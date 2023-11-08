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    Elektrikli bisiklet tavsiye için en iyi elektrikli bisikletler (2023)

    E-bisiklet modelleri, hızlı, uzun menzilli, çevre dostu ve herkesçe sürülebilir olmasıyla oldukça popüler. Peki, hangi marka en iyisi? İşte en iyi elektrikli bisiklet tavsiyeleri:

    Ucuz, kolay ve çevre dostu bir ulaşım yolu istiyorsanız, elektrikli bisikletler sizin için en iyi seçenek olabilir. E-bisiklet olarak da bilinen en iyi elektrikli bisikletler, her türlü stil ve boyutta mevcuttur. Zorlu arazi sürüşü için tasarlanmış elektrikli bisikletlerden şehirde kaldırım yolunda sürmek için daha ince e-bisikletlere çok az yer kaplayan katlanabilir bisiklet modellerine kadar çok fazla seçeneğiniz var. Peki, elektrikli bisiklette en iyi marka hangisi? En iyi yokuş çıkan, en güçlü ya da en uzun menzilli elektrikli bisiklet tavsiyeleri burada.

    En iyi elektrikli bisikletler 2023 💯
    Marka/Model 🚲 Fiyat 🏷️
    Volta Vsm Elektrikli Bisiklet 18.999 TL
    Salcano Serenity 1 Elektrikli Bisiklet 49.940 TL
    Corelli Moven 28 Jant 48K Unisex Elektrikli Bisiklet 32.000 TL
    Carraro E-Line eComfort 2.1 Elektrikli Bisiklet 37.499 TL
    Geotech Fold-Up E20 Elektrikli Katlanır Bisiklet 46.000 TL
    Rks Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 28.024 TL
    Skyjet Nitro Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
    Soultech BIKE-001 Elektrikli Katlanır Bisiklet 21.900 TL
    Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL
    Rks MX25 Plus Elektrikli Bisiklet 19.474 TL
    Rks Bn5 Pro Pedal Destekli Elektrikli Bisiklet 23.514 TL

    E-bisiklet yorumları dikkate alınarak, en iyi elektrikli bisiklet markaları sıralamasında Volta, Rks, Yuki ve Kuba geliyor. Gerçek kullanıcı deneyimleri göz önüne alındığında, 2023’te alınabilecek en iyi elektrikli bisikletler Volta Vsm, Rks Skyjet Nitro ve Kuba Speedlight olarak sıralanabilir.

    1️⃣ Volta Vsm Elektrikli Bisiklet

    en iyi elektrikli bisiklet Volta Vsm Tam Boyutta Gör
    En iyi elektrikli bisiklet markası olarak bilinen Volta’nın Vsm modeli, yaklaşık 2TL’lik elektrik ile tam şarj oluyor ve 40 km’lik bir menzili var. Kolayca çıkarılıp takılabilen bataryası ile istediğiniz yerde kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Selesi, sentetik deri ve son derece konforlu olduğu kadar dayanıklı. Farlar da özel tasarım; şirketin deyimiyle angel eye farlar etkileyici.
    • Batarya tipi: VRLA GEL
    • Batarya kapasitesi: 48V 14AH
    • Azami taşıma kapasitesi: 85 kg
    • Azami hız: 25 km/h
    • Menzil: 40 km
    • Motor gücü: 220 W
    • Tekerlekler: 16-2.50 / 14.250
    • Ağırlık: 52 kg
    • Diğer: Kampana fren sistemi, 3 kademe LED akü seviye göstergesi

    Volta Vsm Elektrikli Bisiklet Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Arkadaşlar bisikleti alalı 1 hafta oldu ve şehir içi kullanımı için gayet güzel bir ürün. Ben 90 kiloyum, oğlum 32 kg olmasına rağmen bisiklet ikimizi çok rahat bir şekilde taşıyor. Hafif yokuşlarda sorun olmuyor ancak fazla eğimli yollarda eminim ki çıkamaz diye düşünüyorum. Bulunduğum ilçede yokuş olmadığı için benim için gayet başarılı bir ürün. Ayrıca koltuğun alt kısmında çocuk emniyet soketi var (beyaz küçük olan) onu birbirinden ayırıp emniyeti iptal etmeniz gerekiyor yoksa bisiklet çok yavaş gidiyor bilginiz olsun.

