Çok hızlı ve hassas el hareketlerine sahip bu robotun yetenekleri büyülüyor

Yapay zeka destekli insansı robot alanında son zamanlarda birçok gelişme yaşanıyor. OpenAI ve Tesla gibi bu alana yeni giren şirketlerin yanında, robotik alanında uzman Boston Dynamics'in yeni Atlas robotunu gördük. Bunun yanında birçok girişimin insansı robot denemeleri bulunuyor.
Astibit S1 insansı robotunun yetenekleri büyülüyor
Ancak Stardust Intelligence'ın Senzhen merkezli bir yan kuruluşu olan Astribot'un S1 isimli yapay zeka destekli robotunun becerileri şuana kadar gördüklerimizin çok ötesinde. Astribot'a göre S1, saniyede 10 metre hızla kollarını hareket ettirebiliyor. Bu değer 7 m/s olan insan ortalamasının üzerinde. Ayrıca robot, kol başına 10 kg'lık yük taşıyabiliyor. Videoda da görüldüğü gibi bu hız, bir masa örtüsünü şarap bardaklarının altından, bardakları düşürmeden çekebilecek kadar hızlı.
Ancak robot hızlı olmasının ötesinde inanılmaz derecede hassas hareketleri gerçekleştirebiliyor. Şişe kapaklarını açmak ve bardağa dökmeki salatalık soymak, giysi katlamak gibi birçok ev işini kusursuz biçimde gerçekleştirebiliyor. Robot aynı zamanda yapay zekasıyla nesneleri ayırıp farklı kutulara yerleştirebiliyor ve insan hareketlerini taklit edebiliyor.
Astribot'un web sitesinde, şirketin 2022 yılında Shenzhen'de kurulduğu, robotun geliştirilmesinin yaklaşık bir yıl sürdüğü ve bu yılın sonlarında ticari olarak satışa sunulmasının planlandığı belirtiliyor.
Robotik ve yapay zeka alanında son yıllardaki gelişmelerle beraber, uzun yıllardır insanlığın hayali olan ev işlerini yapan robotlar yavaş yavaş gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor. Astribot S1, etkileyici yetenekleriyle bu yönde atılmış güçlü bir adımı temsil ediyor.Kaynakça https://newatlas.com/robotics/astribot-s1-fast-humanoid-robot/ https://astribot.com/index-en.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.