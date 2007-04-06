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Bildiklerinizi unutun: Nvidia G90 ve G100 üzerinde çalışıyor

12 yıl
18,4b
1
51
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bildiklerinizi unutun: Nvidia G90 ve G100 üzerinde çalışıyor
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Geçen 4 yıl ve harcanan yaklaşık 500 milyon $ sonucunda ortaya çıkan Nvidia'nın yeni nesil G80 (NV50) mimarisi firma adına NV10'dan sonra atılmış en yenilikçi adım gözüyle bakılıyor. Fakat Nvidia'nın G80 ile yetineceğini düşünmek son derece hayalci bir yaklaşım olacaktır. Uzun bir çalışma sonucunda hazırladığı başarılı mimarinin sınırlarını sonuna kadar zorlamaya niyetli olan Nvidia'nın ilk önemli adımı G90 (NV55) ile olacak ve bu G100 ile devam edecek. G90 (NV55): Nvidia'nın planlarına göre, G90 (NV55) çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde piyaaya çıkmış olacak. TSMC tarafından 65/55nm üretim teknolojilerindeki 55nm olabileceği bildiriliyor üretilecek olan G90 yeni bir mimari değil. Zira Nvidia'nın G80 üzerine yaptığı iyileştirmeler ve yeni eklemelerden oluşması muhtemel G90'nın en dikkat çekici özelliği eğer söylenenler doğru çıkarsa G90 çok çekirdekli bir yapıya sahip olacak. Zira Nvidia'nın yeni gpu'sunda büyük ve ısınan bir yonga yerine daha ufak daha az sınnan yongacıklar kullanabileceği bildiriliyor. G90'nın olması beklenen diğer özellikleri arasında ön plana çıkanlar 512-bit bellek veri yolu ve GDDR4 bellekler olacak. G80 ile 384-bit'e geçiş yapan Nvidia bellek veri yolu anlamında ATi'ye G90 ile selam verecek ki GDDR4 bellekte (efektif hız: 2.8GHz olabilir) cabası. Ek olarak ses işlemleri için özel bir optimizasyon içermesi beklenen G90 üğzerinde G80'e göre iki kat daha fazla stream işlemcisi olması söz konusu doğal olarak G90 ayrıca tam bir transistör arsızı olacak ve tahminen 1 milyar transistör barajını Intel'in Itanium işlemcilerinden sonra aşan ilklerden biri olacak gibi. Unutmadan G90 beklendiği gibi çıkarsa tek kart ile 1 teraflop'luk işlem gücü de G90 tabanlı kartların kullanıcılarına ufak bir ikramı oalcak. G100 (NV60): Nvidia'nın G100 grafik işlemcisi G80 (NV50)ve G90'a (NV55) göre daha farklı olacak. Bunun en büyük sebebi ise firmanın kullanıma geçmeyi planladığı baştan yaratılmış yeni mimari olacak. Shader Model 5.0 destekli olması beklenen G100'ün TSMC tarafında 45nm üretim tekniği ile üretilmesi de ihtimaller arasındaymış. G80 ve G90'a nazaran cUDA 2 desteği ile dikkat çeken G100 bu sayede GPGPU kavramını bir adım daha öteye taşımak ile birlikte G80 ve G90'a göre çok daha fazla hesaplama gücü ile de dikkatleri çekecek. G100 gpu'sunu taşıyan ekran kartlarının ayrıca "GeForcre X1800GTX" ismi ile de pazara sunulabileceği ifade ediliyor. Tek kart ile 2 teraflop shader işlem gücüne sahip olabileceği konuşulan G100'ün 2008 yılı sonu yada 2009 başında hazır olması bekleniyor.
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nForcer 12 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

G100 gpu'sunu taşıyan ekran kartlarının ayrıca "GeForcre X1800GTX" ismi ile de pazara sunulabileceği ifade ediliyor.
GeForce 10800 GTX olsa daha iyi olurdu bence.
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kobb 12 yıl
Arkadaşlar zaten bu G70 ve G80 isimleri aslen göz boyamaktan başka şeyler değiller. Nvidia'nın içinde bu projeler NV47 ve NV50 olarak geçer. Geforce 6 NV40'dır. Nvidia muhtemelen Geforce 6'dan 7'ye geçerken NV40 isminden sonra NV47 ismini kullanmak istemedi çünkü bu kafalarda sanki Geforce 7 eskinin bir devamıymış gibi bir imaj uyanıracaktı. Bu yüzden muhtemelen G70 ismini kullanıdılar NV47 yerine. Ancak olay şu ki Geforce 7(NV47), Geforce 6'ya mimari bakımdan çok fazla benzerdir çünkü çıkış noktası ve temeli Geforce 6 (NV40) mimarisidir. Ancak NV47 (GF 7) gpusu üzerinde oynamalar yapılarak özellikle piksel işleme performansı NV40'a göre çok büyük oranda arttırılmıştır. Daha pek çok gelişme yapılmasına karşılık (ki bunların bir kısmı da verimliliği arttırıp güç tüketimini azaltamaya yönelik) Geforce 7 aslında çok geliştirilmiş bir Geforce 6'dır.

