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    "Killed by Google": Google Arama açıkça ölüyor, ama neden?

    Google’da aradığınız bilgiyi bulmakta zorlanıyor musunuz? Eğer zorlanıyorsanız, bu muhtemelen Google Arama’nın ölmekte olduğuyla ilgili. Peki, Google neden giderek daha kötü bir arama motoru oluyor.
    Google Arama açıkça ölüyor, ama neden? Tam Boyutta Gör
    Bundan on beş veya yirmi yıl öncesinde olduğunuzu ve tüplü bir ekrana sahip masaüstü bilgisayarınızda hızlı bir Google araştırması yaptığınızı düşünün veya hatırlayın... Fark edeceksiniz ki o yıllarda yaptığınız aramalar son derece tutarlı ve isteneni veren mavi linklerle sonuçlanıyordu. Ancak günümüzde, özellikle son birkaç yılda, Google artık öyle bir yer değil. Aradığınız bir şeyi bulmak çoğu zaman oldukça zor. Peki, bu neden oluyor? Aradan onlarca yıl geçmişken ve teknoloji radikal ölçüde gelişmişken aradığımızı bulmak neden bu kadar zor? Bunun en basit cevabı Google Arama’nın ölüyor oluşu olabilir.

    Google’ın öldüğünü nereden anlıyoruz?

    Google’ın neden öldüğünün yanıtı aslında yaptığınız arama sorgularında gizli. Eskiden Google’da “örnek sorgu” şeklinde bir arama yapıyorduk. Günümüzde ise “örnek sorgu DonanımHaber” şeklinde bir arama yapıyoruz veya güvendiğimiz bir başka web sitesini aramamızın sonuna ekliyoruz. Küresel olarak baktığımızda, bu sona eklenen kelimenin “reddit” veya “quora” olduğunu görüyoruz.

    Bunu neden yapıyoruz? Aslında cevap basit; Google’ın arama sonuçlarına güvenmiyoruz ve kendi filtremizi kullanarak güvendiğimiz bir alana sorgularımızı indirgiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Google ve internetin çok büyük bir kısmı günümüzde “çöp” olarak ifade edilen tamamıyla gerçek dışı ve güvenilemeyecek kadar kötü içeriklerle dolu.

    Aslında durum düşünülenden daha da kötü. Sitelerde yayınlanan haberleri ve içerikleri otomatik olarak kopyalayan ve hiçbir şeyi değiştirmeden yayınlayan spam sitelerle mutlaka karşılaşmışsınızdır. Google, zaman zaman o siteleri, içeriği çaldıkları web sitesinden daha yukarılarda listeliyor...

    Google Arama açıkça ölüyor, ama neden? Tam Boyutta Gör
    Bazı durularda ise Google, özgün içeriğinizi arama sonuçlarında göstermiyor bile. Bunun bir örneği hemen üstteki görsel. “Uzaya giden bir astronot geri dönmeyeceğini söylerse ne olur?” adlı başlığa sahip bir içeriği 27 Ocak 2024’te yayınlamıştım.
    Google Arama açıkça ölüyor, ama neden? Tam Boyutta Gör
    Geçenlerde bu içeriğimi bulmam gerekti ve Google’a kelimesi kelimesine başlığın tam halini yazdım. SERP’teki ilk sonuç Cumhuriyet’e aitti. Cumhuriyet, bu yazımızı kendi sitesinde noktası ve virgülüyle yayınlamıştı. İlginç olan şey ise DonanımHaber’deki “Uzaya giden bir astronot geri dönmeyeceğini söylerse ne olur?” adlı içeriğimiz SERP’te görünmüyor... Bu, bütünüyle saçmalık.

    Bu örnek, Google’ın ölmekte olduğunun belki de en net göstergesi. O yüzden arama sonuçlarındaki reklamlara, SEO optimizasyonlu sitelere ve tamamıyla alakasız sonuçlar sıralayan ikinci ve üçüncü sayfalara değinmemize bile gerek yok.

    Google bu konuda ne yapıyor?

    Google Arama açıkça ölüyor, ama neden? Tam Boyutta Gör
    Bu kötü durum hakkında elbette Google da haberdar. Firmanın bu sorunu çözmesi için özgün ve doğru bilgiyi sağlayan platformlarla çok daha iyi entegre olması gerekiyor. Bu ortaklıklar, satın alma veya farklı yollarla olabilir. Öte yandan Google esasında bunu zaten Reddit’i SERP’te (Arama Motoru Sonuç Sayfası) daha fazla göstererek ve onlarla resmi olarak ortaklık kurarak yapıyor.

