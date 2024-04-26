HP, Ferrari F1 takımının isim sponsoru oldu: Miami'de mavi araçla piste çıkacak!

Tam Boyutta Gör ABD’li teknoloji devi HP, İtalyan F1 takımı Ferrari ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bundan böyle takımın adı “Scuderia Ferrari” yerine “Scuderia Ferrari HP” olarak kullanılacak. Sıradaki ilk F1 yarış olan Miami GP’de Ferrari’nin yeni adı kullanılacak.

Ferrari ve HP arasındaki isim sponsorluğu anlaşmasının “çok seneli” bir anlaşma olduğu açıklandı ancak net açıklama yapılmadı. Araç ve pilot üzerinde HP logolarına yer verilecek.

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Anlaşma bedeli Hamilton’un maaşı kadar

Anlaşmanın bedelinin yıllık 90 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Ferrari, İngiliz pilot Lewis Hamilton ile yıllık 100 milyon dolar maaş karşılığında anlaşmaya varmıştı. 2025 yılında Scuderia Ferrari HP koltuğuna oturacak İngiliz pilotun maaşı, HP’nin sponsorluk anlaşmasıyla karşılanmış olacak.

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Ferrari, Miami’de mavi renkli araçla yarışacak

Kırmızı rengiyle ikonikleşen Ferrari, 3-5 Mayıs tarihlerindeki Miami GP’de mavi renkli F1 aracıyla çıkacağını duyurdu. Bu değişiklik, Ferrari’nin ABD pazarındaki 70’nci yılını kutlamak için tek yarışlık olarak yapılacak. Ayrıca HP’nin mavi rengi de ön plana çıkarılacak. Sonraki yarışlarda kırmızı renki araçlar yarışmaya devam edecek.

Pilotların mavi renkli yarış tulumlarının görüntüsü paylaşıldı. Mavi renkli F1 aracının görselinin Pazartesi günü paylaşılması bekleniyor.

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HP, Ferrari F1 takımının isim sponsoru oldu