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    Dünyanın ilk alev püsküren robot köpeği: Thermonator

    Üzerinde alev makinesi taşıyan ve dahili olarak LİDAR’a sahip olan dünyanın ilk robot köpeği Thermonator satışa çıktı. Dört ayaklı robot köpek, 9,420 dolara alıcılarını arıyor.
    Dünyanın ilk alev püsküren robot köpeği: Thermonator Tam Boyutta Gör
    Robotik teknolojilerdeki ilerleme zaman zaman ilginç hallere bürünebiliyor. ABD merkezli Throwflame'in ilk kez geçen yaz duyurduğu alev püskürtebilen robotu Thermonator ise tam olarak bu durumun bir örneği. Throwflame'in dünyanın ilk alev silahı kullanan robot köpeği olarak nitelendirdiği Thermonator için biçilen değer ise 9.420 dolar.

    Alev püsküren robot köpek

    Üretici Throwflame, robot köpeğin türünün ilk örneği olduğunu ve bir saat dayanabilen bir bataryaya sahip olduğunu iddia ediyor. Sırtında taşıdığı ARC Flamethrower alev silahı/alev makinesi ile yaklaşık 9 metreye kadar alev püskürtebilen robot, Wifi ve Bluetooth ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca haritalama ve engellerden kaçınma için robotta bir LİDAR sensörü de bulunuyor. LiDAR, belirli bir hedefe veya alana olan mesafeleri doğru ve sürekli olarak ölçmek için lazerler kullanırken bu sayede kullanıcısına lazer görüş ve yerleşik bir kamera ile pilot görüşü (FPV) sunabiliyor.

    Dünyanın ilk alev püsküren robot köpeği: Thermonator Tam Boyutta Gör
    Throwflame, robotun olası kullanım alanlarının orman yangınlarıyla mücadele, tarımsal yönetim, ekolojik koruma, kar ve buz temizleme ve son olarak eğlence olduğunu söylüyor. Ancak cihaz, en basit ifadeyle bir şeyleri ateşe vermeye yarıyor. Şirket, dört ayaklı robot köpeğin yanı sıra elde taşınan alev makineleri ve dronlar için alev makinesi eklentileri gibi ürünler de satıyor.

    Throwflame'in ürünleri bir yana son dönemlerde İHA ve robotların askeri amaçlı kullanımının arttığını görüyoruz. ABD’nin çeşitli silahlı kuvvetleri ve kolluk güçleri robot köpekleri devriyelerde kullanarak bir süredir test ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ise sıklıkla esasında halkın erişebildiği dronların silahlandırıldığını gördük. Throwflame’in Thermonator köpeği de esasında 1.600 dolara satılan Unitree firmasını Go2 adlı robotunu temel alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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