    Peki Reddit’i aramalarda öne çıkarmak Google’ı daha “doğru” bir yer haline mi getiriyor? Aslında hayır. Reddit, nispeten özgün olsa da içerisinde yer alan bilgiler doğru olmaktan uzak. Dolayısıyla Google’ın yapması gereken spam ve kötü önerilerle dolu olan Reddit’i öne çıkarmak değil, özgün ve doğru bilgiyi sunan, alanında uzmanlaşmış olan diğer yerleri öne çıkarmaktır. Reddit’i öne çıkarmak, bu amaçta kolaya kaçmaktan başka bir şey değil.

    Google neden ölüyor?

    Google Arama açıkça ölüyor, ama neden? Tam Boyutta Gör
    Google’ın kötü gidişatının arkasında birkaç farklı neden var. Bunlardan birisi reklamlar. Reklamlar açıkça, arama yapanların çoğu zaman aleyhine çalışan bir iş modeli. Bunun böyle olduğunu bizzat Google’ın kurucuları söylüyor. Sergey Brin ve Lawrence Page, 1998 yılında reklamcılık iş modelinin kullanıcılara kaliteli arama sonuçları sağlamakla çoğu zaman örtüşmeyeceğini söylemişti: “...Ayrıca, reklam geliri genellikle düşük kaliteli arama sonuçları sağlamak için bir teşvik sağlıyor."
    Google Arama açıkça ölüyor, ama neden? Tam Boyutta Gör
    Bir diğer durum da SEO. Eğer binlerce insan Google Arama’da en üst sıralara çıkmak için bir yarış yapmak zorundaysa ve oyun alanı belliyse arama sonuçlarındaki kalitenin düşmesi çok da şaşırtıcı olmamalı. Başka bir neden de yapay zeka. Bu yapay zeka, Google’ın Arama’da kullandığı kendi “akıllı” algoritması. Normalde bu algoritmanın sizin aradığınızı ve gerçekten ne istediğinizi anlaması gerekir. Ancak bu çok da iyi çalışmıyor, öyle değil mi? Çoğu durumda aradığım şeyin, gerçekten aradığım şey olduğunu Google’a açıklamak için Tam Eşleşmeli Arama operatörünü yani çift tırnağı (“”) kullanıyorum. Oysa Google'ın algoritması sizin niyetlerinizi ve hedeflerinizi sizden daha iyi bildiğine inanıyor. Aynı sorguyu yapan iki kişinin farklı arama sonuçları görmesinin bir nedeni de bu.

    Google'ı öldüren adam

    Google’ın kötüye gidişi Sundar Pichai tarafından işe alınmış bir yönetici olan Prabhakar Raghavan’a da bağlanıyor. Onun hakkında yazılan “Google Arama'yı Öldüren Adam” makalesinde çarpıcı söylemlere yer veriliyor. Kaynakça kısmında bu detaylı ve uzun yazıyı okumanızı tavsiye ederim ancak kısa bir özet isteyenler için buna kısaca değinelim.

    Süreç, 2019 yılında, Google'ın reklam ekibinin arama gelirlerindeki düşüş konusunda alarm vermesiyle başlıyor. Google yetkilileri sorunu çözmek için hızlıca toplantılar düzenliyor. Bu esnada Raghavan liderliğindeki reklam ekibi ile Ben Gomes liderliğindeki arama ekibi arasında kurumsal bir savaş başlıyor. Reklam ekibi, arama kalitesini korumakla ilgilenmiyor ve büyüme ölçütlerine öncelik vermeye çalışıyordu. En nihayetinde ise bu savaşın kazananı Raghavan oldu ve 2020’de Arama’daki dizginleri ele geçirdi.

    Raghavan, 2020'de Arama’daki dizginleri ele aldığından bu yana yapılan Google Arama'daki temel güncellemeler işleri basitçe daha da kötü hale getirdi. Bu tarihten sonra spam içeriklerde patlama yaşandı, kalite düştü, reklamlar sonuçların büyük kısmını kaplamaya başladı. İlginçtir, Raghavan, aynı zamanda Yahoo’da da 2005-2012 arasında arama bölümünün başındaki isimdi. Buradaki sonuç ise Yahoo’nun kesin ölümü olmuştu.

    Sonuç olarak Google’ın mevcut halinde tek amaç ticaret. Her şeyin ticarileşmiş olduğu bir yerde içeriğin veya aradığınız şeyin insanlar veya botlar (yapay zeka) tarafından üretilmiş olmasının bir önemi yok, herkes size bir şeyler satmak istiyor.

    Eğer gerçekten Galaxy S24’ü satın alan ve telefon hakkında kendi yorumlarını paylaşan gerçek insanları arıyorsanız, o zaman aramanızın sonuna güvendiğiniz bir topluluğu (örneğin; Galaxy S24 alınır mı dh forum) eklemeniz gerekecek.

    Kaynakça https://dkb.blog/p/google-search-is-dying https://www.wheresyoured.at/the-men-who-killed-google/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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