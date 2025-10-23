General Motors, araçlarından Apple CarPlay ve Android Auto'yu kaldırıyor

Tam Boyutta Gör General Motors, elektrikli araçlarla birlikte gelecekteki benzinli araçlarda da Android Auto ve Apple CarPlay’i kullanmayacaklarını duyurdu. Buick, Chevrolet, Cadillac ve GMC markaları altındaki yeni araçlar, Google Gemini destekli yeni bir yapay zeka sesli asistanına sahip olacak.

Gemini destekli yapay zeka asistanı geliştiriliyor

Gelecek yıldan itibaren GM araçları, Google Gemini destekli yapay zeka asistanına kavuşacak. Bu sayede aracınızla tıpkı bir yolcuyla konuşur gibi doğal bir şekilde konuşabileceksiniz. GM, gelecekte aracınız için özel olarak tasarlanmış kendi yapay zekasını sunacak. İzin verdiğinizde, aracınızın zekası ve kişisel tercihlerinizle uyumlu hale getirilecek ve hepsi OnStar aracılığıyla birbirine bağlanacak.

GM Ürün Sorumlusu Sterling Anderson, GM'in şirket içi bilgi-eğlence seçeneğinin çok daha sürükleyici bir ortam sunduğunu ve ‌CarPlay‌'den çok daha fazla şey yapabildiğini söylüyor.

General Motors, elektrikli araçlarda Ultifi olarak adlandırılan bilgi-eğlence sistemine geçiş yaptı. GM, Apple ‌CarPlay‌'i kaldırmanın elektrikli araç serisi için ihtiyaç duyduğu doğrudan entegrasyonlara ve bilgilere erişim sağladığını ve şirket içi birleşik çözümün tüketiciler için daha iyi bir seçenek olduğunu belirtiyor.

