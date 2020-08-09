Big Navi 2 farklı bellek kapasitesiyle gelebilir

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Kırmızı ekibin yıllar sonra üst segmente konumlandıracağı Big Navi performans beklentisi itibariyle önem arz ediyor. Görünüşe göre kart tek model olarak karşımıza çıkmayacak.

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Big Navi'nin bellek kapasitesi seçenekleri

Daha önce RX 5600 XT’nin detaylarını doğru aktaran kaynağa göre AMD Big Navi’yi 16 vfe 12 GB olmak üzere 2 seçenek halinde sunacak. 16 GB’lık GDDR6 bellekle gelecek kartta 256 veya 512 bitlik bellek veriyolu üzerinde duruluyor.

512 bit ihtimali düşük olsa da bu durumda Samsung’un 18 Gbps’lik bellekleriyle bu 1.15 TB/s’lık bant genişliğine tekabül ederken 256 bit tercih edilmesi durumunda 576 GB/s bant genişliğine erişilecektir.

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Diğer taraftan 12 GB bellek kapasiteli seçenekte ise 192 veya 384 bit bellek veriyolundan bahsediliyor. Son olarak TSMC’nin N7+ sürecinden geçecek Navi21 GPU’sunu kalbinde barındıracak Big Navi’nin bu yıl sonuna doğru raflardaki yerini alması bekleniyor.

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