Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bekleyiş sona eriyor, Nvidia Fermi performans değerleriyle geliyor

9 yıl
44,2b
1
123
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bekleyiş sona eriyor, Nvidia Fermi performans değerleriyle geliyor
Tam Boyutta Gör

Nvidia adını İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin oyuncu kimliğiyle ilgili temel bilgileri, özel bir oturum kapsamında basınla paylaştı. Yüksek performanslı bilgi-işlem pazarına yönelik detayları Eylül ayındaki Grafik Teknolojileri Konferansı'nda (GTC) açıklanan Fermi mimarisinin, son kullanıcılara yönelik ürünü olan GF100 kod adlı DirectX 11 GPU'su ve kullanılacağı ekran kartı varyasyonlarına ait bilgilerin ve bazı performans figürlerinin yarın itibariyle açığa çıkması, detayların ise Pazartesi'den itibaren küresel ölçekte çeşitli basın kuruluşlarınca paylaşılması bekleniyor.

Yüksek performans segmenti için Nvidia, pazara ilk etapta iki model sürecek ki henüz resmi olarak doğrulanmasa bile bu modellerin GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU ve GDDR5 bellek teknolojisinin güç vereceği yeni ekran kartlarından üst modelin 512x paralel işlem birimi (CUDA çekirdeği), 384-bit bellek veri yolu desteği, 1.5GB GDDR5 bellek ve 250-300 Watt arasında TDP değeriyle gelmesi beklenirken, alt modelin 448x paralel işlem birimine, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1.28GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı söyleniyor.

Gelen bilgilere göre Nvidia, güç tasarımlarına bağlı olarak GeForce GTX 380 modelinde bir adet PCIe 6-pin bir adet te PCIe 8-pin güç konnektörü, GeForce GTX 360 modelinde ise iki adet PCIe 6-pin güç konnektörü kullanacak. Youtube üzerinde yayımlanan ve Nvidia'nın Editör Günü etkinliğinde çekildiği iddia edilen bazı videolar ve açığa çıkan diğer bilgilere göre GeForce GTX 380'in örneğin 3DMark Vantage'da ~P22,000 gibi bir skora (işlemci ?) imza attığı, bu skorun kullanılan işlemciye bağlı olarak 1GHz'de çalışan ATi Radeon HD 5870'ten %20 daha iyi olduğu konuşuluyor.

Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili olarak özellikle yarın gün içerisinde ve Pazartesi günü dikkat çekici bazı resmi bilgilerin yayımlanması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheExtasyOfCold 9 yıl
abi çıkaccaksa çıksın, fehmi çıkınca 'kullanıcı dostu' ati kartlarda indirim yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettin1961 9 yıl
arkadaşlar gtx295 ekrankartı var bende bu dx11 ler özellikle grafik bakımından vede hız bakımından bizleri ikna edebilecekmi ilgiyle beklemedeyim herkese saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilalMW 9 yıl
nVİDİA sağlam kartlar sokucak pazara belli bu. elektrik tüketimi nasıl olucak acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kobb 9 yıl
Aman dikkat fazla heyecan yapıp kalp krizi yok


Resmi kaynaklardan ilk leak =)

bjorn3d.com/...

Devamı yarın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
bir türlü alamadım 5870'i. bekledim hep gtx3xx ü.
genelde nvidia oyunlar için daha bir becerikli oluyor. o açıdan bekleyeceğimde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NemesisR3 9 yıl
en azından 2 adet 5850 crossfire performansı bekliyorum fermiden, bakalım ne olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 9 yıl
Zaten Fermi'nin üretim amacı sadece oyuncular için olmadığından ötürü belirtilen fiyatında pek bir abartısı yok,tek amacı oyun olsa denilen şey doğru olurdu.Nvidianın kart bellekleri ile bir sorunu olduğunu sanmıyorum,bunlar Fermi'nin ilk meyveleri olacak sonuçta devamında gelecek kartlarda daha değişik bellek opsiyonları ve veriyolu genişlikleri görebiliriz.Bu arada bu kadar kartın hakkında maket bu diye dalga geçildi.Youtube da ki videolar incelenirse maket mi değilmi anlaşılır.Birşeyi iki taraflı düşünmeyen güzel halkımıza,sevgilerimi iletiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 9 yıl
@stradosphere, NVidia'nın Fermi diye gösterdiği kartların maket olduğu zaten ispatlandı, orada dalga geçilen kartlar değil NVidia'Nın bizleri enayi yerine koyma girişimiydi. Ayrıca Youtube'daki videolardaki konfigürasyonlar hakkında en ufak bir bilgi olmadığını da hatırlatırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
fermi iyi güzel olacak ama koca dianın maliyeti de ona göre yüksek olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daywallker 9 yıl
sonunda ya fermi gelsin artık gerçi adamlar işi biliyo daha onu kullanabilecek bi ev kullanıcısı ihtiyacı yokken sürmek gereksiz :D ama yinede müşteri memnuniyeti için biraz daha erken çıkmalıydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
groll 9 yıl
beklenildiği gibi 5870-5970 arası performans vermiş ..ancak nvidia ciddi anlamda atiye cevap vermekte zorlanıcak bisüre zira birkaç ay içinde 5890 da geliyor (hatta fermi çıkmadan gelmesi muhtemel) .ayrıca ati gpu mimarisi olarak nvidia dan çok daha verimli hem gpu boyutu olarak küçük hemde maliyet olarak daha uygun..buda demek oluyorki fermi gelene kadar ati hem yeni mimarinin sınırlarını zorlayıp 5890-5990 çıkarıcak hemde ciddi indirime gidip nvidia nın pastadan pay kapmasını engelliycek..ekran kartı pazarındaki dengeler değişebilir bikaç ay içerisinde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoolnQuiet 9 yıl
GF100, 3 milyar transistör içeren ATI'a nazaran daha büyük bir die'a sahip ve dolayısıyla üretimi sıkıntılı bir chip olacak bilindiği üzere. Fiyatı da doğal olarak uçuk olacak eğer Nvidia bu kartları zararına satmak istemiyorsa.
Oyun performansına gelirsek, bu kartların amacı sadece oyun da değil bilindiği üzere. Nvidia'nın bu chiple asıl amaçlarından biri HPC segmentini domine etmeye devam etmek ve bir nebzede intelin bu alandaki pazar payını çalmak. Dolayısıyla sadece oyun düşünen arkadaşlar bence tercihini ATI'dan yana kullanmalı. Yoksa neredeyse hiç kullanmayacakları özellikler için boşuna fazladan para vermiş olacaklar.
Bununla birlikte bu GPU'lar, HPC ve prof. grafik işleri için biçilmiş kaftan. Yukardaki saç demosunu render edebilmek için çok değil yakın geçmişte makineler aylarca çalışırdı, abartmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 9 yıl

