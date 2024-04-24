Tesla’nın insansı robotu Optimus, seneye satışa çıkacak

Tesla Optimus, 2025’te satışta
Birkaç ay önce tanıtılan insansı Optimus Gen 2, önceki versiyonuna göre her yönden büyük değişimler ve gelişimler kaydetmişti. Optimus ve onun ardılları Tesla için oldukça değerli, en azından CEO Musk’a göre durum bu. Musk, Optimus robotlarının 10 ila 20 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşacak potansiyele sahip olduğunu ve gelecekte şirketin ana gelir kaynaklarından birisi olabileceğini belirtmişti. Musk şimdi de Optimus’un 2025 yılı sonlarında satışa hazır hale geleceğini söylüyor.
Birçok şirket, lojistik, depolama, perakende ve imalat gibi sektörlerde tehlikeli ya da sıkıcı olabilecek tekrarlayan görevleri yerine getirecek insansı robotlar üzerinde çalışıyor. Musk, en nihayetinde Optimus’ları tüketicilere satmayı istese de Optimus ilk olarak fabrikalarda görev alacak. Bununla birlikte ünlü milyarder, Tesla’nın bir insansı robotu seri olarak üretebilecek yeteneğe sahip olduğunun da altını çizdi.
Tüm bunlarla birlikte normal şartlarda bir CEO tarafından ifade edilen bu sözleri, gerçekleşme ihtimali son derece yüksek iddialar olarak ele alırdık. Ancak konu Musk olunca bu tip “tarih veren” iddiaların sık sık tutmadığını da belirtmek gerekiyor. Örneğin 2019 yılında Musk, yatırımcılara Tesla'nın 2020 yılına kadar bir "robotaksi" otonom araba ağı işleteceğini söylemişti.
Tesla Optimus’a dönecek olursak firmanın Gen 2 ile önemli bir adım attığını ancak rakiplerinin de çok güçlü olduğunu ifade etmeliyiz. Daha geçenlerde Boston Dynamics, hidroliklerden tamamen elektrikliye geçen yeni nesil Atlas robotunu tanıttı. Geçtiğimiz 1-2 yıl içinde ise Agility Digit, Apptronik Apollo ve Sanctuary AI Phoenix gibi oldukça gelişmiş insansı robotlar gördük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu