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    Anlık Bildirim

    HP, Ferrari F1 takımının isim sponsoru oldu: Miami'de mavi araçla piste çıkacak!

    İtalyan F1 takımı "Scuderia Ferrari" artık "Scuderia Ferrari HP" olarak adlandırılacak. HP, Ferrari'ye isim sponsoru oldu. Anlaşmanın bedeli ve detayları ortaya çıktı.
    HP, Ferrari F1 takımının isim sponsoru oldu Tam Boyutta Gör
    ABD’li teknoloji devi HP, İtalyan F1 takımı Ferrari ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bundan böyle takımın adı “Scuderia Ferrari” yerine “Scuderia Ferrari HP” olarak kullanılacak. Sıradaki ilk F1 yarış olan Miami GP’de Ferrari’nin yeni adı kullanılacak.

    Ferrari ve HP arasındaki isim sponsorluğu anlaşmasının “çok seneli” bir anlaşma olduğu açıklandı ancak net açıklama yapılmadı. Araç ve pilot üzerinde HP logolarına yer verilecek.

    HP, Ferrari F1 takımının isim sponsoru oldu Tam Boyutta Gör

    Anlaşma bedeli Hamilton’un maaşı kadar

    Anlaşmanın bedelinin yıllık 90 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Ferrari, İngiliz pilot Lewis Hamilton ile yıllık 100 milyon dolar maaş karşılığında anlaşmaya varmıştı. 2025 yılında Scuderia Ferrari HP koltuğuna oturacak İngiliz pilotun maaşı, HP’nin sponsorluk anlaşmasıyla karşılanmış olacak.

    Ferrari, Miami’de mavi renkli araçla yarışacak

    Kırmızı rengiyle ikonikleşen Ferrari, 3-5 Mayıs tarihlerindeki Miami GP’de mavi renkli F1 aracıyla çıkacağını duyurdu. Bu değişiklik, Ferrari’nin ABD pazarındaki 70’nci yılını kutlamak için tek yarışlık olarak yapılacak. Ayrıca HP’nin mavi rengi de ön plana çıkarılacak. Sonraki yarışlarda kırmızı renki araçlar yarışmaya devam edecek.

    Pilotların mavi renkli yarış tulumlarının görüntüsü paylaşıldı. Mavi renkli F1 aracının görselinin Pazartesi günü paylaşılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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