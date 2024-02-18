Bilim insanlarından ilginç araştırma: Bazı antik eserler, dünya dışı malzemeden yapılmış

Tam Boyutta Gör İspanya'da yaklaşık 60 yıl önce keşfedilen Geç Tunç Çağı hazinesi, bazı dünya dışı metaller içeriyor. Yapılan yeni bir analiz, hazinelerin bazı kısımlarının meteorik demirden yapıldığını ortaya çıkardı.

Keşfedilen iki antik eser, göktaşındaki metalden yapılmış

1963 yılında arkeologlar tarafından keşfedilen Villena Hazinesi altın, gümüş, kehribar ve demirden hazırlanmış toplam 59 şişe, kase ve mücevher parçasını içermekte.Ancak yeni araştırmalar, iki eserde kullanılan demirin yaklaşık 1 milyon yıl önce Dünya'ya düşen bir göktaşından kaynaklandığını ortaya çıkardı.

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C şeklindeki bir bilezik ile bir zamanlar bir kılıcın kulpunu süslemiş olabilecek altın levhayla kaplı içi boş bir küreyi test eden araştırmacılar, her iki öğenin de MÖ 1400 ile 1200 yılları arasında üretildiğini keşfetti. Moleküllerin kütle-yük oranını ölçen bir teknik olan kütle spektrometrisini kullanan araştırmacılar, meteorik demirde bulunanlarla karşılaştırılabilir demir-nikel alaşım izlerini ölçtüler.

İspanya Tarih Enstitüsü'nden bir araştırmacı olan kıdemli yazar Montero Ruiz, eserlerin kompozisyonlarının çok benzer olduğu göz önüne alındığında, her iki nesnenin de aynı göktaşından gelmiş olabileceğini açıkladı. Son olarak bu nesneleri kimin hazırladığından ve nereden geldiklerinden emin olunmasa da araştırmaya göre bunların İber Yarımadası'nda bulunan ilk ve en eski meteorit demir nesneler olduğu tahmin ediliyor.

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