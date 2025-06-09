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    Tesla Model S’in uygun fiyatlı alternatifi Nissan N7 küresel pazara açılıyor

    Nissan, uygun fiyatlı elektrikli sedanı N7'yi Çin dışına çıkarmaya hazırlanıyor. Tesla Model S'e uygun fiyatlı alternatif olarak gösterilen araç yakında diğer ülkelere de ihraç edilecek.

    Tesla Model S’in ekonomik alternatifi küresel pazara açılıyor Tam Boyutta Gör
    Nissan, elektrikli sedan modeli N7'yi küresel pazarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. CarNewsChina'nın haberine göre bu aile dostu sedan, Tesla Model S'e uygun fiyatlı bir alternatif konumunda. Şu an için sadece Çin'de üretilip satılan Nissan N7'nin yakında diğer ülkelere de ihraç edileceği belirtiliyor. Görünüşe bakılırsa ilk durak Japonya olacak.

    Bazı pazarlarda aracın Nissan Primera adıyla piyasaya sürülebileceği de konuşuluyor. Dongfeng ile ortak geliştirilen Nissan N7, özellikle Tesla Model S gibi yüksek segmentteki elektrikli araçlara daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak gösteriliyor. Çin'deki fiyatının 119.900 ile 149.900 yuan (16.500 - 20.800 dolar) arasında değiştiğini belirtelim.

    Tesla Model S’in ekonomik alternatifi küresel pazara açılıyor Tam Boyutta Gör
    4.9 metre uzunluğundaki sedan, şık ve aerodinamik tasarıma sahip. İnce OLED farlar, aracın modern görünümünü tamamlıyor. İç mekanda kalite hissiyatına önem verilmiş; alkantara döşemeler, dijital gösterge paneli ve 15.6 inçlik büyük dokunmatik ekran standart olarak sunuluyor. Nissan N7'nin multimedya sistemi DeepSeek yapay zeka teknolojisi ile güçlendirilmiş.

    Motor seçenekleri ve menzil

    Otomobil, 504 litrelik geniş bagaj hacmiyle ailelerin de beklentilerini karşılayacak nitelikte. Üst donanım seviyelerinde ise panoramik cam tavan, elektrikli ve masaj fonksiyonlu koltuklar, otomatik park asistanı ve yarı otonom sürüş özellikleri de mevcut. Tüm bunlar aracı hem konforlu hem de teknolojik bir seçenek haline getiriyor.

    Tesla Model S’in ekonomik alternatifi küresel pazara açılıyor Tam Boyutta Gör
    Performans açısından da iddialı olan Nissan N7, 218 ve 272 beygir gücünde iki farklı elektrik motoru seçeneğiyle geliyor. 58 kWh ve 73 kWh kapasiteli bataryalarla donatılan Nissan N7, tercih edilen versiyona bağlı olarak 510 ila 635 km menzil sunabilmekte. Üstelik, hızlı şarj özelliği sayesinde bataryayı %30'dan %80 doluluğa sadece 14 dakikada ulaştırmak mümkün.
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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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    sys fan nedir kolonya içilir mi benzinli araçta motor yağı kararması kimi benden çok seversen onu senden alırım passolig telefon numarası değiştirme

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