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BenQ ile LCD teknolojileri üzerine söyleşi

9 yıl
56,3b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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CeBIT 2010 Hannover ve kısa Fransa yolculuğumuz ile birsüre aksayan Teknoloji Gündemi sohbetlerimize BenQ ile devam ediyoruz.

CeBIT 2010 Hannover ve kısa Fransa yolculuğumuz ile birsüre aksayan Teknoloji Gündemi sohbetlerimize BenQ ile devam ediyoruz.

Bu bölümde BenQ İş Geliştirme Müdürü Ergin Yavuzol ile birlikte, BenQ Türkiye'nin durumu, LCD teknolojileri ve LED aydınlatmanın yararları üzerine konuştuk.


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mehmet1453 9 yıl
slm değerlı ustadlar bu konuda uzman olan arkadaşlara yardım ve tavsıyelerını
eklıyor saygılar sunuyorum 22inc bıl lcd monütör tavsıyesı uyunlar grafık programları ıcın hangımarka ve monütoru almalıyım yardımcı olan herkese tşkler
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dogan23 9 yıl
LED aydınlatma teknolojisi daha iyi, fakat çok çok önemli bir ilerleme yok. Yani "LCD'ler demode oldu, koşun LED alalım" diye bir durum yok.
Örneğin "contrastın artması"nı ele alırsak, bu zaten herkesin tercih etmeyeceği birşey! Örneğin ben hep düşük contrast kullanırım, çünkü gözü yormaz. Aynı şekilde "siyahın tam siyah olması" da bir tercih meselesidir. Gamma'yı biraz arttırıp, karanlık bölgelerdeki detayları kaçırmak istemeyebilirsiniz.
Daha az elektrik tüketmesi tabi herkesi ilgilendirir. Ama karşılaştırdığınız zaman, LED'li olanlar ile olmayanlar arasında ciddi bir tüketim farkı da görünmüyor.
Bu durumda LED teknolojisi "akışına bırakılacak" birşey. Yani özellikle LED arayıp onu almaya gerek gözükmüyor. Tabi üretici firmalar satış yapabilmek için yenilikleri abartacaktır. Kapitalizm.
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cengiz_vga 9 yıl

güzel bir söyleşi olmuş ve baya bilgilendirici bir konuşma.herp böyle konuşmaları bekliyoruz sizden.elinize sağlık.her zaman benq monitörleri sevmişimdir bu sorualrda iyi oldu benim için.
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McCarty 9 yıl

dogan23

LED aydınlatma teknolojisi daha iyi, fakat çok çok önemli bir ilerleme yok. Yani "LCD'ler demode oldu, koşun LED alalım" diye bir durum yok.

Örneğin "contrastın artması"nı ele alırsak, bu zaten herkesin tercih etmeyeceği birşey! Örneğin ben hep düşük contrast kullanırım, çünkü gözü yormaz. Aynı şekilde "siyahın tam siyah olması" da bir tercih meselesidir. Gamma'yı biraz arttırıp, karanlık bölgelerdeki detayları kaçırmak istemeyebilirsiniz.

Daha az elektrik tüketmesi tabi herkesi ilgilendirir. Ama karşılaştırdığınız zaman, LED'li olanlar ile olmayanlar arasında ciddi bir tüketim farkı da görünmüyor.

Bu durumda LED teknolojisi "akışına bırakılacak" birşey. Yani özellikle LED arayıp onu almaya gerek gözükmüyor. Tabi üretici firmalar satış yapabilmek için yenilikleri abartacaktır. Kapitalizm.



Benq'u Sorumlusunu iyi dinlemişseniz Lcd monitor artik üretmeyeceklerini söylüyor. LCD devri 2010 itibariyle tamamen biter. nasıl 2010 'un başlangiciyla LED monitorler piyasadaki yerini aliyorsa lcd'lerde piyasadan yavaş yavaş çekilecektir.
şöyle 7.ci - 8.ci aylara geldigimizde piyasada bir çok led monitor olucak.

ayrica Led'ler daha az enerji harciyor. bununla ilgilide çok güzel açıklamalari var benq'u sorumlusunun. ortada bir fark yok demek yanliş olur. farkli teknolojiler kullaniliyor ve enerji sınıfında Led'ler , lcd'lerden daha az harciyor ve ömürleri daha fazladir.
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leon_21 9 yıl

dogan23

LED aydınlatma teknolojisi daha iyi, fakat çok çok önemli bir ilerleme yok. Yani "LCD'ler demode oldu, koşun LED alalım" diye bir durum yok.

