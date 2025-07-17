Nvidia'nın Arm işlemci planları ertelendi: İşte nedeni

Nvidia’nın Arm planları ertelendi
Aktarıldığı kadarıyla N1x'te yaşanan sorun, basit bir üretim aksaklığının ötesinde silikon tasarımında ciddi bir revizyon gerektiriyor. Nvidia mühendisleri daha önce yılın ilk çeyreğinde benzer bir sorunla karşılaşmış, ancak o dönemde silikon düzeyine müdahale etmeden çözüme ulaşmıştı. Ancak bu kez durum daha kritik. Sorunun detayları ise henüz paylaşılmadı.
Kaçıranlar için yeni nesil N1 serisi, Qualcomm'un Snapdragon X Elite, Intel’in Core Ultra 200HX, Apple'ın M3 ve AMD’nin Ryzen AI Max serisiyle rekabet etmeye hazırlanıyor. Özellikle Windows on Arm platformunun 2024'te ciddi bir ivme kazanmasıyla birlikte, Nvidia'nın da bu yarışa dahil olduğunu göreceğiz. Ayrıca şirketin bu alanda Alienware ve MediaTek'le de iş birliği kurduğunu söyleyelim.
Bu arada bazı analistler, Arm mimarisinin geleneksel PC pazarına girişi konusunda temkinli. Intel ve AMD'nin x86 platformunda istikrarlı şekilde ilerlemesi, Arm tabanlı çözümler için hala güçlü bir rekabet anlamına geliyor. Nvidia'nın N1 projesinde yaşadığı bu tür teknik gecikmeler ise, Arm'ın masaüstü segmentteki yolculuğunun kolay olmayacağını kanıtlar nitelikte.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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