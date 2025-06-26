Japonya, dünyanın en gelişmiş kuantum-klasik hibrit bilgisayar sistemini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Japonya, kuantum ve klasik hesaplamayı birleştiren dünyanın en gelişmiş hibrit bilgisayar altyapısını hizmete aldı. IBM ve Japonya'nın ulusal araştırma kuruluşu RIKEN tarafından tanıtılan sistem, IBM’in en yeni Quantum System Two donanımını dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olan Fugaku ile doğrudan entegre ediyor. Bu kurulum, ABD dışında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kuantum merkezli süper bilgisayar çağının başlangıcı

Kobe kentinde hayata geçirilen sistemin kalbinde IBM’in bugüne kadarki en güçlü kuantum işlemcisi olarak tanımladığı 156 kübitlik Heron çipi yer alıyor. Yeni kuantum işlemci, önceki nesil olan 127 kübitlik IBM Quantum Eagle ile kıyaslandığında 10 kat daha hızlı devre çalıştırma yeteneğine ve çok daha düşük hata oranlarına sahip.

Tam Boyutta Gör IBM Quantum Başkan Yardımcısı Jay Gambetta, geleceğin hesaplama süreçlerinin kuantum merkezli olacağını vurguladı. Gambetta'ya göre, Heron işlemcili yeni sistem sayesinde mühendisler, klasik hesaplama yöntemlerinin sınırlarını aşan problemleri çözebilecek.

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RIKEN'deki araştırmacılar, bu hibrit sistemle ilk olarak kimya ve malzeme bilimi alanlarında çalışmalara başlayacak. Heron ve Fugaku arasındaki düşük gecikmeli doğrudan bağlantı, kuantum-klasik algoritmaların daha verimli çalışmasına imkân tanıyor. Bu da kısa vadede pratik kullanım alanlarına yönelik kuantum avantajı geliştirilmesinin önünü açıyor.

Heron ve Fugaku arasındaki yüksek hızlı talimat düzeyinde entegrasyon, mühendislerin paralel iş yükleri oluşturmasına, düşük gecikmeli iletişim protokolleri geliştirmesine ve yazılım katmanlarını optimize etmesine olanak tanıyor. Her sistem, en güçlü olduğu iş yüklerini üstlenerek birbirini tamamlayan bir yapı ortaya koyuyor.

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