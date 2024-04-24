Dünyanın ilk alev püsküren robot köpeği: Thermonator

Alev püsküren robot köpek
Üretici Throwflame, robot köpeğin türünün ilk örneği olduğunu ve bir saat dayanabilen bir bataryaya sahip olduğunu iddia ediyor. Sırtında taşıdığı ARC Flamethrower alev silahı/alev makinesi ile yaklaşık 9 metreye kadar alev püskürtebilen robot, Wifi ve Bluetooth ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca haritalama ve engellerden kaçınma için robotta bir LİDAR sensörü de bulunuyor. LiDAR, belirli bir hedefe veya alana olan mesafeleri doğru ve sürekli olarak ölçmek için lazerler kullanırken bu sayede kullanıcısına lazer görüş ve yerleşik bir kamera ile pilot görüşü (FPV) sunabiliyor.
Throwflame'in ürünleri bir yana son dönemlerde İHA ve robotların askeri amaçlı kullanımının arttığını görüyoruz. ABD’nin çeşitli silahlı kuvvetleri ve kolluk güçleri robot köpekleri devriyelerde kullanarak bir süredir test ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ise sıklıkla esasında halkın erişebildiği dronların silahlandırıldığını gördük. Throwflame’in Thermonator köpeği de esasında 1.600 dolara satılan Unitree firmasını Go2 adlı robotunu temel alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu