Sanctuary AI’ın yeni nesil insansı robotu Phoenix, görevleri 24 saatte öğreniyor

Tam Boyutta Gör Son aylarda insansı robotlar özelindeki gelişmeler oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Sanctuary AI ise belki de rakip firmalardan çok daha hızlı bir gelişim gösteriyor. Firma, kısa bir süre önce mevcut insansı robotu Phoenix’in yeni neslini tanıttı. 7. Nesil Phoenix, önceki modellere göre büyük ölçüde geliştirilmiş yazılım ve donanıma sahip. Böylece zaten insanlar kadar hızlı olan robot, hareketlerini ve öğrenme yeteneğini bir üst seviyeye çıkarıyor.

Görevleri 24 saatte öğrenebiliyor

7. Nesil Phoenix’in kalbinde Carbon olarak adlandırılan yapay zeka kontrol sistemi bulunuyor. Bu sistem, Phoenix’i daha insansı bir hale getiriyor. Sanctuary AI, ayrıca hem donanımın hem de AI yazılımının geliştirildiğini açıklıyor. Bu donanım geliştirmeleri özellikle bilek, el ve dirsek bölgelerine odaklanıyor. Şirkete göre robot, artık çok daha esnek eklemlere sahip, bu da hareket kabiliyetini artırıyor.

Firma ayrıca robotun ağırlığını, güç tüketimini ve karmaşıklığını azaltmak için daha minyatür hidrolik sistemleri kullandığını söylüyor. Bunlara ek olarak Phoenix’in çok daha gelişmiş görme keskinliğine ve dokunsal algılamaya sahip olduğu vurgulanıyor. Yapılan bu iyileştirmelerle birlikte Sanctuary AI’a göre Phoenix, yeni bir görevi sadece 24 saatte öğrenebiliyor. Önceki nesillerde bu süre haftalarla ölçülüyordu.

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7. Nesil Phoenix, belki radikal yenilikler getirmiyor ancak zaten bir önceki sürüm kendi başına radikaldi. Hatırlanacağı üzere firma, şubat ayında insanlar kadar hızlı hareket önceki nesil Phoenix’in bir videosunu paylaşmıştı. Bunların geliştirilmiş olduğunu bilmek bile oldukça etkileyici. İşin daha ilginç yanı 6. neslin tanıtılmasından bu yana bir yıl bile geçmedi. Zaten bu konuyu şirketin CEO’su ve Kurucu Ortağı Geordie Rose’da şu ifadelerle işaret ediyor: “Sadece 11 ay içinde kaydedilen ilerlemeyi görmek inanılmaz. 7. Nesil ile, mevcutlar arasında bir insana en çok benzeyen sistem olduğuna inandığımız bir sisteme sahibiz.”

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Yeni nesil insansı robot Phoenix, görevleri 24 saatte öğreniyor