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    Anlık Bildirim

    Bilim insanlarından ilginç araştırma: Bazı antik eserler, dünya dışı malzemeden yapılmış

    Bilim insanları ilginç bir araştırmaya daha imza attı. Yakın tarihli bir rapora göre Geç Tunç Çağı'na ait bazı eserler, dünya dışı malzemelerden yapılmış olabilir. İşte detaylar:
    Bazı antik eserler dünya dışı bir malzemeden yapılmış olabilir Tam Boyutta Gör
    İspanya'da yaklaşık 60 yıl önce keşfedilen Geç Tunç Çağı hazinesi, bazı dünya dışı metaller içeriyor. Yapılan yeni bir analiz, hazinelerin bazı kısımlarının meteorik demirden yapıldığını ortaya çıkardı.

    Keşfedilen iki antik eser, göktaşındaki metalden yapılmış

    1963 yılında arkeologlar tarafından keşfedilen Villena Hazinesi altın, gümüş, kehribar ve demirden hazırlanmış toplam 59 şişe, kase ve mücevher parçasını içermekte.Ancak yeni araştırmalar, iki eserde kullanılan demirin yaklaşık 1 milyon yıl önce Dünya'ya düşen bir göktaşından kaynaklandığını ortaya çıkardı. 

    C şeklindeki bir bilezik ile bir zamanlar bir kılıcın kulpunu süslemiş olabilecek altın levhayla kaplı içi boş bir küreyi test eden araştırmacılar, her iki öğenin de MÖ 1400 ile 1200 yılları arasında üretildiğini keşfetti. Moleküllerin kütle-yük oranını ölçen bir teknik olan kütle spektrometrisini kullanan araştırmacılar, meteorik demirde bulunanlarla karşılaştırılabilir demir-nikel alaşım izlerini ölçtüler.

    İspanya Tarih Enstitüsü'nden bir araştırmacı olan kıdemli yazar Montero Ruiz, eserlerin kompozisyonlarının çok benzer olduğu göz önüne alındığında, her iki nesnenin de aynı göktaşından gelmiş olabileceğini açıkladı. Son olarak bu nesneleri kimin hazırladığından ve nereden geldiklerinden emin olunmasa da araştırmaya göre bunların İber Yarımadası'nda bulunan ilk ve en eski meteorit demir nesneler olduğu tahmin ediliyor.

    Kaynakça https://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/article/view/929 https://www.livescience.com/archaeology/bronze-age-treasure-was-crafted-with-extraterrestrial-metal
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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