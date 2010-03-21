BenQ ile LCD teknolojileri üzerine söyleşi

CeBIT 2010 Hannover ve kısa Fransa yolculuğumuz ile birsüre aksayan Teknoloji Gündemi sohbetlerimize BenQ ile devam ediyoruz.

CeBIT 2010 Hannover ve kısa Fransa yolculuğumuz ile birsüre aksayan Teknoloji Gündemi sohbetlerimize BenQ ile devam ediyoruz.

Bu bölümde BenQ İş Geliştirme Müdürü Ergin Yavuzol ile birlikte, BenQ Türkiye'nin durumu, LCD teknolojileri ve LED aydınlatmanın yararları üzerine konuştuk.