Volvo, Beşiktaş'ın premium otomotiv partneri oldu

Beşiktaş JK ve Volvo Car Turkey arasında premium partnerlik anlaşması imzalandı. İkili arasında gerçekleştirilen bu yeni işbirliği, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen’in katılımlarıyla Vodafone Park’ta gerçekleşen imza töreniyle duyuruldu.

2019 sezonuna kadar geçerli

Volvo gibi dünyanın önde gelen otomobil markalarından biriyle böyle bir anlaşmaya vardıklarından dolayı mutlu olduklarını ve Volvo Car Turkey’in katkılarıyla önemli işler başaracağını belirten Fikret Orman, yapılan anlaşmanın bugünden itibaren 2019 sezonuna kadar geçerli olduğu açıklamasında bulundu.

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen ise, “Volvo’da yaptığımız herşey önce insanla başlıyor. Bu nedenle insanların hayatlarını daha kolay, daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek; tasarımda yeni fikirleri hayata geçirmekten, farklı iş birliklerimize kadar her alanda bizim için önem taşıyor.” açıklamasında bulundu. Sözen ayrıca Beşiktaş JK ile aynı yolda yürümenin de bu felsefenin bir parçası olduğunu ve ikili arasındaki birlikteliğin uzun yıllar sürmesini dilediğini dile getirdi.

Yapılan anlaşmanın kapsamı

Beşiktaş JK ve Volvo Car Turkey arasında imzalanan Premium partnerlik anlaşması kapsamında Volvo, Beşiktaş JK için Volvo modellerini kullanıma sunacak. Buna karşılık Vodafone Park’taki 1903 Tribünü’nün adı artık “Volvo 1903 Tribünü“, 1903 Lounge’ın ise “Volvo 1903 Lounge” olacak. Ayrıca, Volvo’nun yeni modelleri Vodafone Park’taki özel alanlarda sergilenecek. Anlaşmaya göre Volvo Car Turkey’in sadakat programı Volvo Car Prime ile Vodafone Park’ta kullanıcılarına özel fırsatlar da sunulacak.