Bellek üreticileri 2011'in SSD'lerin yılı olacağını düşünüyorlar

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Analistler tarafından geleceğin depolama standardı olarak gösterilen katı hâl sürücüleri yani SSD'ler, yüksek üretim maliyetlerinden ötürü şu an için geleneksel mekanik disklerin (HDD) yerini almaktan uzak görünseler de bellek üreticileri SSD depolama sürücülerinin yaygınlaşacağına inanıyorlar. Taipei, Tayvan'da düzenlenen yeni bir sempozyumda Çin ve Tayvan merkezli bellek üreticileri teknolojinin geleceğini masaya yatırdılar.

A-Data, Condel, JMicron ve Silicon Motion gibi isimlerin katıldığı sempozyumda, bellek üreticilerinin 20nm üretim teknolojisine geçiş yapmasıyla birlikte NAND flash yongalarında maliyetlerin ciddi şekilde düşeceği ve SSD'lerin daha alınabilir seviyelere geleceği sonucuna varıldı. Western Digital'in son kullanıcılara yönelik SSD üretimine 2011 yılında geçmeyi planladığı konuşulurken, Tayvan'daki sempozyumda 2011'in SSD'lerin yılı olacağı sonucuna varılırken, yeni nesil üretim teknolojileri ve SATA-III/USB 3.0 gibi teknolojilerle performans ve kalitenin de ciddi şekilde arttırılacağı öngörülüyor.