    ✍🏻Selenin altında bir kablo var çocuk kilidi haricinde; onun bağlantısını sökünce alet güç patlaması yaşıyor. Yokuşlarda artık pedal çevirmiyorum. Sanırım yeşil siyah bir kabloydu; beynin üstünde yazıyor hangi kablo olduğu. Daha önce yaşadığım dezavantajlar artık yok.

    2️⃣ Salcano Serenity 1 Elektrikli Bisiklet

    en iyi elektrikli bisiklet modelleri Salcano Serenity 1 Tam Boyutta Gör
    Türk bisiklet üreticisi Salcano, yol bisikletleri, dağ bisikletleri, şehir bisikletleri, çocuk bisikletleri dahil çeşitli bisikletler üreten bilinen bir marka. Salcano Serenity 1 (Unisex) modeli hem kadın hem de erkeklerin en çok satın aldığı elektrikli bisiklet modelleri arasında geliyor. Salcano 28 inç elektrikli bisiklet, 100 km ve üzeri sürüş mesafesine sahip, 100 kiloda bir kişiyi rahatça taşıyabilecek güçte. 5 saat gibi bir sürede şarj olabiliyor.
    • Tipi: 28” elektrik destekli CTB
    • Kadro: Alüminyum kadro
    • Motor kapasitesi: Bafang Arka Hazne Motor 36V/249W
    • Batarya: Arka Bagaj Tipi Batarya 36V
    • Arka vites: Shimano SL-M315/RD-TX800 24 Vites
    • Maşa: Zoom 700C 141D ML/O kilitlemeli maşa
    • Fren takımı: Mekanik disk fren sistemi
    • Gidon: Zoom NR-AL-16 alüminyum gidon
    • Jant: Salcano XPROD1 36h jant seti
    • Tekerlek: Continental Ride Tour 700x35C lastik

    3️⃣ Corelli Moven Elektrikli Bisiklet

    en iyi e-bisiklet Corelli Moven Elektrikli Bisiklet Tam Boyutta Gör
    Yerli bisiklet üreticisi Corelli, alüminyum kadrolu dağ, şehir, yol, katlanan ve çocuk bisikletleri üretiyor ve elektrikli bisiklette en iyi marka denildiğinde sayılabilecek birkaç isimden biri. Corelli’nin Moven modeli tavsiyemizdir. Alüminyum kadro katlanır bisiklet, ister ulaşım için, ister gezi için ayağınızı yerden kesmeye hazır.
    • Ön/Arka Aktarıcı: Shimano Tourney
    • Vites/Fren kolu: Shimano Tourney 7 Speed
    • Fren: Promax V Brake
    • Jant boyu: 28 inç
    • Jant: Dacron Duble Wall
    • Lastik: 700x40C
    • Motor: Ananda Hub M129VD36V 250W 40NM
    • Menzil: 40 - 60 km
    • Maksimum hız: 25 km/h
    • Şarj süresi: 4 - 6 saat
    • Ağırlık: 24.4 kg

    4️⃣ Carraro E-Line eComfort 2.1 Elektrikli Bisiklet

    elektrikli bisiklet öneri Carraro E-Line eComfort Tam Boyutta Gör
    Elektrikli bisiklet tavsiye isteyenlere Carraro’nun E-Line serisinden eComfort 2.1 modelini öneririz. Yeni nesil arka tekerden motorlu elektrik destekli şehir bisikleti, yol bilgisayarı ekranından anlık hızınızı, menzilinizi ve enerji sarfiyatını görmenizi sağlarken, kademeli sürüş modunu rahatlıkla kullanmanıza izin veriyor. Gece güvenli sürüş için koyulan LED lambaları kumanda üzerinden açık kapatabiliyorsunuz. Zamanı, sürüşü ve sistemi ekran üzerinden rahatça kontrol edebiliyorsunuz.
    • Kadro: Alüminyum 1.1/8” yarı entegre
    • Maşa: Suntour Nex-E25 63mm HLO amortisörden kilitli
    • Arka vites: Shimano Altus M310
    • Krank takımı: Alüminyum 42T
    • Motor: E-LINE R.45, 36V 250W Arka teker motoru
    • Batarya: E-LINE 36V 396WH lityum iyon kadrotipi pil
    • Şarj: 6 saatte tam şarj
    • Gösterge: LCD, arka aydınlatmalı, yol bilgisayarı
    • Modlar: 5 destek seviye kontrolü, uzaktan aydınlatma ve yürüme modu kontrolü
    • Vites kolu: Shimano Altus M315 1X7
    • Fren: Shimano MT200 hidrolik disk
    • Jant: Rodi Web 21 çift kat alüminyum

