Beats Powerbeats tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Son kablosuz kulaklığı AirPods Pro ile fiyat baremini biraz daha yükselten Apple, iştiraki Beats tarafında ise uygun fiyatlı modeller piyasaya sunmaya devam ediyor. Beats Powerbeats modeli bunun son örneği.

Beats Powerbeats özellikleri ve fiyatı

Beats Powerbeats biraz daha maliyet odaklı olarak tasarlanmış. Tam kablosuz yerine kulaklıklar bir kablo ile birbirine bağlanıyor. Bir şarj kılıfı yok ve kumaş bir koruma kesesi ile yetinilmiş.

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H1 yongası ile daha enerji verimli ve daha kaliteli ses odaklanan kulaklık tek şarj ile 15 saate kadar kullanılabiliyor. Lightning girişi ile kulaklığı şarj edebiliyorsunuz. 5 dakikalık şarj ile 1 saate kadar kullanım mümkün. Yonga diğer H1 kulaklıklara ses paylaşımı yapabiliyor.

Powerbeats Pro ile aynı piston sürücülere sahip olan kulaklık özel bir sinyal işlemcisi barındırıyor. Çift mikrofon mekansal ses algılama yapabilirken bir ivme ölçer konuşmaya başladığınızı algılıyor ve arka plan gürültüsünü azaltıyor. Böylece Siri ile daha akıcı bir iletişim kurabiliyorsunuz.

26.3 gram ağırlığındaki kulaklık IPX4 ile terleme ve su damlalarına karşı dayanıklı. Kulak yapısına göre 4 farklı kulak ucu boyutu mevcut. Sağ kulaklık üzerinde Bluetooth tuşu, sol kulaklık üzerinde ise fonksiyon tuşları yer alıyor. Beats Powerbeats için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.pocket-lint.com/headphones/news/beats/151437-beats-powerbeats-4-release

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