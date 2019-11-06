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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiliz havacılık dergisinden İstanbul Havalimanı için prestijli ödül

    İstanbul Havalimanı, havacılık sektörü için lider bir bilgi kaynağı olarak görülen International Airport Review Dergisi'nin "Reader’s Choice 2019" ödülleri kapsamında yılın havalimanı seçildi.
    2 hf.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İngiliz havacılık dergisinden İstanbul Havalimanı için prestijli ödül
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    İki ayda bir yayınlanan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi, "Reader’s Choice 2019" ödülleri kapsamında İstanbul Havalimanı’nı yılın havalimanı seçti.

    Okuyucu oylarıyla belirlenen sıralamada İstanbul Havalimanı’nın rakipleri arasında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarının bulunduğu ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0"

    Yaklaşık 30 bin okuyucuya ulaşan derginin layık gördüğü ödül kapsamında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, uluslararası birçok hub havalimanının geride bırakıldığı sıralama neticesinde;

    “Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler kat ettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz 'Airport of the Year' ödülü İstanbul Havalimanı’nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmış.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanbul-havalimanina-yilin-havalimani-odulu-41367090 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    smart1978 2 hf. en beğenilen
    Dergi okuyucularin oylariyla mi verilmis !?

    Ben de sandim ki muhendislerin cevrecilerin mimarlarin vs ortak bir komisyonu ile verilmis sandim :)

    Oraya oylamaya katilmak icin farkli IP lerden oylamalar pekala yapilabilir :)

    Otoritelerce verilmeyen oznel ifadeleri daha agir basan ama ne kadar bilincli vs belli olmayan sadece okurlarin oylamasi ile elde edilen sonuc prestij degildir :)) ...


    Ulasim alternatifleri cok berbat!

    Icerde ucretli olmamasini gectim ucretsiz metro seferleri olmalidir! Anca ucretle elektrikli araclar var gitmeniz gereken kata da direk gitmiyor asansore binip oyle devam ediyorsunuz ayrica! Paranizla da rezil oluyorsunuz ....

    Ucak yanasmasi taksi problemi yani ucakta asiri bekleme! nasil oldular da o okuyucular hic yasamadilar mi ?

    Soyle bir etrafa da baktim YEL DEGiRMENLERi var devasadirlar malum ... Yani bolge saglam ruzgar aliyor! Bu ruzgarlar risklidir de ucaklar icin !

    Kimseler hatirlamaz! Pist zemini istenen yukseklikte degildir! Ki orasi eskiden golmus! Yani deniz seviyesine cok yakin bir pist!

    O okuyucular bazi bolgeler su altinda defalarca kalmis nasil oldu da fark etmemisler rahatsiz dahi olmamislar :) ....


    Merak ettim kimdir bu okuyucular :) ...

    Icerde freeshop vs cesitligi yok! Hep benzer iceriklerin bollugu var...

    Icecek ve yiyecekler Avrupa para birimine gore bile yuksek hatta baska ulkelerin dis hatlarindaki fiyatlarindan bile pahali! Hani Avrupa ulkelerindeki gibi canim normaldir filan diyenleri simdiden duyar gibiyim :) ...


    Elbette oyucularin yorumlari da onemlidir. Lakin kaci gercekten gitmistir ki :) ?


    iHL ye defalarca gittim! Sizi bilmem ! ...
    Dergi okuyucularin oylariyla mi verilmis !? Ben de sandim ki muhendislerin cevrecilerin mimarlarin vs ortak bir komisyonu ile verilmis sandim :)
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Denorath 2 hf.
    Tebrikler, yeni havaalnı gerçekten şahane. Bu ödül fazlasıyla hakedilmişti.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 2 hf.
    birgun.net/...


    Prestij otoritlerce verilir ...


    Gerci olsa ne yazar! Sonuc hayal kirikligi yukardaki habere gore hersey KABAK gibi ortada! ...


    Anlayana ...
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    gcb1903 2 hf.
    Hiçbir şeyi beğenmeme timi ve avaresi toplanmış yine.

    İngiliz dergisi ödül verse ne vermese ne? Bizi bağlamaz.

    Havaalanı çok güzel. Aksini iddia eden malum kişiler Türkiye'de olan hiçbir şeyi beğenmemeye yeminliler.

    Ayda 2 kere İstanbul'a gidip geliyorum. Yeni havaalanı muhteşem. Bunca yıldır onlarca havaalanı gördüm. Kamusal alanda tuvaleti temiz (oturulabilir) tek yer burası.

    İç mimarisi keşke daha bizden olsaymış ama çok modern bir tasarımı var. Havadar ve içinde çocuk parkları, koltuklar, uzanıp yatacak yerler var resmen.

    Benim gördüğüm 2 sıkıntı var.