Örneğin "contrastın artması"nı ele alırsak, bu zaten herkesin tercih etmeyeceği birşey! Örneğin ben hep düşük contrast kullanırım, çünkü gözü yormaz. Aynı şekilde "siyahın tam siyah olması" da bir tercih meselesidir. Gamma'yı biraz arttırıp, karanlık bölgelerdeki detayları kaçırmak istemeyebilirsiniz.

Daha az elektrik tüketmesi tabi herkesi ilgilendirir. Ama karşılaştırdığınız zaman, LED'li olanlar ile olmayanlar arasında ciddi bir tüketim farkı da görünmüyor.

Bu durumda LED teknolojisi "akışına bırakılacak" birşey. Yani özellikle LED arayıp onu almaya gerek gözükmüyor. Tabi üretici firmalar satış yapabilmek için yenilikleri abartacaktır. Kapitalizm.


aynen katılıyorum kulanılan paneller değişmedikce kimse ledlerden fazla birşey beklemesin.tamam ledler siyahı siyah gösteriyorda diğer birçok rengin doğallığını götürüyor.sanki pazarlama taktiği gibi geldi hani tvlerde full hd den önce hd ready çıkırmaşlardı aynı onun gibi
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NevNiyaz 9 yıl
Ben de biraz önce konya vatan bilgisayardan ps3 te kullanmak için BenQ V2410 LED 24" LCD aldım, 612 tl eorld kart ile 12 taksit ..

İlk denememi Uncharted 2 demosu ile yaptım, lcd monitörlerden pek anlamam ama beni şimdilik oldukça tatmin etti, kulaklık girişi olmasını da çok beğendim, süper diil sesler ama yeterli ..

Maalesef bu monitör ile ilgili ne yerli ne yabancı hiç bir inceleme/yorum bulamadan/okuyamadan aldım, benim için biraz kumardı yani ama ilk 1 saatlik denemelerimde henüz üzen bir şey yok ..
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McCarty 9 yıl
Hocam sizden bu video'Daki gözüken monitorun incelemesini bekliyoruz. 24inc olanini
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aydogdu1453 9 yıl
Speed-Step hocam yanıtınıza teşekkür ederim.
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aydogdu1453 9 yıl
Söyleşi çok güzeldi fakat inç meselesinde kafam karıştı 21.5 inç monitörler 1920*1080 çözünürlüğü birebir yansıtıyo dedi 24 inç mönitör upscale mi yapıyor bu durumda.
Sayın speed-step şu soruma bir yanıt verebilirmisiniz araştırdım fakat net bir olay söz konusa değil sadece nokta aralıgı ile alakalı oldugunu söylüyorlar.
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Speed-Step 9 yıl
@aydogdu1453

Merhaba,

Filmler için
Orada aslen söz edilen 1080P yani 1920x1080 piksel çözünürlükte film izlerken filmin ekrana tam olarak (alttan üstten siyah bandlar ile kesilmeden) yansıtıldığı fakat 1920x1200 piksel (16:10) monitörde izlerken siyah bandların yer aldığıdır. Yoksa upscale veya görüntüyü bozma gibi bir olay yok.

Oyunlar için
Filmlerde ciddi bir sorun yokken Ps3 ve Xbox 360 bağladığınızda durum değişiyor. Bu konsollarda 720p ve 1080P (16:9) dışında bir çıkış standartı yok. 16:10 formatlı bir monitöre bağladığınızda görüntü monitör tarafından uzatılarak ekrana tam oturtuluyor. Bu da görüntünün orjinal olandan farklı görünmesine neden oluyor. Konsollar için en ideali 16:9 formatlı bir monitör kullanmak.

Fakat PC oyuncuları için bir sorun yok PC oyunları çözünürlüklerini monitöre göre ayarlayabiliyorlar.
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aydogdu1453 9 yıl
Söyleşi çok güzeldi fakat inç meselesinde kafam karıştı 21.5 inç monitörler 1920*1080 çözünürlüğü birebir yansıtıyo dedi 24 inç mönitör upscale mi yapıyor bu durumda.
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hellteam 9 yıl
Güzel söyleşi olmuş led lerle ilgili daha çok bilgi sahibi oldum Bu arada yeni kartları biran önce elinizde görmek istiyoruz
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alperen_69 9 yıl
Gerçekten çok merak edilen konulara değinilmiş ve bence baya hoş bir sohbet olmuş bu arada çok merak ettiğimiz oledlerin de en kötü 2012 gibi piyasada olacağını öğrenmiş olduk,bu söyleşi için benq ve size teşekkürler
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