HP, Ferrari F1 takımının isim sponsoru oldu: Miami'de mavi araçla piste çıkacak!

Ferrari ve HP arasındaki isim sponsorluğu anlaşmasının “çok seneli” bir anlaşma olduğu açıklandı ancak net açıklama yapılmadı. Araç ve pilot üzerinde HP logolarına yer verilecek.
Anlaşma bedeli Hamilton’un maaşı kadar
Anlaşmanın bedelinin yıllık 90 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Ferrari, İngiliz pilot Lewis Hamilton ile yıllık 100 milyon dolar maaş karşılığında anlaşmaya varmıştı. 2025 yılında Scuderia Ferrari HP koltuğuna oturacak İngiliz pilotun maaşı, HP’nin sponsorluk anlaşmasıyla karşılanmış olacak.
Ferrari, Miami’de mavi renkli araçla yarışacak
Kırmızı rengiyle ikonikleşen Ferrari, 3-5 Mayıs tarihlerindeki Miami GP’de mavi renkli F1 aracıyla çıkacağını duyurdu. Bu değişiklik, Ferrari’nin ABD pazarındaki 70’nci yılını kutlamak için tek yarışlık olarak yapılacak. Ayrıca HP’nin mavi rengi de ön plana çıkarılacak. Sonraki yarışlarda kırmızı renki araçlar yarışmaya devam edecek.
Pilotların mavi renkli yarış tulumlarının görüntüsü paylaşıldı. Mavi renkli F1 aracının görselinin Pazartesi günü paylaşılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.