursor, öğrenciler için ücretsiz abonelik programını Türkiye’ye kapattı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Cursor’ın ücretsiz öğrenci planı Türkiye’de için artık geçerli değil: “Dünya genelinde ücretsiz” duyurusuna rağmen Türk üniversiteleri hariç tutuldu. Geliştiricilere yönelik yapay zeka destekli editör uygulaması Cursor, kısa süre önce yaptığı büyük bir duyuruyla “dünya genelindeki öğrenciler” için Cursor Pro planını bir yıl boyunca ücretsiz sunduğunu açıkladı. İlk başta Türkiye’deki öğrenciler de bundan yararlandı ancak kısa bir süre sonra Türkiye, bu programdan çıkartıldı.

Herkese var, Türkiye’ye yok

Tam Boyutta Gör Cursor’ın resmi açıklamasında, dünya çapındaki doğrulanmış öğrenciler artık Cursor Pro'yu bir yıl boyunca ücretsiz kullanabilir denilse de, programa başvuran Türk öğrenciler, üniversitelerinin onaylı listeye dahil olmadığı gerekçesiyle indirime erişemiyor.

OpenAI, Microsoft’a yaptığı ödemeyi yarı yarıya azaltıyor 16 sa. önce eklendi

Kullanıcılara e-posta yoluyla gönderilen yanıtlarda, Türkiye’deki üniversitelerin şu anda desteklenmediği ve bu konuda belirli bir takvimin bulunmadığı ifade ediliyor. Cursor destek ekibinin ilettiği açıklamaya göre öğrenci indirimi yalnızca onaylı üniversitelerdeki öğrenciler için geçerli ve şu anda Türk üniversiteler buraya dahil değil.

Tam Boyutta Gör Cursor for Students programı başladığında Türkiye’den de programa kayıt olunabiliyordu. Bazı kullanıcıların öğrenci mailleriyle Cursor Pro aldıktan sonra bunları satışa çıkardığı da tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye’nin programdan çıkartılmasında bunun bir payı olabilir. Öte yandan firma kullanıcılara, desteklenen üniversiteler listesine eklenme ihtimali için cursor.com/students sayfasını periyodik olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

Cursor Pro ile neler sunuluyor?

Cursor, geleneksel editörlerden farklı olarak yapay zekayla donatılmış bir geliştirme ortamı sunuyor. Kodun bağlamını anlayarak önerilerde bulunabiliyor, hataları analiz edip çözümler sunabiliyor. Ücretsiz sunulan Cursor Pro öğrenci planı, aylık 500 hızlı premium istek ve sınırsız yavaş premium istek hakkı tanıyor. Bu da özellikle projeler ve kişisel öğrenme süreçlerinde ciddi bir destek anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Cursor, öğrenciler için ücretsiz aboneliği Türkiye’ye kapattı