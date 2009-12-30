Batmobil tasarımlı ekran kartı: Zotac GT240 Extreme Edition

Çizgi roman dünyasının efsane karakterlerinden Batman, sahip olduğu yetenekler kadar kullandığı özel aracıyla da her zaman ilgi çekici olmuştur. Batmobil olarak bilinen bu otomobil son Batman filminde modernize edilerek günün gereksinimlerine uygun bir yapıya büründürülse de asıl efsane 1989 yapımı Tim Burton filmindeki araçtı. Bu kadar bilgiyi neden verdik, çünkü Batmobil bugünlerde ekran kartı üreticileri için yeni bir ilham kaynağı. Hatırlanacağı üzere ATi Radeon HD 5870 incelememizde, kart üzerindeki soğutucunun genel görümüyle ilk Batman filmlerindeki Batmobil'i andırdığından bahsetmiştik. Ancak hazırlıkları devam eden yeni bir model, benzerlik noktasında çıtayı biraz daha yukarı taşıyor.

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Resmi tanıtımı Ekim ayında yapılan GeForce GT 240, Nvidia'nın pazardaki en yeni modellerinden bir tanesi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU, DirectX 10.1 desteği ve GDDR5 bellek kullanımı gibi en azından Nvidia adına önemli yenilikler barındıran bu model, önemli bazı özelliklere sahip olsa da fiyat/performans dengesiyle şu an için beklentileri karşılamaktan uzak. Zira ülkemiz piyasasında 20$ daha ucuza ATi Radeon HD 4730 veya birkaç dolar fark ile ATi Radeon HD 4770 alabilmek te mümkün. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac'a ait GeForce GT240 AMP! Edition modeli, saat hızı en yüksek GT240 olarak kısa bir süre önce video incelemelerimizin konuğu olmuştu.

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Batmobil, ekran kartı üreticileri için bugünlerde çok popüler.

Yeni model hazırlıklarına devam eden Zotac, GeForce GT 240 tabanlı özel bir versiyon üzerinde çalışıyor. Firma tarafından Zotac GeForce GT 240 Extreme Edition olarak isimlendirilmesi beklenen yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartı, henüz resmi herhangi bir olmasa da 1GB GDDR5 bellekle gelmesi bekleniyor. Saat hızları açıklanmayan ancak model ismindeki "Extreme Edition" ibaresinden anlaşılacağı üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi kart, tüm bu detayların ötesinde sahip olduğu soğutucusuyla ses getirecek gibi görünüyor.

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Çift slot tasarımlı özel soğutucu, geneleksel soğutucu tasarımlarıyla kıyaslandığında farklı bir yapıya sahip. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Batmobil tasarımını andıran yeni soğutucuda iki adet türbin fan kullanılıyor. Standart soğutuculardan farklı olarak kartın üstü yerine ön kısmına konumlandırılan fanlar ile alınan hava, arka kısma konumlandırılan tahliye kanalları ile dışarı atılıyor. Boyutları itibariyle hızlı çalışacak fanların gürültülü olması da muhtemel görünüyor ancak dinamik devir kontrolü olup olmayacağı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan CUDA ve PhysX teknolojilerini destekleyecek ekran kartı, PureVideo HD özelliği ile GPU tabanlı video hızlandırma desteği de sunacak.

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DVI, HDMI ve DisplayPort çıkışlarıyla donatılan Zotac GeForce GT 240 Extreme Edition için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.