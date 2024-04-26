Getir, n11’i satmayı düşünüyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önemli girişimlerinden biri olan ve bir dönem 12 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, son zamanlarda olumsuz bir tabloyla karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde Getir’in başta İngiltere olmak üzere Hollanda ve Almanya’dan çıkacağı haberleri basına yayılmıştı. Şimdi ise Getir’in henüz geçen yıl tüm hisselerini aldığı alışveriş platformu n11 satabileceği iddia ediliyor.

Getir, n11’i satılacaklar listesine koyabilir

Reuters’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre hızlı market ve yemek teslimat girişimi Getir, yatırımcılarla yeni bir yol haritası üzerinde görüşüyor. Bu yol haritasında seçenekler arasında n11’in satışı da bulunuyor.

Getir, özellikle pandemi döneminde hızla büyümüş ve Batı Avrupa ila ABD’ye operasyonlarını taşımıştı. Ancak pandemi bitip insanlar fiziksel alışverişe geri dönünce firmanın kâr marjları düşüşe geçti ve yeni pazarlarda yapılan yatırımların maliyetinin karşılanması zorlaştı. Elbette n11’in satışı için şimdilik kesinleşmiş bir durum bulunmuyor ancak Getir’deki gidişat pek parlak görünmüyor.

Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından çekiliyor 2 gün önce eklendi

Firma geçtiğimiz yıl Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz pazarlarından çekilmişti. Halihazırda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarında bulunan Getir’in Türkiye ve ABD dışındaki pazarlardan da çekileceği belirtiliyor. Bunlar dışında Getir’in yine geçen yıl satın aldığı FreshDirect'i ve 2022’e aldığı Alman Gorillas'ı satabileceği belirtiliyor. Alman medyasına göre ise Getir, Gorillas'ın satışıyla birlikte 1.800 çalışanını işten çıkaracak ve 15 Mayıs itibariyle ülkedeki faaliyetlerini sonlandıracak.

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