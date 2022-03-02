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    Bakan Koca'dan açıklama: Maske zorunluluğu kalktı!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen maske zorunluluğu açıklamasını yaptı. Bakan Koca'nın maske yasağının kaldırılması hakkındaki açıklamaları haberimizde.
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    Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu ne zaman kalkıyor?
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bugün maske yasağının ne zaman kalkacağı konusunda bilgi vereceğini belirtmişti. Bakan Koca, maske yasağının açık havada ve havalandırmanın yeterli olduğu kapalı alanlarda kaldırıldığını açıkladı.

    Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştı. Önümüzdeki hafta Covid-19'un üçüncü senesine giriş yapıyoruz. Covid-19'un ülkemize geldiği ilk sene karantinalarla ve kısıtlamalarla dolu bir sene yaşamıştık. İkinci senede ise aşının kullanıma sunulmasıyla beraber sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre bu sene kısıtlamaların daha da gevşetildiği bir sene olacak. Bakan Koca, "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi." dedi.

    Bakan Koca maske yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil. Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam edeceğiz."

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 14 saat önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 15 saat önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 18 saat önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 21 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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