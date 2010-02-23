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Belkin USB 3.0 destekli iki yeni genişleme kartı ve bir yeni kablo hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Belkin USB 3.0 destekli iki yeni genişleme kartı ve bir yeni kablo hazırladı
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Komponent üreticisi Belkin, USB 3.0 destekli ilk donanımlarını duyurdu. Biri masaüstü diğeri de dizüstü bilgisayarlar için iki adet USB 3.0 genişleme kartı ve USB 3.0 uyumlu kablo hazırlayan Belkin, USB 2.0 ile kıyaslandığında 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaad eden USB 3.0 teknolojisi için ortaya çıkan temel ihtiyaçları, yeni donanımlarıyla karşılamayı hedefliyor.

SuperSpeed USB 3.0 PCIe ve SuperSpeed USB 3.0 ExpressCard isimli genişleme kartlarının her ikisin de de iki adet USB 3.0 konnektörüne yer veren Belkin, kontrol yongası olarak diğer pek çok üretici gibi NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 yongasını kullanma yoluna gitmiş. USB 3.0 destekli genişleme kartlarının fiyatlarını 40 dolar olarak açıklayan Belkin USB 3.0 destekli kablo içinse 120cm'lik modeli 40$, 240cm'lik modeli ise 50$ seviyesinden kullanıcılarla buluşturacak.

Belkin USB 3.0 destekli iki yeni genişleme kartı ve bir yeni kablo hazırladı
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Belkin USB 3.0 destekli iki yeni genişleme kartı ve bir yeni kablo hazırladı
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DH Misafiri 9 yıl
benim laptopta zaten 3.0 var hihi asusN61jq
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sabotaj1023 9 yıl
peş peşe ürünler çıkıyor ama hangi işletim sistemleri bunları destekleyecek bellimi?
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hrstcrt 9 yıl
usb 3.0 hayatimiza yerlesmesine cok var anakartlarin cogunda pci 1 genisletme slotu var yani anakartinin usb 3.0 olmasina gerek yok guzel dusunulmus bir sey ama fiyati cok fazla
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TELESCOPE 9 yıl

metedevil

usb 3.0 hayatimiza yerlesmesine cok var anakartlarin cogunda pci 1 genisletme slotu var yani anakartinin usb 3.0 olmasina gerek yok guzel dusunulmus bir sey ama fiyati cok fazla



haklısın ,gelişmelere adapte olma durumundayız
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Rain-Man 9 yıl

metedevil

usb 3.0 hayatimiza yerlesmesine cok var anakartlarin cogunda pci 1 genisletme slotu var yani anakartinin usb 3.0 olmasina gerek yok guzel dusunulmus bir sey ama fiyati cok fazla



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