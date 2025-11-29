Giriş
    Belkin mini boyutlarda hızlı şarj adaptörü duyurdu

    Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger 70W şarj adaptörü toplamda 70W enerji çıkışı verebilirken enerji verimliliğini de en üst düzeye taşıyor.           

    Belkin BoostCharge Pro 3-Port 70W Tam Boyutta Gör
    Son dönemde tüketiciler arasında giderek yaygınlaşan minik boyutlu duvar tipi şarj adaptörlerine Belkin de katılıyor. Firma toplamda 70W enerji çıkışı verebilen yeni duvar tipi şarj adaptörünün duyurdu. 

    Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger 70W özellikleri ve fiyatı

    Belkin BoostCharge Pro 3-Port 70W duvar tipi şarj adaptörü minik boyutlarına rağmen 70W seviyesinde enerji vererek çok hızlı bir şekilde cihazlarınızı şarj etmenizi sağlıyor. Tek USB Tip-C portundan 70W enerji alabildiğiniz adaptör iki porttan 45W+25W, 3 porttan ise 45W+12W+12W enerji çekebiliyor. 

    USB PD 3.1 ve PPS gibi hızlı şarj protokollerini destekleyen adaptör galyum nitrat yapısı sayesinde enerji verimliliğini en üst seviyede tutuyor. Aşırı ısınma, aşırı voltaj gibi farklı güvenlik önlemleri de mevcut. Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger 70W modeli 40$ fiyat etiketi ile satılacak. 
     

