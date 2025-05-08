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    Cursor, öğrenciler için ücretsiz abonelik programını Türkiye’ye kapattı

    Yapay zeka destekli kod yazım ve geliştirme platformu olan Cursor, öğrenciler için Cursor for Students programını başlattı. Ancak bir süre sonra Türkiye, program dışına alındı.

    Cursor, öğrenciler için ücretsiz aboneliği Türkiye’ye kapattı Tam Boyutta Gör
    Cursor’ın ücretsiz öğrenci planı Türkiye’de için artık geçerli değil: “Dünya genelinde ücretsiz” duyurusuna rağmen Türk üniversiteleri hariç tutuldu. Geliştiricilere yönelik yapay zeka destekli editör uygulaması Cursor, kısa süre önce yaptığı büyük bir duyuruyla “dünya genelindeki öğrenciler” için Cursor Pro planını bir yıl boyunca ücretsiz sunduğunu açıkladı. İlk başta Türkiye’deki öğrenciler de bundan yararlandı ancak kısa bir süre sonra Türkiye, bu programdan çıkartıldı.

    Herkese var, Türkiye’ye yok

    Cursor, öğrenciler için ücretsiz aboneliği Türkiye’ye kapattı Tam Boyutta Gör
    Cursor’ın resmi açıklamasında, dünya çapındaki doğrulanmış öğrenciler artık Cursor Pro'yu bir yıl boyunca ücretsiz kullanabilir denilse de, programa başvuran Türk öğrenciler, üniversitelerinin onaylı listeye dahil olmadığı gerekçesiyle indirime erişemiyor.

    Kullanıcılara e-posta yoluyla gönderilen yanıtlarda, Türkiye’deki üniversitelerin şu anda desteklenmediği ve bu konuda belirli bir takvimin bulunmadığı ifade ediliyor. Cursor destek ekibinin ilettiği açıklamaya göre öğrenci indirimi yalnızca onaylı üniversitelerdeki öğrenciler için geçerli ve şu anda Türk üniversiteler buraya dahil değil.

    Cursor, öğrenciler için ücretsiz aboneliği Türkiye’ye kapattı Tam Boyutta Gör
    Cursor for Students programı başladığında Türkiye’den de programa kayıt olunabiliyordu. Bazı kullanıcıların öğrenci mailleriyle Cursor Pro aldıktan sonra bunları satışa çıkardığı da tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye’nin programdan çıkartılmasında bunun bir payı olabilir. Öte yandan firma kullanıcılara, desteklenen üniversiteler listesine eklenme ihtimali için cursor.com/students sayfasını periyodik olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

    Cursor Pro ile neler sunuluyor?

    Cursor, geleneksel editörlerden farklı olarak yapay zekayla donatılmış bir geliştirme ortamı sunuyor. Kodun bağlamını anlayarak önerilerde bulunabiliyor, hataları analiz edip çözümler sunabiliyor. Ücretsiz sunulan Cursor Pro öğrenci planı, aylık 500 hızlı premium istek ve sınırsız yavaş premium istek hakkı tanıyor. Bu da özellikle projeler ve kişisel öğrenme süreçlerinde ciddi bir destek anlamına geliyor.

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