Şimdi de durum bu. Geforce 8 NV50 iken, Geforce 9 da NV55. Ama adı G90 diye geçecektir basında. G90'da G80 tabanlı olacak. Muhtemelen yine thread'lı yapıda çalışan skaler ve birleşik işlem birimlerini kullanacak. Yani G90 birden çok küçük çekirdeğin birleşiminden de oluşmuş da olsa NV40-NV47 örneğinde olduğu gibi çok geliştirilmiş bir G80 olacak diye tahmin ediyorum.

Asıl yeni mimari ise görünen o ki G100 olacak. Belki de çoklu çekirdek mimarisi G90'da değil de G100'de kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü hali hazırda 55 nm'de üretilen ve işlem birimi sayısı arttırılarak ayrıca mimarisinde iyileştirmeler yapılan bir G80 olan G90 tek çekirdek olarak da yeterince iyi performans verebilir.

Bekleyip görelim.
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Campolist 12 yıl

Orjinalden alıntı: kobb

Arkadaşlar zaten bu G70 ve G80 isimleri aslen göz boyamaktan başka şeyler değiller. Nvidia'nın içinde bu projeler NV47 ve NV50 olarak geçer. Geforce 6 NV40'dır. Nvidia muhtemelen Geforce 6'dan 7'ye geçerken NV40 isminden sonra NV47 ismini kullanmak istemedi çünkü bu kafalarda sanki Geforce 7 eskinin bir devamıymış gibi bir imaj uyanıracaktı. Bu yüzden muhtemelen G70 ismini kullanıdılar NV47 yerine. Ancak olay şu ki Geforce 7(NV47), Geforce 6'ya mimari bakımdan çok fazla benzerdir çünkü çıkış noktası ve temeli Geforce 6 (NV40) mimarisidir. Ancak NV47 (GF 7) gpusu üzerinde oynamalar yapılarak özellikle piksel işleme performansı NV40'a göre çok büyük oranda arttırılmıştır. Daha pek çok gelişme yapılmasına karşılık (ki bunların bir kısmı da verimliliği arttırıp güç tüketimini azaltamaya yönelik) Geforce 7 aslında çok geliştirilmiş bir Geforce 6'dır.

Şimdi de durum bu. Geforce 8 NV50 iken, Geforce 9 da NV55. Ama adı G90 diye geçecektir basında. G90'da G80 tabanlı olacak. Muhtemelen yine thread'lı yapıda çalışan skaler ve birleşik işlem birimlerini kullanacak. Yani G90 birden çok küçük çekirdeğin birleşiminden de oluşmuş da olsa NV40-NV47 örneğinde olduğu gibi çok geliştirilmiş bir G80 olacak diye tahmin ediyorum.

Asıl yeni mimari ise görünen o ki G100 olacak. Belki de çoklu çekirdek mimarisi G90'da değil de G100'de kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü hali hazırda 55 nm'de üretilen ve işlem birimi sayısı arttırılarak ayrıca mimarisinde iyileştirmeler yapılan bir G80 olan G90 tek çekirdek olarak da yeterince iyi performans verebilir.

Bekleyip görelim.


6 Serisinde benim bildiğim CineFX 3.0 Engine kullanılıyordu. 7 Serisinde ise CineFX 4.0 Engine kullanılıyor. Bu mimari değişikliği değilmi?
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MacLoaD 12 yıl
Nvidia bu gazla cok seyler yapicak gibi.... Su anki durumlari cok iyi herseyi zaman göstercek calisan kazansin abi laf kalabaligiyla olmuor bu isler anlayan anladi.Sirf bu yüzden cok seviyorum bu herifler yaa yapacaz dedimi yapiolar haklarini yemeyelim
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leren 12 yıl
Ati yakında sadece on boarda ekran karı üreteceğini duyurursa şaşırmam.

Nvidia tekel olmasında ben 3dfx zamanlarını bilirim kartlara ağzımız açık bakardık ama gpu su değil fiyatları bizi yakardı



Ya eski deyince sis avence logic matrox ne çok ekran kartı üreticisi vardı.

Yaşlandık mı ne
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Wngwie 12 yıl
Ne biliyoruz ki ne unutucaz?

Grafik kartı piyasası tekrar tekele dönecek gibi.
Vay halimize o zaman.
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Kumandan 12 yıl
adamlar çalışıyor Ati ense yapmaya dewam etsin
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