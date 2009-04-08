BFG, oyuncu bilgisayarı Phobos'a yeni donanım seçenekleri ekledi

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Son kullanıcılar tarafından daha çok hazırladığı yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan BFG, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Phobos isimli oyuncu bilgisayarına yeni opsiyonlar ekledi. Firma cephesinden yapılan açıklamaya göre, Phobos sisteminin 3000$'dan başlauan performans konfigürasyonunda GeForce GTX 295 yerine aynı fiyat seviyesinde daha yüksek performans sunacağı belirtilen ve SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTX 275 OC seçeneği sunulurken, sisteme SSD güncellemesi de yapıldı. Intel'in Byüksek performans meraklıları ve oyun tutkunları için hazırladığı 64GB'lık X25-E ve 80GB ile 160GB'lık X25-M serisi SSD'leri dileyen kullanıcılar Phobos ile birlikte tercih edebilecek.

BFG'nin yüksek donanım konfigürasyonu ve dokunmatik olarak kontrol edilen ayrıca sadece birkaç parmak hareketi ile hız aşırtma yapılabilmesine veya sistem hakkında bilgilerin görüntülenebilmesine olanak tanıyan özel ekranıyla öne çıkan BFG Phobos hakkında detaylı bilgi almak için; bfgsystems.com.