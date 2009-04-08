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BFG, oyuncu bilgisayarı Phobos'a yeni donanım seçenekleri ekledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG, oyuncu bilgisayarı Phobos'a yeni donanım seçenekleri ekledi
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Son kullanıcılar tarafından daha çok hazırladığı yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan BFG, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Phobos isimli oyuncu bilgisayarına yeni opsiyonlar ekledi. Firma cephesinden yapılan açıklamaya göre, Phobos sisteminin 3000$'dan başlauan performans konfigürasyonunda GeForce GTX 295 yerine aynı fiyat seviyesinde daha yüksek performans sunacağı belirtilen ve SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTX 275 OC seçeneği sunulurken, sisteme SSD güncellemesi de yapıldı. Intel'in Byüksek performans meraklıları ve oyun tutkunları için hazırladığı 64GB'lık X25-E ve 80GB ile 160GB'lık X25-M serisi SSD'leri dileyen kullanıcılar Phobos ile birlikte tercih edebilecek.

BFG'nin yüksek donanım konfigürasyonu ve dokunmatik olarak kontrol edilen ayrıca sadece birkaç parmak hareketi ile hız aşırtma yapılabilmesine veya sistem hakkında bilgilerin görüntülenebilmesine olanak tanıyan özel ekranıyla öne çıkan BFG Phobos hakkında detaylı bilgi almak için; bfgsystems.com.


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sertacaygun 10 yıl
Ekran güzel, ekranla ilgili işlemler güzel, SSD haricinde seçenekler güzel ...
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sonyman 10 yıl
3000 dolar bu makineye verip oyun oynamak son derece gereksiz ve savurganlıktan başka birşey değil bence dörtte bir fiyatına ps3 alınır paşalar gibi oynanır kalan paraylada full hd lcd tv alınır babalar gibi.
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TELESCOPE 10 yıl
alan olurmu,olur
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murettep 10 yıl
ülkemdeki insanların bir ay boyunca çalışıp 300 dolar anca kazandığını düşünürsek bu sistemler bizim için hayalden öteye gidemez!
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Yalnız böyle bir sistem için 3000 dolar kabul edilebilir bir değer. Türkiye'de böyle bir sistemi almak pek mümkün değil tabii orta halli insanlar için.
Gerçi bence bilgisayar toplamak haz veren bir şey ne kadar iyi olsa da hazır sistem tercih edeceğimi sanmıyorum.
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jay jay justified 10 yıl
Türkiye'deki hazır sistem çözümlerine bakın, bir de bunlara (: Tebessüm oluşuyor insanın yüzünde.
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