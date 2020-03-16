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    Beats Powerbeats tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Beats Powerbeats kablosuz kulaklık modeli H1 bağlantı yongası, piston sürücüler, 15 saate kadar kullanım ve gürültü azaltma özelliği ile geliyor. Beats Powerbeats özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Beats Powerbeats tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Son kablosuz kulaklığı AirPods Pro ile fiyat baremini biraz daha yükselten Apple, iştiraki Beats tarafında ise uygun fiyatlı modeller piyasaya sunmaya devam ediyor. Beats Powerbeats modeli bunun son örneği.

    Beats Powerbeats özellikleri ve fiyatı

    Beats Powerbeats biraz daha maliyet odaklı olarak tasarlanmış. Tam kablosuz yerine kulaklıklar bir kablo ile birbirine bağlanıyor. Bir şarj kılıfı yok ve kumaş bir koruma kesesi ile yetinilmiş.

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    H1 yongası ile daha enerji verimli ve daha kaliteli ses odaklanan kulaklık tek şarj ile 15 saate kadar kullanılabiliyor. Lightning girişi ile kulaklığı şarj edebiliyorsunuz. 5 dakikalık şarj ile 1 saate kadar kullanım mümkün. Yonga diğer H1 kulaklıklara ses paylaşımı yapabiliyor.

    Powerbeats Pro ile aynı piston sürücülere sahip olan kulaklık özel bir sinyal işlemcisi barındırıyor. Çift mikrofon mekansal ses algılama yapabilirken bir ivme ölçer konuşmaya başladığınızı algılıyor ve arka plan gürültüsünü azaltıyor. Böylece Siri ile daha akıcı bir iletişim kurabiliyorsunuz.

    26.3 gram ağırlığındaki kulaklık IPX4 ile terleme ve su damlalarına karşı dayanıklı. Kulak yapısına göre 4 farklı kulak ucu boyutu mevcut. Sağ kulaklık üzerinde Bluetooth tuşu, sol kulaklık üzerinde ise fonksiyon tuşları yer alıyor. Beats Powerbeats için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.pocket-lint.com/headphones/news/beats/151437-beats-powerbeats-4-release Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alito (A. Teyfik Görmez) 4 gün en beğenilen
    Çin malı ucuz kulaklıklara benzemiş. Adam bari biraz şekil yapar şunu
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    escape0121 (ESCape ) 3 gün
    Lightning girişi yerine Type-C bağlantısı olmasını tercih ederdim.
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    evlbleef 3 gün yeni yorumcu
    150$ fiyatı var ama tam kablosuz bile değil. Anlıyorum.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 4 gün en beğenilen
    Çin malı ucuz kulaklıklara benzemiş. Adam bari biraz şekil yapar şunu
    Yanıtla +4
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