    5️⃣ Geotech Fold-Up E20 Elektrikli Katlanır Bisiklet

    elektrikli katlanır bisiklet Geotech Fold-Up E20 Tam Boyutta Gör
    Katlanır elektrikli bisiklet arayanlara Geotech Fold-Up E20 modelini öneririz. Tasarımıyla dikkat çeken katlanır e-bisiklet, entegre batarya özelliğine sahip ve batarya kadro içerisinde bulunuyor. 50 km menzile sahip olan model, 25 km hıza kadar elektrik desteği sağlıyor. 19.9 kg ağırlığında olduğunu belirtelim. Şarj süresi 5-6 saat aralığında olup, bataryası 36 V 10 AH Lithium batarya. Ayrıca ön aydınlatma sistemine de sahip.
    • Motor gücü: 250 W
    • Motor: Bafang 36V / 250W
    • Batarya: 36V/ 10 AH Lityum
    • Kadro: Geotech Alloy Folding Light
    • Maşa: Geotech Disc 30mm Alloy
    • Vites sayısı: 8 vites
    • Arka vites: Shimano Tourney 7 Speed
    • Vites kolları: Shimano SL-TX50R 7 Speed
    • Arka fren: Yinxing Alüminyum Mekanik Disk
    • Lastik: CST 20x2.00
    • Jant boyutu: 20 inç

    6️⃣ Rks Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

    güçlü elektrikli bisiklet Rks Rs-III Pro Tam Boyutta Gör
    Elektrikli katlanır bisiklet tavsiye isteyenlere Rks RS-III Pro modelini öneririz. Sürüş anında ihtiyaç duyacağınız bilgileri anlık olarak veren gösterge paneli, klasik bisiklet tasarımına ek sade ve modern dokunuşlarla etkileyici tasarımı ile dikkat çeken RKS RS3 Pro elektrikli bisiklet modeli, hem performans hem de kalite açısından sınıfının en iyi özellikleri ve malzemeleriyle donatılmış.
    • Motor: RKS 36V 250W
    • Şarj süresi: 4-6 saat
    • Akü: Hupo 36V 10Ah
    • Maksimum hız: 25 km/h
    • Menzil: 35-45 km/h
    • Jant: Alüminyum
    • Fren kolu: KB-039 elektrikli çelik
    • Ön/Arka fren: YX-DB06 çelik disk/disk
    • Gösterge: LCD
    • Vites: Shimano 7 Vites
    • Maksimum ağırlık: 127 kg

    Rks Rs3 Pro Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Almak isteyen herkese tavsiye ederim. Eski modelle karıştırmayın; bu, 2023 renkli panel, lastikleri kenda, bütün donanım birinci kalite.

    ✍🏻 Ürün gayet güzel, fotoğraftaki aynı bisiklet geldi. 2023 model, boyası kaliteli, görsel olarak yakışıklı. Ben ev iş yeri arasında kısa mesafe (3 km) kullanmak için aldım. Tek şarjla pedal destekli olarak 45 km gittim, 30 voltta tekrar şarj ettim; maksimum şarj 41 volt. Yol durumu ise hafif yokuşlu bir yoldu, düz bir zemin değildi. Bisiklet ağır, sağlam güç istiyor. Düz zemin eviniz varsa alın yoksa bir yerden bir yere taşımak falan olmaz, uğraşılmaz, bilginize. Kullanım tecrübelerim bu kadar.

