İngiliz havacılık dergisinden İstanbul Havalimanı için prestijli ödül

İki ayda bir yayınlanan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi, "Reader’s Choice 2019" ödülleri kapsamında İstanbul Havalimanı’nı yılın havalimanı seçti.
Okuyucu oylarıyla belirlenen sıralamada İstanbul Havalimanı’nın rakipleri arasında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarının bulunduğu ifade ediliyor.
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Yaklaşık 30 bin okuyucuya ulaşan derginin layık gördüğü ödül kapsamında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, uluslararası birçok hub havalimanının geride bırakıldığı sıralama neticesinde;
“Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler kat ettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz 'Airport of the Year' ödülü İstanbul Havalimanı’nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmış.
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanbul-havalimanina-yilin-havalimani-odulu-41367090 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben de sandim ki muhendislerin cevrecilerin mimarlarin vs ortak bir komisyonu ile verilmis sandim :)
Oraya oylamaya katilmak icin farkli IP lerden oylamalar pekala yapilabilir :)
Otoritelerce verilmeyen oznel ifadeleri daha agir basan ama ne kadar bilincli vs belli olmayan sadece okurlarin oylamasi ile elde edilen sonuc prestij degildir :)) ...
Ulasim alternatifleri cok berbat!
Icerde ucretli olmamasini gectim ucretsiz metro seferleri olmalidir! Anca ucretle elektrikli araclar var gitmeniz gereken kata da direk gitmiyor asansore binip oyle devam ediyorsunuz ayrica! Paranizla da rezil oluyorsunuz ....
Ucak yanasmasi taksi problemi yani ucakta asiri bekleme! nasil oldular da o okuyucular hic yasamadilar mi ?
Soyle bir etrafa da baktim YEL DEGiRMENLERi var devasadirlar malum ... Yani bolge saglam ruzgar aliyor! Bu ruzgarlar risklidir de ucaklar icin !
Kimseler hatirlamaz! Pist zemini istenen yukseklikte degildir! Ki orasi eskiden golmus! Yani deniz seviyesine cok yakin bir pist!
O okuyucular bazi bolgeler su altinda defalarca kalmis nasil oldu da fark etmemisler rahatsiz dahi olmamislar :) ....
Merak ettim kimdir bu okuyucular :) ...
Icerde freeshop vs cesitligi yok! Hep benzer iceriklerin bollugu var...
Icecek ve yiyecekler Avrupa para birimine gore bile yuksek hatta baska ulkelerin dis hatlarindaki fiyatlarindan bile pahali! Hani Avrupa ulkelerindeki gibi canim normaldir filan diyenleri simdiden duyar gibiyim :) ...
Elbette oyucularin yorumlari da onemlidir. Lakin kaci gercekten gitmistir ki :) ?
iHL ye defalarca gittim! Sizi bilmem ! ...