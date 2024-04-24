Tesla’nın insansı robotu Optimus, seneye satışa çıkacak

Tam Boyutta Gör Tesla’nın insansı robotlar özelindeki çalışması hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayında firma, daha hızlı, daha hafif, daha akıcı ve yetenekli olan Optimus Gen 2 robotunu tanıtmıştı. Firmanın bu robot üzerindeki çalışmaları halihazırda laboratuvar şartlarında sürüyor. Öte yandan Tesla CEO’su Elon Musk, yapmış olduğu açıklamada Tesla Optimus’un önümüzdeki yıl satışa hazır hale gelebileceğini ifade etti.

Tesla Optimus, 2025’te satışta

Birkaç ay önce tanıtılan insansı Optimus Gen 2, önceki versiyonuna göre her yönden büyük değişimler ve gelişimler kaydetmişti. Optimus ve onun ardılları Tesla için oldukça değerli, en azından CEO Musk’a göre durum bu. Musk, Optimus robotlarının 10 ila 20 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşacak potansiyele sahip olduğunu ve gelecekte şirketin ana gelir kaynaklarından birisi olabileceğini belirtmişti. Musk şimdi de Optimus’un 2025 yılı sonlarında satışa hazır hale geleceğini söylüyor.

Birçok şirket, lojistik, depolama, perakende ve imalat gibi sektörlerde tehlikeli ya da sıkıcı olabilecek tekrarlayan görevleri yerine getirecek insansı robotlar üzerinde çalışıyor. Musk, en nihayetinde Optimus’ları tüketicilere satmayı istese de Optimus ilk olarak fabrikalarda görev alacak. Bununla birlikte ünlü milyarder, Tesla’nın bir insansı robotu seri olarak üretebilecek yeteneğe sahip olduğunun da altını çizdi.

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Tüm bunlarla birlikte normal şartlarda bir CEO tarafından ifade edilen bu sözleri, gerçekleşme ihtimali son derece yüksek iddialar olarak ele alırdık. Ancak konu Musk olunca bu tip “tarih veren” iddiaların sık sık tutmadığını da belirtmek gerekiyor. Örneğin 2019 yılında Musk, yatırımcılara Tesla'nın 2020 yılına kadar bir "robotaksi" otonom araba ağı işleteceğini söylemişti.

Tesla Optimus’a dönecek olursak firmanın Gen 2 ile önemli bir adım attığını ancak rakiplerinin de çok güçlü olduğunu ifade etmeliyiz. Daha geçenlerde Boston Dynamics, hidroliklerden tamamen elektrikliye geçen yeni nesil Atlas robotunu tanıttı. Geçtiğimiz 1-2 yıl içinde ise Agility Digit, Apptronik Apollo ve Sanctuary AI Phoenix gibi oldukça gelişmiş insansı robotlar gördük.

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Tesla’nın insansı robotu Optimus, seneye satışa çıkacak