    7️⃣ Skyjet Nitro Elektrikli Bisiklet

    katlanabilir elektrikli bisiklet Skyjet Nitro Tam Boyutta Gör
    Kalın tekerlekli elektrikli bisiklet modeli bakanlara Skyjet Nitro serisi tavsiyemizdir. Skyjet’in katlanabilir elektrikli bisikleti, kısa mesafelere gidip gelmek için mükemmel güç ve pil ömrününe sahip. Saatte 25 km/h hızda şarj başına 35-45 km sürüş yapabiliyorsunuz. Şok emici fat lastikleri ve disk fren sistemi sokaklarda kolayca gezinmenizi sağlıyor. Kompakt boyutu ve katlanabilir özelliğiyle Skyjet Nitro black, toplu taşıma ile birlikte kullanılmak üzere harika bir e-bisiklet.
    • Motor: 36V 250W
    • Akü: Hupo 36V 10Ah
    • Maksimum hız: 25 km/h
    • Sürüş mesafesi: 35 - 45 km/h
    • Şarj süresi: 4 - 6 saat
    • Gidon: Alüminyum H184
    • Fren kolu: KB-039 elektrikli çelik
    • Ön/Arka fren: YX-DB06 çelik disk/disk
    • Vites attırıcı: Shimano 6 vites
    • Jant: Tel 20
    • Maksimum ağırlık: 127 kg

    Skyjet Nitro Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bisikleti 1 haftadır kullanıyorum. Bisikletin duruşu, kullanılan malzemelerin kalitesi çok iyi. Yokuştan çıkarken düşük ve orta seviyede olsa bile hiçbir zorlanma olmadan çıkabiliyorsunuz. Tam bir fiyat performans ürünü. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim.

    ✍🏻 Tereddütsüz alabilirsiniz. Bir buçuk aydır test ettim, geldiği günden itibaren sorun yaşamadım. Çok dik rampada pedal destekli rahatça çıkıyor. Fazladan iki kişi binip denedim. Çocuk koltuğu alıp monte ettim. Her şeyiyle mükemmel.

    8️⃣ Soultech BIKE-001 Elektrikli Katlanır Bisiklet

    elektrikli katlanan bisiklet Soultech BIKE-001 Tam Boyutta Gör
    Soultech BIKE-001 en iyi yorumları alan elektrikli katlanabilir bisiklet modelleri arasında. Pedal destekli motoru, uzun menzilli pil ömrü, dahili ekranı ile öne çıkan e-bisiklet, 36W parlak far ile geceleri güvenli sürüş sağlıyor. Far açıkken güvenli sürüşü sağlamak adına otomatik olarak etkinleşen ve reflektör görevi gören pili arka aydınlatma ile arkanızdaki yayalar ve araçları uyarabiliyorsunuz. Soultech elektrikli bisiklet, ön ve arkada çift, disk fren sistemine sahip.
    • Motor: RKS 36V 250W
    • Akü: 36V 7.8Ah
    • Maksimum hız: 25 km/h
    • Mesafe: 30 - 35 km
    • Şarj süresi: 4 - 6 saat
    • Krank seti: 40T 152mm
    • Vites attırıcı: Shimano ASLTX30R6AT
    • Vites dişlisi: Shimano AMFT5006428
    • Jant çemberi: 20”x1.95
    • Jant: 20” Tel
    • Ön/Arka fren: YC-MK6.4 disk
    • Gösterge: LCD 861
    • Şasi: 20 inç alaşım katlanabilir
    • Maksimum ağırlık: 124 kg

    Soultech BIKE-001 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Şehir yaşamını kolaylaştıran ürün. Asansöre girmesi ve katlanabilir olması şahane. Her yere kısa zamanda ulaşım harika bir şey. Her eve lazım olan bir ürün.

    ✍🏻 Ürün gerçekten kaliteli ve ihtiyaca göre çok kullanışlı. Katlanabilir olması ekstra ayrıcalık duygusunu yaşatıyor. Çok eğlenceli bir araç.

