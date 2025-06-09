Tesla Model S’in uygun fiyatlı alternatifi Nissan N7 küresel pazara açılıyor

Bazı pazarlarda aracın Nissan Primera adıyla piyasaya sürülebileceği de konuşuluyor. Dongfeng ile ortak geliştirilen Nissan N7, özellikle Tesla Model S gibi yüksek segmentteki elektrikli araçlara daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak gösteriliyor. Çin'deki fiyatının 119.900 ile 149.900 yuan (16.500 - 20.800 dolar) arasında değiştiğini belirtelim.
Motor seçenekleri ve menzil
Otomobil, 504 litrelik geniş bagaj hacmiyle ailelerin de beklentilerini karşılayacak nitelikte. Üst donanım seviyelerinde ise panoramik cam tavan, elektrikli ve masaj fonksiyonlu koltuklar, otomatik park asistanı ve yarı otonom sürüş özellikleri de mevcut. Tüm bunlar aracı hem konforlu hem de teknolojik bir seçenek haline getiriyor.
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.