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    Nvidia'nın Arm işlemci planları ertelendi: İşte nedeni

    Nvidia’nın Arm tabanlı masaüstü işlemci planları yepyeni teknik sorunlarla gündemde. N1x kod adlı işlemcinin çıkışı 2026'ya ertelendi. İşte detaylar...          

    Nvidia'nın Arm işlemci planları ertelendi: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Geleceğin tüketici bilgisayarlarının temel taşı olma yolunda ilerleyen Nvidia, bir süredir ARM rekabetine katılmaya hazırlanıyor. Ancak şirketin ilk masaüstü işlemci projesi N1x kod adıyla anılan model, beklenmedik bir sorunla karşılaştı. 2025 için planlanan lansman ve sevkiyat tarihleri ertelendi. Yeni hedef yıl 2026. 

    Nvidia’nın Arm planları ertelendi

    Aktarıldığı kadarıyla N1x'te yaşanan sorun, basit bir üretim aksaklığının ötesinde silikon tasarımında ciddi bir revizyon gerektiriyor. Nvidia mühendisleri daha önce yılın ilk çeyreğinde benzer bir sorunla karşılaşmış, ancak o dönemde silikon düzeyine müdahale etmeden çözüme ulaşmıştı. Ancak bu kez durum daha kritik. Sorunun detayları ise henüz paylaşılmadı.

    Kaçıranlar için yeni nesil N1 serisi, Qualcomm'un Snapdragon X Elite, Intel’in Core Ultra 200HX, Apple'ın M3 ve AMD’nin Ryzen AI Max serisiyle rekabet etmeye hazırlanıyor. Özellikle Windows on Arm platformunun 2024'te ciddi bir ivme kazanmasıyla birlikte, Nvidia'nın da bu yarışa dahil olduğunu göreceğiz. Ayrıca şirketin bu alanda Alienware ve MediaTek'le de iş birliği kurduğunu söyleyelim. 

    Bu arada bazı analistler, Arm mimarisinin geleneksel PC pazarına girişi konusunda temkinli. Intel ve AMD'nin x86 platformunda istikrarlı şekilde ilerlemesi, Arm tabanlı çözümler için hala güçlü bir rekabet anlamına geliyor. Nvidia'nın N1 projesinde yaşadığı bu tür teknik gecikmeler ise, Arm'ın masaüstü segmentteki yolculuğunun kolay olmayacağını kanıtlar nitelikte.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 16 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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