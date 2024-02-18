Apple Podcasts hatası, programların son bölümlerini kaçırmanıza neden olabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir Apple Podcasts hatası, kullanıcıların kütüphanesinde depolanan belirli Podcast'lerin en son bölümlerini dinlemesini engelleyen ciddi bir sorun yarattı. Yakın bir zamanda ise Apple'ın sorunu çözdüğü ortaya çıktı.

İşte o Apple Podcasts hatası:

Apple Podcasts hatası, etkilenen podcast'lerin en son bölümlerinin görünmesini engelliyor. Çünkü bu bölümler otomatik olarak indirilmiyor. Bu, podcast'lerin Sıradaki kuyruğunda da görünmeyeceği anlamına gelmekte. Kullanıcı takip ettiği bir podcast'in yeni bölümünün yayınlandığını biliyorsa uygulamanın arama sekmesinden yeni bölümü aratarak erişebilir. Ancak birçok kullanıcı, yeni bir bölüm hazır olduğunda uygulama tarafından uyarılmayı tercih ediyor ve hata sayesinde bu gerçekleşmiyor.

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Tam olarak kaç podcast'in bu hatadan etkilendiği bilinmese de sosyal medyadaki şikayetler sorunun yaygın olduğuna işaret etmekte. Ancak yeni bir rapora göre sorun artık çözüldü ve yayınlanan yeni bölümlerin bildirimleri kullanıcılara iletiliyor.

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