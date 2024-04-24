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    Anlık Bildirim

    Tesla’nın insansı robotu Optimus, seneye satışa çıkacak

    Tesla CEO’su Elon Musk, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada şirketin insansı robotu Optimus’un şimdilik laboratuvar şartlarında çalıştığını ancak 2025’te satışa hazır olabileceğini söyledi.
    Tesla’nın insansı robotu Optimus, seneye satışa çıkacak Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın insansı robotlar özelindeki çalışması hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayında firma, daha hızlı, daha hafif, daha akıcı ve yetenekli olan Optimus Gen 2 robotunu tanıtmıştı. Firmanın bu robot üzerindeki çalışmaları halihazırda laboratuvar şartlarında sürüyor. Öte yandan Tesla CEO’su Elon Musk, yapmış olduğu açıklamada Tesla Optimus’un önümüzdeki yıl satışa hazır hale gelebileceğini ifade etti.

    Tesla Optimus, 2025’te satışta

    Birkaç ay önce tanıtılan insansı Optimus Gen 2, önceki versiyonuna göre her yönden büyük değişimler ve gelişimler kaydetmişti. Optimus ve onun ardılları Tesla için oldukça değerli, en azından CEO Musk’a göre durum bu. Musk, Optimus robotlarının 10 ila 20 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşacak potansiyele sahip olduğunu ve gelecekte şirketin ana gelir kaynaklarından birisi olabileceğini belirtmişti. Musk şimdi de Optimus’un 2025 yılı sonlarında satışa hazır hale geleceğini söylüyor.

    Birçok şirket, lojistik, depolama, perakende ve imalat gibi sektörlerde tehlikeli ya da sıkıcı olabilecek tekrarlayan görevleri yerine getirecek insansı robotlar üzerinde çalışıyor. Musk, en nihayetinde Optimus’ları tüketicilere satmayı istese de Optimus ilk olarak fabrikalarda görev alacak. Bununla birlikte ünlü milyarder, Tesla’nın bir insansı robotu seri olarak üretebilecek yeteneğe sahip olduğunun da altını çizdi.

    Tüm bunlarla birlikte normal şartlarda bir CEO tarafından ifade edilen bu sözleri, gerçekleşme ihtimali son derece yüksek iddialar olarak ele alırdık. Ancak konu Musk olunca bu tip “tarih veren” iddiaların sık sık tutmadığını da belirtmek gerekiyor. Örneğin 2019 yılında Musk, yatırımcılara Tesla'nın 2020 yılına kadar bir "robotaksi" otonom araba ağı işleteceğini söylemişti.

    Tesla Optimus’a dönecek olursak firmanın Gen 2 ile önemli bir adım attığını ancak rakiplerinin de çok güçlü olduğunu ifade etmeliyiz. Daha geçenlerde Boston Dynamics, hidroliklerden tamamen elektrikliye geçen yeni nesil Atlas robotunu tanıttı. Geçtiğimiz 1-2 yıl içinde ise Agility Digit, Apptronik Apollo ve Sanctuary AI Phoenix gibi oldukça gelişmiş insansı robotlar gördük.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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