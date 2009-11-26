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Bellek üreticileri 2011'in SSD'lerin yılı olacağını düşünüyorlar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticileri 2011'in SSD'lerin yılı olacağını düşünüyorlar
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Analistler tarafından geleceğin depolama standardı olarak gösterilen katı hâl sürücüleri yani SSD'ler, yüksek üretim maliyetlerinden ötürü şu an için geleneksel mekanik disklerin (HDD) yerini almaktan uzak görünseler de bellek üreticileri SSD depolama sürücülerinin yaygınlaşacağına inanıyorlar. Taipei, Tayvan'da düzenlenen yeni bir sempozyumda Çin ve Tayvan merkezli bellek üreticileri teknolojinin geleceğini masaya yatırdılar.

A-Data, Condel, JMicron ve Silicon Motion gibi isimlerin katıldığı sempozyumda, bellek üreticilerinin 20nm üretim teknolojisine geçiş yapmasıyla birlikte NAND flash yongalarında maliyetlerin ciddi şekilde düşeceği ve SSD'lerin daha alınabilir seviyelere geleceği sonucuna varıldı. Western Digital'in son kullanıcılara yönelik SSD üretimine 2011 yılında geçmeyi planladığı konuşulurken, Tayvan'daki sempozyumda 2011'in SSD'lerin yılı olacağı sonucuna varılırken, yeni nesil üretim teknolojileri ve SATA-III/USB 3.0 gibi teknolojilerle performans ve kalitenin de ciddi şekilde arttırılacağı öngörülüyor.


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alito 10 yıl
ben bunu 2012 olarak öngörüyorum 2011 çok erken özellikle 3. dünya ülkeleri için. ama 2012 bütün dünyanın ssd teknolojisine geçtiği yıl olacak.
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KanKoKan 10 yıl
Genel olarak melez sistemler yaygınlaşacak, yani birçok kişi işletim sistemlerini SSD lere kurarken depolama amaçlı gene mekanik disk barındıracaklar, nezaman SSD ler çiddi kapasite-fiyat uygunluğunu yakalarsa ozaman mekaniklere güle güle deriz.
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hakanr 10 yıl
işallah dedikleri gibim olur
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hacı.basat 10 yıl
SSD'lerde fiyatlar geçen sene GB başına 1$'a bulunabiliyordu, bu sene anormal artışlar oldu, düşeceği yerde katladı, bu şekilde ssd yılı falan ilan etmekle satış katlanmaz, reklam kokan açıklamalar bunlar, artıştan düşüşe geçsinler önce.
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hacı.basat 10 yıl
Dalgınlıkla 2$ yerine 1 $ yazmışım, affola, mesaj düzenlenmiyor, DH'ye duyrula, bu sitenin altyapısı beni tüketti....
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ertantasa 10 yıl
mevcut fiyatlara %70 indirim yapıldıgında haber verin gerisi boş.
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TELESCOPE 10 yıl

ertantasa

mevcut fiyatlara %70 indirim yapıldıgında haber verin gerisi boş.



olurmu olur
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syler23 10 yıl
harddiskler asla yok olacak bi teknoloji değil ama eskiyecek bi teknolojii.. tabiki ssd ler daha hızlı ve daha performanslı ama şimdilik çok pahalı ve yaygın bir teknoloji değil.. fiyatları hddler kadar olunca bakalım kullanımı nasıl artaca??
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WinteR 10 yıl
Fiyat ne kadar düşerse düşsün boyutları sebebiyle de gene pahalı olacatır,çoğu kullanıcı için mekanik hard diskler uzun süre güncel olacak. Fantastik gelebilir ama doğal raid sürücülü hard diskler yapılsa güzel olurdu
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ugacomtr 10 yıl
raid 0 kurcam diye catlamayacagiz artik... oley
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coupant 10 yıl
Teknolojisi bu kadar dayanabilen sadece hdd'lerdir sanırım. SSD'ler yeni bir devri başlatacak.
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