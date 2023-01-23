Bilim insanları, içilebilen Covid aşısı üzerinde çalışıyor

Faz 1 klinik denemesi tamamlandı, yatırımcılardan fon bekliyor
Aşının üreticisi US Specialty Formulations’ın kurucusu Kyle Flanigan’ın açıklamasına göre, sindirim sisteminden geçip etki eden bir aşının geliştirilmesi çok zor bir süreç. Bu aşının incelenmesi ve pazarlanması için gereken ek kilinik araştırmalarının ilerletilmesi için de yatırımcılardan fon alması gerekiyor.
Covid 19 aşıları söz konusu olduğunda aynı büyük isimlerden bahsediliyor; Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Ancak dünyanın dört bir yanında araştırmacılar, yakın zamanda Çin ve Hindistan’da piyasaya sürülen burun aşıları gibi yeni aşı formları bulmaya çalışıyor. Araştırmacılar, mukozal aşıların enfeksiyonları durdurup durdurmadığını doğrulamak için hâlâ verileri bekliyor.
Mukozal aşılar, geleneksel aşı türlerinden farklı çünkü; mukus zarlarımız üzerinden ya burnumuzu çevreleyen mukozadan (nazal Covid-19 aşısı gibi) ya da bağırsaklarımızdan (QYNDR gibi) giriyorlar. Ürettikleri farklı bağışıklık türleri ve virüsün vücudumuza girdiği yerde etkisini göstermesi nedeniyle Covid-19 enfeksiyonlarıyla mücadelede uygulanabilir ve hatta elverişli seçenek olarak destekleniyor. Öte yandan Ocak 2021’e kıyasla çok daha az hasara neden olsa da Covid 19 hâlâ tam olarak bitmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....