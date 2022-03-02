Normale dönüş başlıyor! Kaldırılan Covid-19 kısıtlamaları neler?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim” diyerek bugün itibarıyla pek çok kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Koca, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili olarak “Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunmaktayız” dedi ve yeni dönemde kaldırılan yasaklarla ilgili şunları söyledi.

Kaldırılan kısıtlamalar neler? HES kodu zorunlu mu?

Artık açık havada maske zorunluluğu kalktı . Ayrıca kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak zorunlu değil.

. Ayrıca kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak zorunlu değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak.

uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

Okullarda iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmeyecek. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak. Sınıftaki diğer öğrenciler eğitime devam edecek.

Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu ne zaman kalkıyor? 18 sa. önce eklendi

Testi pozitif çıkanlara karantina uygulanacak mı?

Bazı ülkelerde Covid-19 testi pozitif çıkan kişilere uygulanan karantina da kaldırılmıştı. Türkiye'de bu yönde bir adım atılmadı. Covid-19 testi pozitif çıkan kişilere 7 gün karantina uygulanmaya devam edilecek.

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