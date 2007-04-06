Bildiklerinizi unutun: Nvidia G90 ve G100 üzerinde çalışıyor

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Geçen 4 yıl ve harcanan yaklaşık 500 milyon $ sonucunda ortaya çıkan Nvidia'nın yeni nesil G80 (NV50) mimarisi firma adına NV10'dan sonra atılmış en yenilikçi adım gözüyle bakılıyor. Fakat Nvidia'nın G80 ile yetineceğini düşünmek son derece hayalci bir yaklaşım olacaktır. Uzun bir çalışma sonucunda hazırladığı başarılı mimarinin sınırlarını sonuna kadar zorlamaya niyetli olan Nvidia'nın ilk önemli adımı G90 (NV55) ile olacak ve bu G100 ile devam edecek.Nvidia'nın planlarına göre, G90 (NV55) çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde piyaaya çıkmış olacak. TSMC tarafından 65/55nm üretim teknolojilerindeki 55nm olabileceği bildiriliyor üretilecek olan G90 yeni bir mimari değil. Zira Nvidia'nın G80 üzerine yaptığı iyileştirmeler ve yeni eklemelerden oluşması muhtemel G90'nın en dikkat çekici özelliği eğer söylenenler doğru çıkarsa G90 çok çekirdekli bir yapıya sahip olacak. Zira Nvidia'nın yeni gpu'sunda büyük ve ısınan bir yonga yerine daha ufak daha az sınnan yongacıklar kullanabileceği bildiriliyor. G90'nın olması beklenen diğer özellikleri arasında ön plana çıkanlar 512-bit bellek veri yolu ve GDDR4 bellekler olacak. G80 ile 384-bit'e geçiş yapan Nvidia bellek veri yolu anlamında ATi'ye G90 ile selam verecek ki GDDR4 bellekte (efektif hız: 2.8GHz olabilir) cabası. Ek olarak ses işlemleri için özel bir optimizasyon içermesi beklenen G90 üğzerinde G80'e göre iki kat daha fazla stream işlemcisi olması söz konusu doğal olarak G90 ayrıca tam bir transistör arsızı olacak ve tahminen 1 milyar transistör barajını Intel'in Itanium işlemcilerinden sonra aşan ilklerden biri olacak gibi. Unutmadan G90 beklendiği gibi çıkarsa tek kart ile 1 teraflop'luk işlem gücü de G90 tabanlı kartların kullanıcılarına ufak bir ikramı oalcak.Nvidia'nın G100 grafik işlemcisi G80 (NV50)ve G90'a (NV55) göre daha farklı olacak. Bunun en büyük sebebi ise firmanın kullanıma geçmeyi planladığı baştan yaratılmış yeni mimari olacak. Shader Model 5.0 destekli olması beklenen G100'ün TSMC tarafında 45nm üretim tekniği ile üretilmesi de ihtimaller arasındaymış. G80 ve G90'a nazaran cUDA 2 desteği ile dikkat çeken G100 bu sayede GPGPU kavramını bir adım daha öteye taşımak ile birlikte G80 ve G90'a göre çok daha fazla hesaplama gücü ile de dikkatleri çekecek. G100 gpu'sunu taşıyan ekran kartlarının ayrıca "GeForcre X1800GTX" ismi ile de pazara sunulabileceği ifade ediliyor. Tek kart ile 2 teraflop shader işlem gücüne sahip olabileceği konuşulan G100'ün 2008 yılı sonu yada 2009 başında hazır olması bekleniyor.