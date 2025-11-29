Belkin mini boyutlarda hızlı şarj adaptörü duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde tüketiciler arasında giderek yaygınlaşan minik boyutlu duvar tipi şarj adaptörlerine Belkin de katılıyor. Firma toplamda 70W enerji çıkışı verebilen yeni duvar tipi şarj adaptörünün duyurdu.

Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger 70W özellikleri ve fiyatı

Belkin BoostCharge Pro 3-Port 70W duvar tipi şarj adaptörü minik boyutlarına rağmen 70W seviyesinde enerji vererek çok hızlı bir şekilde cihazlarınızı şarj etmenizi sağlıyor. Tek USB Tip-C portundan 70W enerji alabildiğiniz adaptör iki porttan 45W+25W, 3 porttan ise 45W+12W+12W enerji çekebiliyor.

Mobil fotoğrafçıllık odaklı Belkin PowerGrip tanıtıldı 10 ay önce eklendi

USB PD 3.1 ve PPS gibi hızlı şarj protokollerini destekleyen adaptör galyum nitrat yapısı sayesinde enerji verimliliğini en üst seviyede tutuyor. Aşırı ısınma, aşırı voltaj gibi farklı güvenlik önlemleri de mevcut. Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger 70W modeli 40$ fiyat etiketi ile satılacak.



