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    Geliştirilen yeni deri altı implantı, aşırı dozdan kaynaklanan ölüm riskini ortadan kaldırabilir

    Geliştirilen yeni deri altı implantı, opioid doz aşımının gerçekleşmesinden kaynaklanan ölüm riskinin çözüm yolu olabilir. İşte hastanın durumunu anlık olarak takip edebilen implantın detayları:
    Yeni deri altı implantı, aşırı doz ölümlerini önleyebilir Tam Boyutta Gör
    Haşhaş bitkisinde bulunan doğal maddelerden türetilen bir ilaç sınıfı olan opioidler, önemli birçok hastalığın tedavisinde kullanılmasına rağmen fazla kullanıldığında bağımlılık yapabilmekte. Sadece bununla kalmayan opioidler, aşırı dozdan kaynaklanan ölümlere de sebep olabilmekte.

    Aşırı doz aldığında, mümkün olan en kısa sürede opioid tersine çeviren bir ilaç olan nalokson alması kritik derecede önemlidir. Çünkü aksi takdirde ölüm riski çok fazladır. Ancak yakın zamanlı yeni bir çalışma, naloksonu otomatik olarak vücudun içinden dağıtarak bu soruna çözüm bulmuş olabilir.

    iSOS implantı, aşırı dozdan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırabilir

    Opioid Güvenliği için İmplante Edilebilir Sistem'in kısaltması olan iSOS implantı, MIT ve Harvard'a bağlı Brigham and Women's Hospital'dan bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi. Cihaz 78 mm uzunluğunda, 12 mm genişliğinde ve 8 mm kalınlığında. Bünyesinde 10 miligram nalokson bulunduran implant, ayrıca pil, vibratör ve Bluetooth modülü gibi elektronik aksamların yanı sıra çoklu EKG elektrotları ve bir dizi başka sensör de barındırmakta.

    Yeni deri altı implantı, aşırı doz ölümlerini önleyebilir Tam Boyutta Gör
    Karın boşluğundaki sempatik sinir ağlarının en büyüğü olan solar pleksus yakınındaki derinin hemen altına, lokal anestezi kullanılarak yerleştirilen bu implant, yerleştirildikten sonra hastanın vücut ısısını, kalp atış hızını, solunum hızını ve kandaki oksijen doygunluğunu izleyebilmekte. Bu parametreler opioid doz aşımının gerçekleştiğini gösterecek şekilde değişirse, cihaz hem dokunsal hem de sesli bir uyarı üretmek için vibratörünü etkinleştirecek.

    Ayrıca hastanın ve acil durum irtibat kişisinin akıllı telefonundaki uygulamaya bir uyarı gönderen implant, yanlış bir durumda uygulama aracılığıyla durması sağlanabilir. Ancak bu hemen yapılmazsa iSOS, kan dolaşımına hızla bir doz nalokson pompalamaya devam eder.

    Laboratuvar testlerinde cihaz, aşırı dozda fentanil alan domuzların %96'sını ortalama 3,2 dakika içinde başarıyla hayata döndürdü. Bataryası şu anda 16 günlük yaşamsal belirti takibi için yeterli ve gerektiğinde kablosuz olarak yeniden şarj edilebiliyor. Son olarak implanttaki naloksonun bitmesi durumunda deri yoluyla implantın üstündeki bir porta yerleştirilen bir hipodermik iğne aracılığıyla yeniden doldurulabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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