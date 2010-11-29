BenQ, MX serisi projeksiyon cihazlarına 2 yen model ekledi

Ürettiği projeksiyon cihazlarıyla tanınan firmalardan BenQ, MX serisi projeksiyonlarına 2 yeni model ekledi.

BenQ'nun MX serisine dahil ettiği yeni projeksiyonlar MX711 ve MX710 isimleriyle satışa sunulacak. MX serisinin yeni üyelerinden ilki olan MX710, kullanıcılara 2700 Lümen parlaklık, 2 metre mesafeden 65 inç büyüklükte görüntü elde etme imkanı (1024x768), VGA, HDMI, S Video, RCA kompozit ve Ethernet girişi gibi özelliklerin yanında sahip olduğu USB girişi sayesinde bilgisayardan bağımsız olarak JPEG, GIF, TIFF ve PNG gibi dosyaları görüntüleyebiliyor.

BenQ'nun MX serisine dahil ettiği bir diğer projeksiyon cihazı olan MX711 ise MX710 modelinden farklı olarak kullanıcılara 3000 Lümen parlaklık sunuyor. MX711'de bulunan diğer özellikler MX710 ile aynı olarak hazırlanmış.

BenQ'nun MX serisi altında ürettiği 2 yeni projeksiyon cihazı olan MX711 ve MX710, Aralık ayından itibaren 949$ ve 1068$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.