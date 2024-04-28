"Killed by Google": Google Arama açıkça ölüyor, ama neden?

- Google’ın öldüğünü nereden anlıyoruz?
- Google bu konuda ne yapıyor?
- Google neden ölüyor?
- Google'ı öldüren adam
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Google’ın öldüğünü nereden anlıyoruz?
Google’ın neden öldüğünün yanıtı aslında yaptığınız arama sorgularında gizli. Eskiden Google’da “örnek sorgu” şeklinde bir arama yapıyorduk. Günümüzde ise “örnek sorgu DonanımHaber” şeklinde bir arama yapıyoruz veya güvendiğimiz bir başka web sitesini aramamızın sonuna ekliyoruz. Küresel olarak baktığımızda, bu sona eklenen kelimenin “reddit” veya “quora” olduğunu görüyoruz.
Bunu neden yapıyoruz? Aslında cevap basit; Google’ın arama sonuçlarına güvenmiyoruz ve kendi filtremizi kullanarak güvendiğimiz bir alana sorgularımızı indirgiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Google ve internetin çok büyük bir kısmı günümüzde “çöp” olarak ifade edilen tamamıyla gerçek dışı ve güvenilemeyecek kadar kötü içeriklerle dolu.
Aslında durum düşünülenden daha da kötü. Sitelerde yayınlanan haberleri ve içerikleri otomatik olarak kopyalayan ve hiçbir şeyi değiştirmeden yayınlayan spam sitelerle mutlaka karşılaşmışsınızdır. Google, zaman zaman o siteleri, içeriği çaldıkları web sitesinden daha yukarılarda listeliyor...
Bu örnek, Google’ın ölmekte olduğunun belki de en net göstergesi. O yüzden arama sonuçlarındaki reklamlara, SEO optimizasyonlu sitelere ve tamamıyla alakasız sonuçlar sıralayan ikinci ve üçüncü sayfalara değinmemize bile gerek yok.
Google bu konuda ne yapıyor?
Peki Reddit’i aramalarda öne çıkarmak Google’ı daha “doğru” bir yer haline mi getiriyor? Aslında hayır. Reddit, nispeten özgün olsa da içerisinde yer alan bilgiler doğru olmaktan uzak. Dolayısıyla Google’ın yapması gereken spam ve kötü önerilerle dolu olan Reddit’i öne çıkarmak değil, özgün ve doğru bilgiyi sunan, alanında uzmanlaşmış olan diğer yerleri öne çıkarmaktır. Reddit’i öne çıkarmak, bu amaçta kolaya kaçmaktan başka bir şey değil.
Google neden ölüyor?
Google'ı öldüren adam
Google’ın kötüye gidişi Sundar Pichai tarafından işe alınmış bir yönetici olan Prabhakar Raghavan’a da bağlanıyor. Onun hakkında yazılan “Google Arama'yı Öldüren Adam” makalesinde çarpıcı söylemlere yer veriliyor. Kaynakça kısmında bu detaylı ve uzun yazıyı okumanızı tavsiye ederim ancak kısa bir özet isteyenler için buna kısaca değinelim.
Süreç, 2019 yılında, Google'ın reklam ekibinin arama gelirlerindeki düşüş konusunda alarm vermesiyle başlıyor. Google yetkilileri sorunu çözmek için hızlıca toplantılar düzenliyor. Bu esnada Raghavan liderliğindeki reklam ekibi ile Ben Gomes liderliğindeki arama ekibi arasında kurumsal bir savaş başlıyor. Reklam ekibi, arama kalitesini korumakla ilgilenmiyor ve büyüme ölçütlerine öncelik vermeye çalışıyordu. En nihayetinde ise bu savaşın kazananı Raghavan oldu ve 2020’de Arama’daki dizginleri ele geçirdi.
Raghavan, 2020'de Arama’daki dizginleri ele aldığından bu yana yapılan Google Arama'daki temel güncellemeler işleri basitçe daha da kötü hale getirdi. Bu tarihten sonra spam içeriklerde patlama yaşandı, kalite düştü, reklamlar sonuçların büyük kısmını kaplamaya başladı. İlginçtir, Raghavan, aynı zamanda Yahoo’da da 2005-2012 arasında arama bölümünün başındaki isimdi. Buradaki sonuç ise Yahoo’nun kesin ölümü olmuştu.
Sonuç olarak Google’ın mevcut halinde tek amaç ticaret. Her şeyin ticarileşmiş olduğu bir yerde içeriğin veya aradığınız şeyin insanlar veya botlar (yapay zeka) tarafından üretilmiş olmasının bir önemi yok, herkes size bir şeyler satmak istiyor.
Eğer gerçekten Galaxy S24’ü satın alan ve telefon hakkında kendi yorumlarını paylaşan gerçek insanları arıyorsanız, o zaman aramanızın sonuna güvendiğiniz bir topluluğu (örneğin; Galaxy S24 alınır mı dh forum) eklemeniz gerekecek.Kaynakça https://dkb.blog/p/google-search-is-dying https://www.wheresyoured.at/the-men-who-killed-google/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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