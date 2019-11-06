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    Beyne yerleştirilen elektrotlar, opiat bağımlılığını tedavide kullanılacak

    Batı Virginia Üniversitesi'nde görev yapan doktorlar, opiat bağımlılığının önüne geçmek için beyin içine yerleştirdikleri elektrotları test ediyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Beyne yerleştirilen elektrotlar, opiat bağımlılığını tedavide kullanılacak
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    Opiatlar, öncelikle ağrı kesici olarak kullanılmak maksadıyla haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olarak kabul edilir. Dünyada kimyasal halde birbirinden farklı 20’den fazla opiatın klinik kullanım halinde bulunduğu biliniyor. Gelişmiş ülkelerde, kötüye kullanıma ve bağımlılığa en sık eşlik eden maddenin ise opiatlar olduğu değerlendiriliyor. Opiat bağımlılığı ise günümüzde kullanıma başlanması, kullanmanın sürdürülmesi ve maddeden uzak kalma süreçleri sonrasında tekrarlanması açısından çoklu faktörlerin etkileşime girdiği biyopsikososyal bozukluk olarak görülüyor. (kaynak)

    Söz konusu bağımlılığa son vermek için bilinen tüm yöntemleri tüketen hastalar için Batı Virginia Üniversitesi Rockefeller Sinirbilimi Enstitüsü (RNI) ve Batı Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan doktorlar, beyin içine yerleştirilen elektrotların kullanıldığı bir tedavi geliştirmişler. Bahsi geçen tedavi beynin ilgili bölgelerini uyararak bağımlılığın önüne geçmeyi hedefliyor.

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    ABD’de ilk kez denenecek yöntem ile beynin irade gücünü ve keyif hissini kontrol eden bölgesine derin beyin uyarımı (DBS) adı verilen cerrahi bir yöntemle elektrotlar yerleştirilecek. 33 yaşındaki hasta üzerinde gerçekleştirilecek bu operasyon sonrası harici bir cihaz, hastanın alışageldiği davranışları sergilemesini engellemek adına beynin ilgili bölgesine elektrik sinyalleri gönderecek. Opiat bağımlısı olan hastanın durumunda bu yöntem ile ilaçlara olan arzunun ortadan kalkmasının beklendiği ifade edilmiş.

    Beyne yerleştirilen elektrotlar, opiat bağımlılığını tedavide kullanılacak

    Tedavi ekibinin lideri Dr. Ali Rezai yaptığı açıklamada, “Bağımlılık beynin ödül merkezlerini etkileyen bir beyin rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlığın önüne geçebilmek ve hastalara umut ışığı olabilmek adına, DBS benzeri tedavi yöntemlerini denememiz gerekiyor.” sözlerini sarf etmiş.

    Tedavinin uygulanacağı Batı Virginia, yaşa dayalı aşırı doz ölümlerinin en çok görüldüğü yer olarak biliniyor. 2017 yılı verilerine göre opiatlara bağlı aşırı doz nedeniyle hayatlarını kaybeden insanların ortalaması 100,000’de 49.6 olarak gerçekleşmiş.



    https://www.engadget.com/2019/11/05/in-brain-electrodes-opioid-addiction/ Yorum Yaz
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