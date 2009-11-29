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Beyaz renkli BlackBerry Bold, Japonya'da satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
49,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beyaz renkli BlackBerry Bold, Japonya'da satışa sunuluyor
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Kanada merkezli RIM (Research In Motion) firmasının BlackBerry serisi altında pazara sunduğu en popüler modellerinden Bold, Beyaz renk seçeneği ile Japon kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Özellikle profesyonel kullanıcıların ve kurumsal müşterilerin ilgi gösterdiği akıllı telefon, Siyah renk ile özdeşleşmiş olsa bile başta bayanlar olmak üzere alternatif arayışındaki kullanıcıların ilgisini çekmek isteyen RIM, renk seçeneklerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Dünyaca ünlü telefon operatörü NTT DoCoMo tarafından 3 Aralık'ta pazara sürülecek olan Beyaz renkli BlackBerry Bold, teknik özellik noktasında ise Siyah renkli yaygın model ile aynı özellikleri paylaşıyor.


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DH Misafiri 9 yıl
BU HAFTA İÇİ TURKCELL TİM 'LERDE SATIŞA SUNULACAKTIR BİLGİNİZE.
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WOWOZANGE 9 yıl
Güzel duruyor siyahın adı beyazın tadı...
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AhmedKaymakcı 9 yıl
Gelir ama yurtdisina gidenler getirir. Hatta piyasada bir suru beyaz bb bold dolasiyor
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tbektur 9 yıl
çok yayvan bir tel
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symbia 9 yıl
bayıldım.. burayada gelir mi acaba???
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yusuf 10 yıl
Artık yeni moda bb'leri modifiye etme zaten herkeste görmeye başladım renkli renkli toplar falan. Kırmızı scrool'lar
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_Calderon_ 10 yıl
farklılık güzel.ben beğendim
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