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Volvo, Beşiktaş'ın premium otomotiv partneri oldu

Volvo Car Turkey ve Beşiktaş JK arasında premium otomotiv partnerliği anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşma, Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreniyle duyuruldu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo, Beşiktaş'ın premium otomotiv partneri oldu
 

Beşiktaş JK ve Volvo Car Turkey arasında premium partnerlik anlaşması imzalandı. İkili arasında gerçekleştirilen bu yeni işbirliği, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen’in katılımlarıyla Vodafone Park’ta gerçekleşen imza töreniyle duyuruldu.

2019 sezonuna kadar geçerli 

Volvo gibi dünyanın önde gelen otomobil markalarından biriyle böyle bir anlaşmaya vardıklarından dolayı mutlu olduklarını ve Volvo Car Turkey’in katkılarıyla önemli işler başaracağını belirten Fikret Orman, yapılan anlaşmanın bugünden itibaren 2019 sezonuna kadar geçerli olduğu açıklamasında bulundu.

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen ise, “Volvo’da yaptığımız herşey önce insanla başlıyor. Bu nedenle insanların hayatlarını daha kolay, daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek; tasarımda yeni fikirleri hayata geçirmekten, farklı iş birliklerimize kadar her alanda bizim için önem taşıyor.” açıklamasında bulundu. Sözen ayrıca Beşiktaş JK ile aynı yolda yürümenin de bu felsefenin bir parçası olduğunu ve ikili arasındaki birlikteliğin uzun yıllar sürmesini dilediğini dile getirdi.

Yapılan anlaşmanın kapsamı 

Beşiktaş JK ve Volvo Car Turkey arasında imzalanan Premium partnerlik anlaşması kapsamında Volvo, Beşiktaş JK için Volvo modellerini kullanıma sunacak. Buna karşılık Vodafone Park’taki 1903 Tribünü’nün adı artık “Volvo 1903 Tribünü“, 1903 Lounge’ın ise “Volvo 1903 Lounge” olacak. Ayrıca, Volvo’nun yeni modelleri Vodafone Park’taki özel alanlarda sergilenecek. Anlaşmaya göre Volvo Car Turkey’in sadakat programı Volvo Car Prime ile Vodafone Park’ta kullanıcılarına özel fırsatlar da sunulacak.


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McLaren64 1 yıl en beğenilen
Quaresma'ya artık Q7 değil XC90 diyeceğiz.
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JanKlod 1 yıl
Bmw mercedes out volvo in
Bundan sonra volvocuyuz abi
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Father Torque 1 yıl
Anlaşma karşılığında Quaresma'nın Q7 lakabının kullanımı yasaklanmamışsa ona ciddi bir anlaşma demem
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canerverit 1 yıl
Uçak vardı elden gitti
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legal tender 1 yıl
Volvo çine satıldıktan sonra imaj kaybı yaşadı ama tekrardan toparlanıyorlar. Bence de güzel bir anlaşma
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ÇAĞLAR SERTAN KASIMOĞLU 1 yıl legal tender
Orijinalden alıntı: civil wrongs
Volvo çine satıldıktan sonra imaj kaybı yaşadı ama tekrardan toparlanıyorlar. Bence de güzel bir anlaşma

Volvo'nun hisselerini satın alan Geely , bu sene Mercedes'in (Daimler AG) %9,69'luk hissesinide satın aldı ve Mercedes'in en büyük yatırımcısı konumuna geldi.
Demek istediğim hisselerini satın aldı diye kalitesiz araç üretecek diye bir mevzu yok. 2011 yılında piyasaya sürülen S60 IIHS small overlap testinde başarısını gösterdi. Aynı segmentteki sözde Avrupa'lı rakipleri BMW 3 , Mercedes C , ve özellikle Audi A4'ün nasıl yamulduğunu dünya gördü :)
İmaj kaybı yaratma çabası sadece rakip firmaların karalamasıydı , Volvo'da bu oyunu yendi( bknz. yeni XC90
)
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golfçü_ 1 yıl
yanlış tercih volvo müşteri portföyü daha çok fenerbahçeli. 25 yıllık esnaf/ galerici olarak söylüyorum.
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Clouder 1 yıl golfçü_
golfçü_
yanlış tercih volvo müşteri portföyü daha çok fenerbahçeli. 25 yıllık esnaf/ galerici olarak söylüyorum.


Ben arabadan pek anlamam ama saglam oldugu ve paramin Almanlara gitmesini istemedigim icin S40 almayi dusunuyorum. Benim kardesim de galerici oldugu icin soruyorum. Bu istatistigin kaynagi nedir? Kendiniz mi tuttunuz yoksa Volvo alanlar genellikle FB'lidir diye yapilmis ve paylasilmis bir arastirma mi var?
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SerhanUygur 1 yıl
kaç para vermişler onu göremedim.
SAdece Volvo araçları kullanıma açmış? yani herkesin altına volvo mu vermişler anlamadım.
para yok mu
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EfsaneFocus 1 yıl
Vay be, sabri beye bak sen
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ÇAĞLAR SERTAN KASIMOĞLU 1 yıl
BJK'ye maddi manevi destek olunana kadar, 3.-4.-5. sene motoru-şanzımanı bozulan kullanıcılara yani mağdur olan mevcut kullanıcı profiline destek olunsaydı; markanın değeri daha fazla yükselirdi diye düşünüyorum.
1.6 dizel powershift kullanıcılarının sorunları ortada, gizli saklı bilinmeyen konular değil. ''Bir daha Volvo'nun önünden geçmem,kimseye tavsiye etmem'' diyen kullanıcıların sayısı BJK taraftar sayısı kadar olmasa da dikkate alınması gereken bir düzeyde.

Hayırlı işler[:\-]
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yimmasabi 1 yıl
Şimdi İsveç de Volvo da çalışan bi arkadaş "To besikta ones car" dedi. "Besikta" isveççe de "Inspect" e karşılık geliomuş yani "denetlemek" manasında. O da ilginçmiş.
Hayırlı Olsun, taş takıma taş araba :D
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captaingurkan 1 yıl
Sabri Bey DH üyesi olup volvo bölümünde yardımcı olmaya çalışıyordu. Volvo için güzel bir anlaşma bence.
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Artunç 1 yıl
Bence güzel bir anlaşma. İki tarafta kazanacak. Yani kazan-kazan. Volvo, araçlarının sağlamlığıyla da ün yapmış bir firma. Bir haber sitesinde görmüştüm zaten bu haberi. Yalnız stevan nickli arkadaşa katıldığım bir nokta var söylemeden edemeyeceğim. Şu "premium" kelimesini özellikle vurgulamaya ne gerek var? Volvo'nun hangi segmentte bir otomobil firması olduğunu herkes bilir zaten. Sanki karşı tarafı özellikle onore etmek istemiş gibi Beşiktaş kulubü. Gerçi mübalağa yapmayı seven bir milletiz biz bu tip durumları normal karşılamak lazım..
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D.Baran 1 yıl
Beşiktaşlı ve Volvocu olmanın tanımları değişti.

Neyseki ben bi değişiklik yapmıyacam.



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