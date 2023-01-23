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    Bilim insanları, içilebilen Covid aşısı üzerinde çalışıyor

    Araştırmacılar, insanları Covid-19 salgını gibi ciddi hastalıklara karşı korumayan aşı türleri için çalışmalarını sürdürüyor. İçilebilen Covid-19 aşısı üzerinde çalışıldığı bildirildi.
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    içilebilen covid aşısı QYNDR Tam Boyutta Gör
    Ağızda çalkalanıp yutulabilen oral aşı QYNDR’nin (kinder olarak telaffuz ediliyor) faz 1 kilinik denemesinin tamamlandığı ve şu an bekleme aşamasında olduğu biliniyor. Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen kilinik araştırma sonuçları, US Specialty Formulations tarafından üretilen aşının dolaşımdaki bir dizi Covid-19 varyantına karşı korumada etkili olabileceğine dair umut veriyor ancak henüz hakem denetiminden geçmemiş.

    Faz 1 klinik denemesi tamamlandı, yatırımcılardan fon bekliyor

    Aşının üreticisi US Specialty Formulations’ın kurucusu Kyle Flanigan’ın açıklamasına göre, sindirim sisteminden geçip etki eden bir aşının geliştirilmesi çok zor bir süreç. Bu aşının incelenmesi ve pazarlanması için gereken ek kilinik araştırmalarının ilerletilmesi için de yatırımcılardan fon alması gerekiyor.

    Covid 19 aşıları söz konusu olduğunda aynı büyük isimlerden bahsediliyor; Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Ancak dünyanın dört bir yanında araştırmacılar, yakın zamanda Çin ve Hindistan’da piyasaya sürülen burun aşıları gibi yeni aşı formları bulmaya çalışıyor. Araştırmacılar, mukozal aşıların enfeksiyonları durdurup durdurmadığını doğrulamak için hâlâ verileri bekliyor.

    Mukozal aşılar, geleneksel aşı türlerinden farklı çünkü; mukus zarlarımız üzerinden ya burnumuzu çevreleyen mukozadan (nazal Covid-19 aşısı gibi) ya da bağırsaklarımızdan (QYNDR gibi) giriyorlar. Ürettikleri farklı bağışıklık türleri ve virüsün vücudumuza girdiği yerde etkisini göstermesi nedeniyle Covid-19 enfeksiyonlarıyla mücadelede uygulanabilir ve hatta elverişli seçenek olarak destekleniyor. Öte yandan Ocak 2021’e kıyasla çok daha az hasara neden olsa da Covid 19 hâlâ tam olarak bitmiş değil.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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