    9️⃣ Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

    bim elektrikli bisiklet Kuba Speedlight Tam Boyutta Gör
    Kuba Speedlight, modern ve estetik tasarımlı katlanan elektrikli bisiklet modeli. 20” jantlara sahip 7 vitesli e-bisiklet, saatte maksimum 25 km hıza ulaşabiliyor. Gece de güvenli sürüş deneyimi için ön ve arka aydınlatmaya sahip. 3 saatte tam şarj olan bisiklet, yaklaşık 35 km mesafe gidebiliyor. Güvenli yavaşlama ve duruşu sağlayan mekanik disk fren sistemini de unutmamak gerekiyor.
    • Batarya: 36V 7.8Ah
    • Şarj süresi: 5 saat üzeri
    • Maksimum hız: 25 km/h
    • Sürüş mesafesi (Menzil): 30 - 35 km
    • Vites: Shimano 7 vites
    • Jant: 20 inç Tel
    • Taşıma kapasitesi: 100 kg

    Kuba Speedlight Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürünün fiyatı günümüz şartlarına göre pahalı tabi ki, ama bu fiyata alınabilecek fiyat performans bisikleti. Zaten bu fiyata satılan bisikletlerin hepsi aynı, ufak tefek farkları var. Lüks istiyorsanız, 40-50 bin lirayı gözden çıkarmalısınız. Benim işimi görür diyip aldım, memnun kalıcam gibi de duruyor.

    ✍🏻 10 yıldızlı bir ürün. Mutlaka el gazını almanızı tavsiye ederim. 50 cc motor alacağınıza bu elektrikli bisikleti alın derim. Şarj iyi gidiyor, yer kaplamıyor.

    🔟 Rks MX25 Plus Elektrikli Bisiklet

    elektrikli bisiklet tavsiye Rks MX25 Plus Tam Boyutta Gör
    Rks’nin bir başka beğenilen elektrikli bisiklet modeli de MX25 Plus. Abartısız tasarım çizgilerinden uzak, sade ve sportif tasarıma sahip olan Rks MX25 Plus, sürüş esnasında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri anlık olarak veren dijital gösterge paneline sahip. Performansı, kaliteli malzemesi, gösterge paneli, özellikleri ve aydınlatma gücüyle en iyi e-bisiklet modelleri arasında.
    • Motor: RKS 250W
    • Akü: 36V 7.8Ah
    • Menzil: 35 - 40 km
    • Aydınlatma: Ön/Arka LED
    • Pedal: Alüminyum katlanabilir
    • Jant: çift tel jant
    • Gidon: Alüminyum
    • Vites attırıcı: Shimano 7 vites
    • Maksimum ağırlık: 124 kg

    Rks MX25 Plus Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gayet güzel bir ürün. Sorunsuz teslim aldım. Selesi çok sert, onu değiştirdim. bir de parmak gazı taktırdım. Parmak gazı taktırdıktan sonra bisikletten keyif almaya başladım. Üçüncü kademe güç ile düz yolda yaklaşık 17-18 kilometre gittim. %60 civarı hâlâ batarya doluydu. Dik olmayan yokuştan 4. kademede rahatlıkla çıkıyor. Tabi ki bu şekilde bataryayı daha hızlı tüketirsiniz.

    ✍🏻 Ürün gerçekten çok şık ve güzel çok kullanışlı bir ürün. 15-20 km yol yaptım hiç yorulmadım. Özellikle işi yakın olanlar için çok güzel bir ürün.

    2023 en iyi elektrikli bisiklet markaları ve modelleri listesinde gerçek kullanıcı deneyimlerine göre en iyi e-bisikletlere yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan elektrikli katlanabilir bisiklet modellerini Kasım ayı indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

    Elektrikli bisiklet alırken nelere dikkat edilmeli 🧐

    elektrikli bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. Hangi sınıfa giriyor?
    2. Elektrikli bisiklet ihtiyacınıza yönelik mi?
    3. Batarya kapasitesi ve şarj süresi
    4. Sürüş mesafesi
    5. Motor tipi ve gücü
    6. Motor konumu
    7. Taşıyabildiği yük kapasitesi

    En İyi Elektrikli Bisikletler İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 101831

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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