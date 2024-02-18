Apple Podcasts hatası, programların son bölümlerini kaçırmanıza neden olabilir

İşte o Apple Podcasts hatası:
Apple Podcasts hatası, etkilenen podcast'lerin en son bölümlerinin görünmesini engelliyor. Çünkü bu bölümler otomatik olarak indirilmiyor. Bu, podcast'lerin Sıradaki kuyruğunda da görünmeyeceği anlamına gelmekte. Kullanıcı takip ettiği bir podcast'in yeni bölümünün yayınlandığını biliyorsa uygulamanın arama sekmesinden yeni bölümü aratarak erişebilir. Ancak birçok kullanıcı, yeni bir bölüm hazır olduğunda uygulama tarafından uyarılmayı tercih ediyor ve hata sayesinde bu gerçekleşmiyor.
Tam olarak kaç podcast'in bu hatadan etkilendiği bilinmese de sosyal medyadaki şikayetler sorunun yaygın olduğuna işaret etmekte. Ancak yeni bir rapora göre sorun artık çözüldü ve yayınlanan yeni bölümlerin bildirimleri kullanıcılara iletiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.