CoolnQuiet

GF100, 3 milyar transistör içeren ATI'a nazaran daha büyük bir die'a sahip ve dolayısıyla üretimi sıkıntılı bir chip olacak bilindiği üzere. Fiyatı da doğal olarak uçuk olacak eğer Nvidia bu kartları zararına satmak istemiyorsa.

Oyun performansına gelirsek, bu kartların amacı sadece oyun da değil bilindiği üzere. Nvidia'nın bu chiple asıl amaçlarından biri HPC segmentini domine etmeye devam etmek ve bir nebzede intelin bu alandaki pazar payını çalmak. Dolayısıyla sadece oyun düşünen arkadaşlar bence tercihini ATI'dan yana kullanmalı. Yoksa neredeyse hiç kullanmayacakları özellikler için boşuna fazladan para vermiş olacaklar.

Bununla birlikte bu GPU'lar, HPC ve prof. grafik işleri için biçilmiş kaftan. Yukardaki saç demosunu render edebilmek için çok değil yakın geçmişte makineler aylarca çalışırdı, abartmıyorum.


Çok güzel açıklamışsın ah bir de anlayan çıksa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 9 yıl

CoolnQuiet

...... sadece oyun düşünen arkadaşlar bence tercihini ATI'dan yana kullanmalı. Yoksa neredeyse hiç kullanmayacakları özellikler için boşuna fazladan para vermiş olacaklar.

Bununla birlikte bu GPU'lar, HPC ve prof. grafik işleri için biçilmiş kaftan. Yukardaki saç demosunu render edebilmek için çok değil yakın geçmişte makineler aylarca çalışırdı, abartmıyorum.


Olayın özeti budur. 5xx serisi bence hiç fena değil ama DX11, Tesselation, Physx gibi detaylar işin içine girince işin rengi değişebilir. Bunun içinde 6-7 ay boyunca yeni nesil grafiklere sahip oyunların çıkmasını beklemek lazım. Yani elinde Ati 4xx , Nvidia 8x ve üzeri seriden kart olanlar boşuna değişim düşünmemeli. Yeni sistem toplayanlar ise ekr. kartına 200 $ üzeri para harcamadan bu sürenin geçmesini beklemeli. Sonra zaten sis bulutu kalkacak ve yeni revizyon vs.. gibi olaylarla önümüzü daha net görebileceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 9 yıl
aslında bana göre normal bir değer zira haberde denmiski:
250-300watt tdpburdan bir yuh diyip olaya devam edersem cok normal oldugunu sizin bile görebileceginizi söylerim. Ayrıca fiyatı 600 doları bulur bence gtx280'in :D xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Agababangida 9 yıl
Fermi ortalama 600 dolar civarı olacaksa benim gibi gtx2x0 sahiplerinin birçoğu almaz olur biter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibonline 9 yıl
bu boşlukta ati neden tam anlamıyla yararlanmıyor zira 5xxx serisi kartları bulmak zor yoksa nvidia bangır bangır geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHbagımLısıxD 9 yıl
250-300 Watt arasında TDP değeriyle gelmesi beklenirken ~~ anLaşılan bu kartı çalıştırmak için bi jeneratör gerekecek bize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurozka 9 yıl
1,5 fermi çek acılı olsun!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
44175 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
performans, nvidia ve gddr5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid GC2 ve GC-Extreme Termal Pasta Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim