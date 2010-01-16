Bekleyiş sona eriyor, Nvidia Fermi performans değerleriyle geliyor

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Nvidia adını İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin oyuncu kimliğiyle ilgili temel bilgileri, özel bir oturum kapsamında basınla paylaştı. Yüksek performanslı bilgi-işlem pazarına yönelik detayları Eylül ayındaki Grafik Teknolojileri Konferansı'nda (GTC) açıklanan Fermi mimarisinin, son kullanıcılara yönelik ürünü olan GF100 kod adlı DirectX 11 GPU'su ve kullanılacağı ekran kartı varyasyonlarına ait bilgilerin ve bazı performans figürlerinin yarın itibariyle açığa çıkması, detayların ise Pazartesi'den itibaren küresel ölçekte çeşitli basın kuruluşlarınca paylaşılması bekleniyor.

Yüksek performans segmenti için Nvidia, pazara ilk etapta iki model sürecek ki henüz resmi olarak doğrulanmasa bile bu modellerin GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU ve GDDR5 bellek teknolojisinin güç vereceği yeni ekran kartlarından üst modelin 512x paralel işlem birimi (CUDA çekirdeği), 384-bit bellek veri yolu desteği, 1.5GB GDDR5 bellek ve 250-300 Watt arasında TDP değeriyle gelmesi beklenirken, alt modelin 448x paralel işlem birimine, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1.28GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı söyleniyor.

Gelen bilgilere göre Nvidia, güç tasarımlarına bağlı olarak GeForce GTX 380 modelinde bir adet PCIe 6-pin bir adet te PCIe 8-pin güç konnektörü, GeForce GTX 360 modelinde ise iki adet PCIe 6-pin güç konnektörü kullanacak. Youtube üzerinde yayımlanan ve Nvidia'nın Editör Günü etkinliğinde çekildiği iddia edilen bazı videolar ve açığa çıkan diğer bilgilere göre GeForce GTX 380'in örneğin 3DMark Vantage'da ~P22,000 gibi bir skora (işlemci ?) imza attığı, bu skorun kullanılan işlemciye bağlı olarak 1GHz'de çalışan ATi Radeon HD 5870'ten %20 daha iyi olduğu konuşuluyor.

Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili olarak özellikle yarın gün içerisinde ve Pazartesi günü dikkat çekici bazı resmi bilgilerin yayımlanması bekleniyor.