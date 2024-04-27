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    Sanctuary AI’ın yeni nesil insansı robotu Phoenix, görevleri 24 saatte öğreniyor

    Sanctuary AI, insansı robotlar özelinde çalışmalarında hız kesmiyor. Firma kısa bir süre önce görevleri sadece 24 saatte öğrenebilen yeni nesil Phoenix robotunu tanıttı.
    Yeni nesil insansı robot Phoenix, görevleri 24 saatte öğreniyor Tam Boyutta Gör
    Son aylarda insansı robotlar özelindeki gelişmeler oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Sanctuary AI ise belki de rakip firmalardan çok daha hızlı bir gelişim gösteriyor. Firma, kısa bir süre önce mevcut insansı robotu Phoenix’in yeni neslini tanıttı. 7. Nesil Phoenix, önceki modellere göre büyük ölçüde geliştirilmiş yazılım ve donanıma sahip. Böylece zaten insanlar kadar hızlı olan robot, hareketlerini ve öğrenme yeteneğini bir üst seviyeye çıkarıyor.

    Görevleri 24 saatte öğrenebiliyor

    7. Nesil Phoenix’in kalbinde Carbon olarak adlandırılan yapay zeka kontrol sistemi bulunuyor. Bu sistem, Phoenix’i daha insansı bir hale getiriyor. Sanctuary AI, ayrıca hem donanımın hem de AI yazılımının geliştirildiğini açıklıyor. Bu donanım geliştirmeleri özellikle bilek, el ve dirsek bölgelerine odaklanıyor. Şirkete göre robot, artık çok daha esnek eklemlere sahip, bu da hareket kabiliyetini artırıyor.

    Firma ayrıca robotun ağırlığını, güç tüketimini ve karmaşıklığını azaltmak için daha minyatür hidrolik sistemleri kullandığını söylüyor. Bunlara ek olarak Phoenix’in çok daha gelişmiş görme keskinliğine ve dokunsal algılamaya sahip olduğu vurgulanıyor. Yapılan bu iyileştirmelerle birlikte Sanctuary AI’a göre Phoenix, yeni bir görevi sadece 24 saatte öğrenebiliyor. Önceki nesillerde bu süre haftalarla ölçülüyordu.

    7. Nesil Phoenix, belki radikal yenilikler getirmiyor ancak zaten bir önceki sürüm kendi başına radikaldi. Hatırlanacağı üzere firma, şubat ayında insanlar kadar hızlı hareket önceki nesil Phoenix’in bir videosunu paylaşmıştı. Bunların geliştirilmiş olduğunu bilmek bile oldukça etkileyici. İşin daha ilginç yanı 6. neslin tanıtılmasından bu yana bir yıl bile geçmedi. Zaten bu konuyu şirketin CEO’su ve Kurucu Ortağı Geordie Rose’da şu ifadelerle işaret ediyor: “Sadece 11 ay içinde kaydedilen ilerlemeyi görmek inanılmaz. 7. Nesil ile, mevcutlar arasında bir insana en çok benzeyen sistem olduğuna inandığımız bir sisteme sahibiz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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