İngiliz havacılık dergisinden İstanbul Havalimanı için prestijli ödül

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İki ayda bir yayınlanan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi, "Reader’s Choice 2019" ödülleri kapsamında İstanbul Havalimanı’nı yılın havalimanı seçti.

Okuyucu oylarıyla belirlenen sıralamada İstanbul Havalimanı’nın rakipleri arasında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarının bulunduğu ifade ediliyor.

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Yaklaşık 30 bin okuyucuya ulaşan derginin layık gördüğü ödül kapsamında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, uluslararası birçok hub havalimanının geride bırakıldığı sıralama neticesinde;

“Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler kat ettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz 'Airport of the Year' ödülü İstanbul Havalimanı’nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmış.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanbul-havalimanina-yilin-havalimani-odulu-41367090