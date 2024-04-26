Çok hızlı ve hassas el hareketlerine sahip bu robotun yetenekleri büyülüyor

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar farklı firmalar tarafından birçok insansı robot geliştirildi. Ancak Çinli şirket Astribot'un geliştirdiği robot, el hızı ve hassasiyetiyle diğerlerinden çok farklı ve etkileyici görünüyor.

Yapay zeka destekli insansı robot alanında son zamanlarda birçok gelişme yaşanıyor. OpenAI ve Tesla gibi bu alana yeni giren şirketlerin yanında, robotik alanında uzman Boston Dynamics'in yeni Atlas robotunu gördük. Bunun yanında birçok girişimin insansı robot denemeleri bulunuyor.

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Ancak Stardust Intelligence'ın Senzhen merkezli bir yan kuruluşu olan Astribot'un S1 isimli yapay zeka destekli robotunun becerileri şuana kadar gördüklerimizin çok ötesinde. Astribot'a göre S1, saniyede 10 metre hızla kollarını hareket ettirebiliyor. Bu değer 7 m/s olan insan ortalamasının üzerinde. Ayrıca robot, kol başına 10 kg'lık yük taşıyabiliyor. Videoda da görüldüğü gibi bu hız, bir masa örtüsünü şarap bardaklarının altından, bardakları düşürmeden çekebilecek kadar hızlı.

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Ancak robot hızlı olmasının ötesinde inanılmaz derecede hassas hareketleri gerçekleştirebiliyor. Şişe kapaklarını açmak ve bardağa dökmeki salatalık soymak, giysi katlamak gibi birçok ev işini kusursuz biçimde gerçekleştirebiliyor. Robot aynı zamanda yapay zekasıyla nesneleri ayırıp farklı kutulara yerleştirebiliyor ve insan hareketlerini taklit edebiliyor.

Astribot'un web sitesinde, şirketin 2022 yılında Shenzhen'de kurulduğu, robotun geliştirilmesinin yaklaşık bir yıl sürdüğü ve bu yılın sonlarında ticari olarak satışa sunulmasının planlandığı belirtiliyor.

Robotik ve yapay zeka alanında son yıllardaki gelişmelerle beraber, uzun yıllardır insanlığın hayali olan ev işlerini yapan robotlar yavaş yavaş gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor. Astribot S1, etkileyici yetenekleriyle bu yönde atılmış güçlü bir adımı temsil ediyor.

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