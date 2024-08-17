Geliştirilen yeni deri altı implantı, aşırı dozdan kaynaklanan ölüm riskini ortadan kaldırabilir

Aşırı doz aldığında, mümkün olan en kısa sürede opioid tersine çeviren bir ilaç olan nalokson alması kritik derecede önemlidir. Çünkü aksi takdirde ölüm riski çok fazladır. Ancak yakın zamanlı yeni bir çalışma, naloksonu otomatik olarak vücudun içinden dağıtarak bu soruna çözüm bulmuş olabilir.
iSOS implantı, aşırı dozdan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırabilir
Opioid Güvenliği için İmplante Edilebilir Sistem'in kısaltması olan iSOS implantı, MIT ve Harvard'a bağlı Brigham and Women's Hospital'dan bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi. Cihaz 78 mm uzunluğunda, 12 mm genişliğinde ve 8 mm kalınlığında. Bünyesinde 10 miligram nalokson bulunduran implant, ayrıca pil, vibratör ve Bluetooth modülü gibi elektronik aksamların yanı sıra çoklu EKG elektrotları ve bir dizi başka sensör de barındırmakta.
Ayrıca hastanın ve acil durum irtibat kişisinin akıllı telefonundaki uygulamaya bir uyarı gönderen implant, yanlış bir durumda uygulama aracılığıyla durması sağlanabilir. Ancak bu hemen yapılmazsa iSOS, kan dolaşımına hızla bir doz nalokson pompalamaya devam eder.
Laboratuvar testlerinde cihaz, aşırı dozda fentanil alan domuzların %96'sını ortalama 3,2 dakika içinde başarıyla hayata döndürdü. Bataryası şu anda 16 günlük yaşamsal belirti takibi için yeterli ve gerektiğinde kablosuz olarak yeniden şarj edilebiliyor. Son olarak implanttaki naloksonun bitmesi durumunda deri yoluyla implantın üstündeki bir porta yerleştirilen bir hipodermik iğne aracılığıyla yeniden doldurulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.