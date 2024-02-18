Bilim insanlarından ilginç araştırma: Bazı antik eserler, dünya dışı malzemeden yapılmış

Keşfedilen iki antik eser, göktaşındaki metalden yapılmış
1963 yılında arkeologlar tarafından keşfedilen Villena Hazinesi altın, gümüş, kehribar ve demirden hazırlanmış toplam 59 şişe, kase ve mücevher parçasını içermekte.Ancak yeni araştırmalar, iki eserde kullanılan demirin yaklaşık 1 milyon yıl önce Dünya'ya düşen bir göktaşından kaynaklandığını ortaya çıkardı.
C şeklindeki bir bilezik ile bir zamanlar bir kılıcın kulpunu süslemiş olabilecek altın levhayla kaplı içi boş bir küreyi test eden araştırmacılar, her iki öğenin de MÖ 1400 ile 1200 yılları arasında üretildiğini keşfetti. Moleküllerin kütle-yük oranını ölçen bir teknik olan kütle spektrometrisini kullanan araştırmacılar, meteorik demirde bulunanlarla karşılaştırılabilir demir-nikel alaşım izlerini ölçtüler.
İspanya Tarih Enstitüsü'nden bir araştırmacı olan kıdemli yazar Montero Ruiz, eserlerin kompozisyonlarının çok benzer olduğu göz önüne alındığında, her iki nesnenin de aynı göktaşından gelmiş olabileceğini açıkladı. Son olarak bu nesneleri kimin hazırladığından ve nereden geldiklerinden emin olunmasa da araştırmaya göre bunların İber Yarımadası'nda bulunan ilk ve en eski meteorit demir nesneler olduğu tahmin ediliyor.Kaynakça https://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/article/view/929 https://www.livescience.com/archaeology/bronze-age-treasure-was-crafted-with-extraterrestrial-metal Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.