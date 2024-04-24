Tam Boyutta Gör Robotik teknolojilerdeki ilerleme zaman zaman ilginç hallere bürünebiliyor. ABD merkezli Throwflame'in ilk kez geçen yaz duyurduğu alev püskürtebilen robotu Thermonator ise tam olarak bu durumun bir örneği. Throwflame'in dünyanın ilk alev silahı kullanan robot köpeği olarak nitelendirdiği Thermonator için biçilen değer ise 9.420 dolar.

Alev püsküren robot köpek

Üretici Throwflame, robot köpeğin türünün ilk örneği olduğunu ve bir saat dayanabilen bir bataryaya sahip olduğunu iddia ediyor. Sırtında taşıdığı ARC Flamethrower alev silahı/alev makinesi ile yaklaşık 9 metreye kadar alev püskürtebilen robot, Wifi ve Bluetooth ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca haritalama ve engellerden kaçınma için robotta bir LİDAR sensörü de bulunuyor. LiDAR, belirli bir hedefe veya alana olan mesafeleri doğru ve sürekli olarak ölçmek için lazerler kullanırken bu sayede kullanıcısına lazer görüş ve yerleşik bir kamera ile pilot görüşü (FPV) sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Throwflame, robotun olası kullanım alanlarının orman yangınlarıyla mücadele, tarımsal yönetim, ekolojik koruma, kar ve buz temizleme ve son olarak eğlence olduğunu söylüyor. Ancak cihaz, en basit ifadeyle bir şeyleri ateşe vermeye yarıyor. Şirket, dört ayaklı robot köpeğin yanı sıra elde taşınan alev makineleri ve dronlar için alev makinesi eklentileri gibi ürünler de satıyor.

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Throwflame'in ürünleri bir yana son dönemlerde İHA ve robotların askeri amaçlı kullanımının arttığını görüyoruz. ABD’nin çeşitli silahlı kuvvetleri ve kolluk güçleri robot köpekleri devriyelerde kullanarak bir süredir test ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ise sıklıkla esasında halkın erişebildiği dronların silahlandırıldığını gördük. Throwflame’in Thermonator köpeği de esasında 1.600 dolara satılan Unitree firmasını Go2 adlı robotunu temel alıyor.

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Dünyanın ilk alev püsküren robot köpeği: Thermonator