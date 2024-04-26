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    Getir, n11’i satmayı düşünüyor

    Getir, çevrimiçi alışveriş platformu n11’in tüm hisselerini geçtiğimiz yıl satın almıştı. Yeni gelen bir rapora göre ise Getir, kötü gidişatı hafifletmek için n11’ı satmayı düşünüyor.
    Getir, n11’i satmayı düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önemli girişimlerinden biri olan ve bir dönem 12 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, son zamanlarda olumsuz bir tabloyla karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde Getir’in başta İngiltere olmak üzere Hollanda ve Almanya’dan çıkacağı haberleri basına yayılmıştı. Şimdi ise Getir’in henüz geçen yıl tüm hisselerini aldığı alışveriş platformu n11 satabileceği iddia ediliyor.

    Getir, n11’i satılacaklar listesine koyabilir

    Reuters’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre hızlı market ve yemek teslimat girişimi Getir, yatırımcılarla yeni bir yol haritası üzerinde görüşüyor. Bu yol haritasında seçenekler arasında n11’in satışı da bulunuyor.

    Getir, özellikle pandemi döneminde hızla büyümüş ve Batı Avrupa ila ABD’ye operasyonlarını taşımıştı. Ancak pandemi bitip insanlar fiziksel alışverişe geri dönünce firmanın kâr marjları düşüşe geçti ve yeni pazarlarda yapılan yatırımların maliyetinin karşılanması zorlaştı. Elbette n11’in satışı için şimdilik kesinleşmiş bir durum bulunmuyor ancak Getir’deki gidişat pek parlak görünmüyor.

    Firma geçtiğimiz yıl Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz pazarlarından çekilmişti. Halihazırda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarında bulunan Getir’in Türkiye ve ABD dışındaki pazarlardan da çekileceği belirtiliyor. Bunlar dışında Getir’in yine geçen yıl satın aldığı FreshDirect'i ve 2022’e aldığı Alman Gorillas'ı satabileceği belirtiliyor. Alman medyasına göre ise Getir, Gorillas'ın satışıyla birlikte 1.800 çalışanını işten çıkaracak ve 15 Mayıs itibariyle ülkedeki faaliyetlerini sonlandıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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