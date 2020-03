Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi

Tam Boyutta Gör

İzleyicileri sinema salonundan uzak tutarak hasılatların önemli oranda düşmesine neden olan koronavirüs salgını ayrıca çekimleri de etkiliyor. Bugüne kadar pek çok dizi ve film çekimleri iptal edilmiş durumda.

Erteleme fırtınası başladı

No Time to Die, Mulan, A Quiet Place Part II, The Lovebird, Fast and Furious 9 yapımlarının vizyon tarihleri daha önce ertelenmişti. Son haberlere göre ise Jurassic Park: Dominion, Flint Strong ve Mission Impossible 7 çekimleri durduruldu. Yine Robert Pattinson’lı Batman filminin çekimleri de 2 hafta ertelendi.

Dizi tarafına gelecek olursak Warner Bros. firması The Flash ve Lucifer dahil 70 civarında dizinin çekimlerini durdurdu. Disney de Falcon & Winter Soldier, WandaVision, Loki gibi tüm Marvel dizilerinin çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca The New Mutants ve The Antlers çekimleri de iptal edildi. Netflix cephesinde de Strager Things yeni sezon, The Witcher yeni sezon ve Red Notice yapımları da durduruldu.

Ülkemizde de durum farklı değil ancak yapımcılar ile meslek örgütleri arasında bir anlaşmazlık mevcut. Ezel Akay yeni filmi 9 Kere Leyla’nın vizyon tarihini ertelediğini duyurdu. Ayrıca dizi çekimlerinin en az 2 hafta ertelenmesi konusunda meslek birliklerinin tavsiye kararı mevcut.

