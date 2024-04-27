Sanctuary AI’ın yeni nesil insansı robotu Phoenix, görevleri 24 saatte öğreniyor

Görevleri 24 saatte öğrenebiliyor
7. Nesil Phoenix’in kalbinde Carbon olarak adlandırılan yapay zeka kontrol sistemi bulunuyor. Bu sistem, Phoenix’i daha insansı bir hale getiriyor. Sanctuary AI, ayrıca hem donanımın hem de AI yazılımının geliştirildiğini açıklıyor. Bu donanım geliştirmeleri özellikle bilek, el ve dirsek bölgelerine odaklanıyor. Şirkete göre robot, artık çok daha esnek eklemlere sahip, bu da hareket kabiliyetini artırıyor.
Firma ayrıca robotun ağırlığını, güç tüketimini ve karmaşıklığını azaltmak için daha minyatür hidrolik sistemleri kullandığını söylüyor. Bunlara ek olarak Phoenix’in çok daha gelişmiş görme keskinliğine ve dokunsal algılamaya sahip olduğu vurgulanıyor. Yapılan bu iyileştirmelerle birlikte Sanctuary AI’a göre Phoenix, yeni bir görevi sadece 24 saatte öğrenebiliyor. Önceki nesillerde bu süre haftalarla ölçülüyordu.
7. Nesil Phoenix, belki radikal yenilikler getirmiyor ancak zaten bir önceki sürüm kendi başına radikaldi. Hatırlanacağı üzere firma, şubat ayında insanlar kadar hızlı hareket önceki nesil Phoenix’in bir videosunu paylaşmıştı. Bunların geliştirilmiş olduğunu bilmek bile oldukça etkileyici. İşin daha ilginç yanı 6. neslin tanıtılmasından bu yana bir yıl bile geçmedi. Zaten bu konuyu şirketin CEO’su ve Kurucu Ortağı Geordie Rose’da şu ifadelerle işaret ediyor: “Sadece 11 ay içinde kaydedilen ilerlemeyi görmek inanılmaz. 7. Nesil ile, mevcutlar arasında bir insana en çok benzeyen sistem olduğuna inandığımız bir sisteme sahibiz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.