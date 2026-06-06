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    Yeni Testere oyunu "SAW: Genesis" duyuruldu: Jigsaw'dan yüzyıl önce

    Yayıncı Bloober Team ve geliştiriciler Broken Mirror Games ve Anshar Studios, 3'e 1 çok oyunculu korku oyunu SAW: Genesis'i duyurdu. Oyun ilk olarak PC'ye çıkış yapacak.

    Yeni Testere oyunu SAW Genesis duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Yeni asimetrik çok oyunculu korku oyunu SAW: Genesis, Summer Game Fest 2026'da (SGF 2026) tanıtıldı. Tanıtım fragmanında, Testere film serisinin ikonik kuklası Billy, çeşitli ölümcül tuzaklar ve hayatta kalmak için umutsuzca kaçmaya çalışan kurbanlar yer alıyor.

    3'e 1 çok oyunculu korku oyunu

    SAW: Genesis, 3'e 1 asimetrik çok oyunculu bir yapı benimsiyor. Üç oyuncu, Jigsaw'ın oyununa zorlanan hayatta kalanların rolünü üstlenerek, bulmacaları çözmek ve çıkış yolu bulmak için birlikte hareket etmek zorunda kalırken, dördüncü oyuncu yargıç rolünde tuzaklar ve cihazlarla onları durdurmaya çalışıyor. Oyun, basit kovalamacalardan ziyade psikolojik savaş ve zorlu seçimlerin baskısına odaklanarak orijinal filmlerin gerilimini yaşatmayı amaçlıyor.

    Yargıç vs hayatta kalanlar

    Hayatta kalanların sınırlı bir süre içinde bulmacaları çözmesi ve kaçış yollarını bulmaları gerekiyor. Bu sırada, Jigsaw’un felsefesinin erken mimarlarından olan Yargıç, hayatta kalanları köşeye sıkıştırmak için gözetim sistemlerini, çevresel tehlikeleri ve çeşitli tuzakları manipüle ediyor. Yayınlanan görüntülerde, filmlerin hayranlarına tanıdık gelen testere bıçağı tuzakları, zincirleme düzenekler ve klostrofobik oda yapıları gibi oyun öğeleri gösteriliyor.

    Testere filmlerine dayanan orijinal senaryo

    Geliştirme ekibi, Testere filminin dünyasına dayalı yeni orijinal bir senaryo sunacaklarını duyurdu. Oyuncular, terk edilmiş fabrikalar, araştırma tesisleri ve yeraltı yapıları gibi çeşitli yerlerde her seferinde farklı durumlar ve değişkenlerle karşılaşacak; hayatta kalmak için takım çalışması ve hızlı karar verme yeteneği çok önemli olacak.

    Steam'de erken erişime açılacak

    SAW: Genesis'in Steam sayfası şu anda yayında ve Erken Erişim çıkış tarihi daha sonra açıklanacak. Film serisinin karakteristik acımasız tuzaklarını ve psikolojik korkusunu asimetrik çok oyunculu türle harmanlayan oyuna ilginin büyük olması beklenmiyor.

    Kaynakça https://store.steampowered.com/app/2865960/SAW_Genesis/ https://playtest.sawgenesis.com
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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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