    Öncelikle havaalanı ve otogar gibi yerlere raylı ulaşım olmazsa olmaz. Bu gereklilik değil mecburiyet.

    Bir diğer alan nedenini bilmemekle beraber uzun pist zamanları. Taksi yapmak 20 dakika sürüyor. Uçuk 25 dakika zaten.
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    CoreXXX 2 hf.
    havalimanı güzel bu konuda hemfikiriz ama şu ulaşımı bi halledip açsalardı. ulaşımı çok problemli. haberi yapan dergiyi beylikdüzünden salacaktık arabasız git ulaş bakim görelim diye aynı puanı verirmiydi acaba:))
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    Lord Melkor 2 hf.
    Bir işte doğal olarak doğrular da yanlışlar da olabilir. Bazen öyle yorumlar görüyorum ki ardı ardına yanlışlar sıralanmış bir çok şeyden bahsedilmiş vs. açıkcası benim üzerimdeki inandırıcılığını kaybediyor. Yermek için kılı kırk yaran yorumları benim tavsiyem yapmaya gerek yok.Doğruysa bile inandırıcı gelmiyor
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    WB 2 hf.
    Hazimsizlar dosenin paragraf paragraf yorumlarinizi
    Yanıtla +1
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    FatihAsl 2 hf.
    Yandaş İngiliz dergisi. şaşırdık mı hayır
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    kadalt 2 hf.
    Dışı sizi içi bizi yakar 😂
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 hf. en beğenilen
    Dergi okuyucularin oylariyla mi verilmis !?

    Ben de sandim ki muhendislerin cevrecilerin mimarlarin vs ortak bir komisyonu ile verilmis sandim :)

    Oraya oylamaya katilmak icin farkli IP lerden oylamalar pekala yapilabilir :)

    Otoritelerce verilmeyen oznel ifadeleri daha agir basan ama ne kadar bilincli vs belli olmayan sadece okurlarin oylamasi ile elde edilen sonuc prestij degildir :)) ...


    Ulasim alternatifleri cok berbat!

    Icerde ucretli olmamasini gectim ucretsiz metro seferleri olmalidir! Anca ucretle elektrikli araclar var gitmeniz gereken kata da direk gitmiyor asansore binip oyle devam ediyorsunuz ayrica! Paranizla da rezil oluyorsunuz ....

    Ucak yanasmasi taksi problemi yani ucakta asiri bekleme! nasil oldular da o okuyucular hic yasamadilar mi ?

    Soyle bir etrafa da baktim YEL DEGiRMENLERi var devasadirlar malum ... Yani bolge saglam ruzgar aliyor! Bu ruzgarlar risklidir de ucaklar icin !

    Kimseler hatirlamaz! Pist zemini istenen yukseklikte degildir! Ki orasi eskiden golmus! Yani deniz seviyesine cok yakin bir pist!

    O okuyucular bazi bolgeler su altinda defalarca kalmis nasil oldu da fark etmemisler rahatsiz dahi olmamislar :) ....


    Merak ettim kimdir bu okuyucular :) ...

    Icerde freeshop vs cesitligi yok! Hep benzer iceriklerin bollugu var...

    Icecek ve yiyecekler Avrupa para birimine gore bile yuksek hatta baska ulkelerin dis hatlarindaki fiyatlarindan bile pahali! Hani Avrupa ulkelerindeki gibi canim normaldir filan diyenleri simdiden duyar gibiyim :) ...


    Elbette oyucularin yorumlari da onemlidir. Lakin kaci gercekten gitmistir ki :) ?


    iHL ye defalarca gittim! Sizi bilmem ! ...
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    GetSomeRest 2 hf. smart1978
    Bu yıl Türkiye turist sayısında rekor kırdı bu gelen turistler gemiyle gelmedi heralde. Açıldığından beri yaklaşık 40 milyon kişi kullanmış ama ne hikmetse oy verenler kullanmamışmış. Dergi havalimanını değerlendiriyor siz gelmiş yok çevresiydi rüzgarıydı saçmalıyorsunuz. Ulaşım sıkıntı olduğu malum ama metro inşaatı tüm hızıyla devam ediyor bu kadar sabırsız olmanızın arkasında artniyetten başka birşey görmüyorum. Londraya gittim orda da bütün havalimanları şehir dışında en az 30-40 dakikalık tren yolculuğu ile varılıyor bunun sebebi uçak gürültüsü şühri rahatsız etmesin diyedir. Yıllarca küçükçekmece, başakşehir, sefaköy daha birçok semtte olan gürültünün yerini sessiz sakin bir ortam aldı. Asıl ben sizin gibi bir şey beğenmeyenlerin dünyadan habersiz bir şekilde yorum yaptığınızı düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Denorath 2 hf.
    Tebrikler, yeni havaalnı gerçekten şahane. Bu ödül fazlasıyla hakedilmişti.
    Yanıtla +8
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