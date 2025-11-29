Belkin mini boyutlarda hızlı şarj adaptörü duyurdu

Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger 70W özellikleri ve fiyatı
Belkin BoostCharge Pro 3-Port 70W duvar tipi şarj adaptörü minik boyutlarına rağmen 70W seviyesinde enerji vererek çok hızlı bir şekilde cihazlarınızı şarj etmenizi sağlıyor. Tek USB Tip-C portundan 70W enerji alabildiğiniz adaptör iki porttan 45W+25W, 3 porttan ise 45W+12W+12W enerji çekebiliyor.
USB PD 3.1 ve PPS gibi hızlı şarj protokollerini destekleyen adaptör galyum nitrat yapısı sayesinde enerji verimliliğini en üst seviyede tutuyor. Aşırı ısınma, aşırı voltaj gibi farklı güvenlik önlemleri de mevcut. Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger 70W modeli 40$ fiyat etiketi ile satılacak.
