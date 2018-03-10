General Motors elektrikli Chevrolet Bolt üretimini arttırıyor

Houston'daki yıllık CERAWeek enerji konferansında konuşan General Motors Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra, artan küresel talep nedeniyle bu yılın sonlarında Orion Assembly tesisinde daha fazla Bolt EV üretimi yapmaya başlayacaklarını söyledi.

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Barra konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bolt EV'nin, Volt plug-in hybrid ve Cadillac CT6 plug-in hybrid ile birlikte endüstrinin elektrikli araç ve fişli hibrit satışlarının yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu belirtti. GM aynı zamanda CT6 Plug-in ile birlikte Buick Velite 5 ve Baojun e100 gibi modelleri sunduğu Çin pazarında da güçlü bir performans bekliyor.

20 yeni elektrikli model yolda

Öte yandan Barra, General Motors olarak 2023 yılına kadar en az 20 yeni tam elektrikli model çıkarma yolunda ilerlediklerini belirterek bunun sıfır emisyonlu bir dünyaya doğru bir sonraki adımları olacağını ifade etti. AutoNews'e göre Chevrolet ilk tam yıl üretim yaptığı 2017 senesinde 22.398 Bolt EV üretti. Otomobil üreticisinin geçen yıl ABD'de 23.297 adet Bolt sattığını belirtelim.

http://autoweek.com/article/green-cars/gm-hike-bolt-output-drive-ev-future