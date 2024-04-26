Getir, n11’i satmayı düşünüyor

Getir, n11’i satılacaklar listesine koyabilir
Reuters’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre hızlı market ve yemek teslimat girişimi Getir, yatırımcılarla yeni bir yol haritası üzerinde görüşüyor. Bu yol haritasında seçenekler arasında n11’in satışı da bulunuyor.
Getir, özellikle pandemi döneminde hızla büyümüş ve Batı Avrupa ila ABD’ye operasyonlarını taşımıştı. Ancak pandemi bitip insanlar fiziksel alışverişe geri dönünce firmanın kâr marjları düşüşe geçti ve yeni pazarlarda yapılan yatırımların maliyetinin karşılanması zorlaştı. Elbette n11’in satışı için şimdilik kesinleşmiş bir durum bulunmuyor ancak Getir’deki gidişat pek parlak görünmüyor.
Firma geçtiğimiz yıl Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz pazarlarından çekilmişti. Halihazırda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarında bulunan Getir’in Türkiye ve ABD dışındaki pazarlardan da çekileceği belirtiliyor. Bunlar dışında Getir’in yine geçen yıl satın aldığı FreshDirect'i ve 2022’e aldığı Alman Gorillas'ı satabileceği belirtiliyor. Alman medyasına göre ise Getir, Gorillas'ın satışıyla birlikte 1.800 çalışanını işten çıkaracak ve 15 Mayıs itibariyle ülkedeki faaliyetlerini sonlandıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.