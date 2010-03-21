BenQ ile LCD teknolojileri üzerine söyleşi

Genel Yayın Yönetmeni
CeBIT 2010 Hannover ve kısa Fransa yolculuğumuz ile birsüre aksayan Teknoloji Gündemi sohbetlerimize BenQ ile devam ediyoruz.
CeBIT 2010 Hannover ve kısa Fransa yolculuğumuz ile birsüre aksayan Teknoloji Gündemi sohbetlerimize BenQ ile devam ediyoruz.
Bu bölümde BenQ İş Geliştirme Müdürü Ergin Yavuzol ile birlikte, BenQ Türkiye'nin durumu, LCD teknolojileri ve LED aydınlatmanın yararları üzerine konuştuk.
Paylaş Tweetle
eklıyor saygılar sunuyorum 22inc bıl lcd monütör tavsıyesı uyunlar grafık programları ıcın hangımarka ve monütoru almalıyım yardımcı olan herkese tşkler
Örneğin "contrastın artması"nı ele alırsak, bu zaten herkesin tercih etmeyeceği birşey! Örneğin ben hep düşük contrast kullanırım, çünkü gözü yormaz. Aynı şekilde "siyahın tam siyah olması" da bir tercih meselesidir. Gamma'yı biraz arttırıp, karanlık bölgelerdeki detayları kaçırmak istemeyebilirsiniz.
Daha az elektrik tüketmesi tabi herkesi ilgilendirir. Ama karşılaştırdığınız zaman, LED'li olanlar ile olmayanlar arasında ciddi bir tüketim farkı da görünmüyor.
Bu durumda LED teknolojisi "akışına bırakılacak" birşey. Yani özellikle LED arayıp onu almaya gerek gözükmüyor. Tabi üretici firmalar satış yapabilmek için yenilikleri abartacaktır. Kapitalizm.
Benq'u Sorumlusunu iyi dinlemişseniz Lcd monitor artik üretmeyeceklerini söylüyor. LCD devri 2010 itibariyle tamamen biter. nasıl 2010 'un başlangiciyla LED monitorler piyasadaki yerini aliyorsa lcd'lerde piyasadan yavaş yavaş çekilecektir.
şöyle 7.ci - 8.ci aylara geldigimizde piyasada bir çok led monitor olucak.
ayrica Led'ler daha az enerji harciyor. bununla ilgilide çok güzel açıklamalari var benq'u sorumlusunun. ortada bir fark yok demek yanliş olur. farkli teknolojiler kullaniliyor ve enerji sınıfında Led'ler , lcd'lerden daha az harciyor ve ömürleri daha fazladir.
aynen katılıyorum kulanılan paneller değişmedikce kimse ledlerden fazla birşey beklemesin.tamam ledler siyahı siyah gösteriyorda diğer birçok rengin doğallığını götürüyor.sanki pazarlama taktiği gibi geldi hani tvlerde full hd den önce hd ready çıkırmaşlardı aynı onun gibi
İlk denememi Uncharted 2 demosu ile yaptım, lcd monitörlerden pek anlamam ama beni şimdilik oldukça tatmin etti, kulaklık girişi olmasını da çok beğendim, süper diil sesler ama yeterli ..
Maalesef bu monitör ile ilgili ne yerli ne yabancı hiç bir inceleme/yorum bulamadan/okuyamadan aldım, benim için biraz kumardı yani ama ilk 1 saatlik denemelerimde henüz üzen bir şey yok ..
Sayın speed-step şu soruma bir yanıt verebilirmisiniz araştırdım fakat net bir olay söz konusa değil sadece nokta aralıgı ile alakalı oldugunu söylüyorlar.
Merhaba,
Filmler için
Orada aslen söz edilen 1080P yani 1920x1080 piksel çözünürlükte film izlerken filmin ekrana tam olarak (alttan üstten siyah bandlar ile kesilmeden) yansıtıldığı fakat 1920x1200 piksel (16:10) monitörde izlerken siyah bandların yer aldığıdır. Yoksa upscale veya görüntüyü bozma gibi bir olay yok.
Oyunlar için
Filmlerde ciddi bir sorun yokken Ps3 ve Xbox 360 bağladığınızda durum değişiyor. Bu konsollarda 720p ve 1080P (16:9) dışında bir çıkış standartı yok. 16:10 formatlı bir monitöre bağladığınızda görüntü monitör tarafından uzatılarak ekrana tam oturtuluyor. Bu da görüntünün orjinal olandan farklı görünmesine neden oluyor. Konsollar için en ideali 16:9 formatlı bir monitör kullanmak.
Fakat PC oyuncuları için bir sorun yok PC oyunları çözünürlüklerini monitöre göre ayarlayabiliyorlar.