Beyaz renkli BlackBerry Bold, Japonya'da satışa sunuluyor

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Kanada merkezli RIM (Research In Motion) firmasının BlackBerry serisi altında pazara sunduğu en popüler modellerinden Bold, Beyaz renk seçeneği ile Japon kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Özellikle profesyonel kullanıcıların ve kurumsal müşterilerin ilgi gösterdiği akıllı telefon, Siyah renk ile özdeşleşmiş olsa bile başta bayanlar olmak üzere alternatif arayışındaki kullanıcıların ilgisini çekmek isteyen RIM, renk seçeneklerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Dünyaca ünlü telefon operatörü NTT DoCoMo tarafından 3 Aralık'ta pazara sürülecek olan Beyaz renkli BlackBerry Bold, teknik özellik noktasında ise Siyah renkli yaygın model ile aynı özellikleri paylaşıyor.