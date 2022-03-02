Bakan Koca'dan açıklama: Maske zorunluluğu kalktı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bugün maske yasağının ne zaman kalkacağı konusunda bilgi vereceğini belirtmişti. Bakan Koca, maske yasağının açık havada ve havalandırmanın yeterli olduğu kapalı alanlarda kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştı. Önümüzdeki hafta Covid-19'un üçüncü senesine giriş yapıyoruz. Covid-19'un ülkemize geldiği ilk sene karantinalarla ve kısıtlamalarla dolu bir sene yaşamıştık. İkinci senede ise aşının kullanıma sunulmasıyla beraber sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre bu sene kısıtlamaların daha da gevşetildiği bir sene olacak. Bakan Koca, "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi." dedi.

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Bakan Koca maske yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil. Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam edeceğiz."

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