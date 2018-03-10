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General Motors elektrikli Chevrolet Bolt üretimini arttırıyor

Amerikan otomotiv devi General Motors'un patronu Mary Barra, yoğun talep nedeniyle daha fazla Bolt EV üreteceklerini açıkladı. Şirket 2023'e kadar piyasaya en az 20 yeni elektrikli model çıkaracak.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Houston'daki yıllık CERAWeek enerji konferansında konuşan General Motors Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra, artan küresel talep nedeniyle bu yılın sonlarında Orion Assembly tesisinde daha fazla Bolt EV üretimi yapmaya başlayacaklarını söyledi.
Ayrıca Bkz. "2019 Volvo S60'ın ilk kamuflajsız görseli ortaya çıktı"
Barra konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bolt EV'nin, Volt plug-in hybrid ve Cadillac CT6 plug-in hybrid ile birlikte endüstrinin elektrikli araç ve fişli hibrit satışlarının yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu belirtti. GM aynı zamanda CT6 Plug-in ile birlikte Buick Velite 5 ve Baojun e100 gibi modelleri sunduğu Çin pazarında da güçlü bir performans bekliyor.

20 yeni elektrikli model yolda

Öte yandan Barra, General Motors olarak 2023 yılına kadar en az 20 yeni tam elektrikli model çıkarma yolunda ilerlediklerini belirterek bunun sıfır emisyonlu bir dünyaya doğru bir sonraki adımları olacağını ifade etti. AutoNews'e göre Chevrolet ilk tam yıl üretim yaptığı 2017 senesinde 22.398 Bolt EV üretti. Otomobil üreticisinin geçen yıl ABD'de 23.297 adet Bolt sattığını belirtelim.

http://autoweek.com/article/green-cars/gm-hike-bolt-output-drive-ev-future Yorum Yaz
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Kaiser75 1 yıl
tesla elektrikli otomobil olarak çok albenili modeller yaparken chevy bolt model olarak resmen çöp
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khytr89 1 yıl
Corsa f olarak bekledigim ve kesinlikle almayi dusundugum arabaydi :(
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haberelectro 1 yıl
Tesla da model 3 montajlamaya ugrasiyor
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jimhendrix 1 yıl haberelectro
haberelectro
Tesla da model 3 montajlamaya ugrasiyor


C200d nin gücünü görmemiş bunlar daha.
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TIGERSHARK 1 yıl
Bir türk tarafından anlatılan inceleme videosunu ama basit bir anlatım

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RelaxedGuy 1 yıl
Çin pazarında ama. Avrupa'da olmadıktan sonra bize faydası yok.. GM Opel ve Chevrolet ile Avrupa macerasında hüsranlari oynadı.
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BekirARSLAN 1 yıl
2023 de bizde seri üretime geçeceğiz titre gm ve tesla
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