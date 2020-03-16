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    Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi

    Hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgını nedeniyle sinema ve dizi sektörü durma noktasına geldi. Vizyon tarihi ertelenen filmlerin yanında çekimi duran film ve dizilerin sayısı yüze ulaştı.
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    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi
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    İzleyicileri sinema salonundan uzak tutarak hasılatların önemli oranda düşmesine neden olan koronavirüs salgını ayrıca çekimleri de etkiliyor. Bugüne kadar pek çok dizi ve film çekimleri iptal edilmiş durumda.

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    Erteleme fırtınası başladı

    No Time to Die, Mulan, A Quiet Place Part II, The Lovebird, Fast and Furious 9 yapımlarının vizyon tarihleri daha önce ertelenmişti. Son haberlere göre ise Jurassic Park: Dominion, Flint Strong ve Mission Impossible 7 çekimleri durduruldu. Yine Robert Pattinson’lı Batman filminin çekimleri de 2 hafta ertelendi.

    Ayrıca Bkz. "EBA erişimi için ayrılan internet kotası iki katına çıktı"

    Dizi tarafına gelecek olursak Warner Bros. firması The Flash ve Lucifer dahil 70 civarında dizinin çekimlerini durdurdu. Disney de Falcon & Winter Soldier, WandaVision, Loki gibi tüm Marvel dizilerinin çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca The New Mutants ve The Antlers çekimleri de iptal edildi. Netflix cephesinde de Strager Things yeni sezon, The Witcher yeni sezon ve Red Notice yapımları da durduruldu.

    Ülkemizde de durum farklı değil ancak yapımcılar ile meslek örgütleri arasında bir anlaşmazlık mevcut. Ezel Akay yeni filmi 9 Kere Leyla’nın vizyon tarihini ertelediğini duyurdu. Ayrıca dizi çekimlerinin en az 2 hafta ertelenmesi konusunda meslek birliklerinin tavsiye kararı mevcut.



    https://www.comingsoon.net/movies/news/1126970-universal-halting-multiple-productions-including-jurassic-world-dominion Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Blue- 2 gün yeni yorumcu
    Böyle ortamda ertelerler tabi
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    nForcer (Ömer Yiğit) 3 gün
    Türkiye'de BKM Film ve Limon Yapım gibi bazı yapım şirketleri dizi çekimlerine ara verildiğini duyurdu. Darısı diğerlerine...
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    gun (Gün Oksay) 4 gün
    Böyle giderse 2020 ve 21’de dizi çıkmayacak izleyecek
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 4 gün
    Sinemaların zarar etmesi normal zaten kapanıyor sinemalar kapanmasa bile film izlemeye kimse gitmez
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    alito (A. Teyfik Görmez) 4 gün
    Bizim sinema ve dizi sektörü ego ve para azmanı oldu için işlerine gelmez böyle şeyler. Umarım biraz zeka pırıltısı gösterip, her şeyin para olmadığını anlarlar.
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