Cursor, öğrenciler için ücretsiz abonelik programını Türkiye’ye kapattı

Kullanıcılara e-posta yoluyla gönderilen yanıtlarda, Türkiye’deki üniversitelerin şu anda desteklenmediği ve bu konuda belirli bir takvimin bulunmadığı ifade ediliyor. Cursor destek ekibinin ilettiği açıklamaya göre öğrenci indirimi yalnızca onaylı üniversitelerdeki öğrenciler için geçerli ve şu anda Türk üniversiteler buraya dahil değil.
Cursor Pro ile neler sunuluyor?
Cursor, geleneksel editörlerden farklı olarak yapay zekayla donatılmış bir geliştirme ortamı sunuyor. Kodun bağlamını anlayarak önerilerde bulunabiliyor, hataları analiz edip çözümler sunabiliyor. Ücretsiz sunulan Cursor Pro öğrenci planı, aylık 500 hızlı premium istek ve sınırsız yavaş premium istek hakkı tanıyor. Bu da özellikle projeler ve kişisel öğrenme süreçlerinde ciddi bir destek anlamına geliyor.