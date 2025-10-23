BYD Atto 2'nin PHEV versiyonu Avrupa'da satışa sunuluyor

Şirket, Atto 2 DM-i modeliyle kompakt SUV segmentini “yeniden tanımlamayı” hedeflediğini belirtiyor. BYD’ye göre şarj edilebilir hibrit Atto 2, yalnızca elektrikle 90 kilometreye kadar menzil sunabilecek. Çinli üretici, bu performansın “sınıfında eşi benzeri olmadığını” vurguluyor.
Bununla birlikte, üretici bu değerlere nasıl ulaşıldığına dair teknik ayrıntıları henüz açıklamadı. 90 kilometrelik elektrikli menzil dışında, yeni varyanta ilişkin kısa açıklamada yalnızca toplam 1.020 kilometreye kadar birleşik menzil bilgisi paylaşıldı. Güç aktarma sistemi, batarya kapasitesi veya şarj özellikleri hakkında bilgi verilmedi.
Atto 2 PHEV, tamamen elektrikli Atto 2 versiyonlarından farklılaşmak için ince tasarım dokunuşlarına sahip olacak. Bu değişiklikler arasında daha büyük bir ön panjur, ön tamponda dekoratif alt unsurlar, ön çamurluklardaki yan hava kanallarının kaldırılması ve arka bagaj kapağındaki logoların yeniden tasarlanması yer alıyor.
Ayrıca, Gece Yarısı Mavisi adlı yeni bir dış renk de yalnızca şarj edilebilir hibrit versiyona özel olarak sunulacak. 4,31 metre uzunluğundaki aracın boyutları ise değişmeden korunacak.
BYD, Atto 2 DM-i hakkında daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacak. Kasım ayında resmi olarak tanıtılması beklenen model için hemen ardından ön satış süreci başlayacak. İlk teslimatların ise 2026'nın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.
BYD henüz Atto 2 DM-i'nin fiyatını açıklamadı. Almanya'da 45,1 kWsa bataryaya sahip tamamen elektrikli Atto 2'nin fiyatı 31.990 eurodan başlıyor. 60 kWsa üzeri daha büyük bataryalı versiyon ise 38.990 euro olarak listeleniyor.