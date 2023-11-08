Elektrikli bisiklet tavsiye için en iyi elektrikli bisikletler (2023)

Ucuz, kolay ve çevre dostu bir ulaşım yolu istiyorsanız, elektrikli bisikletler sizin için en iyi seçenek olabilir. E-bisiklet olarak da bilinen en iyi elektrikli bisikletler, her türlü stil ve boyutta mevcuttur. Zorlu arazi sürüşü için tasarlanmış elektrikli bisikletlerden şehirde kaldırım yolunda sürmek için daha ince e-bisikletlere çok az yer kaplayan katlanabilir bisiklet modellerine kadar çok fazla seçeneğiniz var. Peki, elektrikli bisiklette en iyi marka hangisi? En iyi yokuş çıkan, en güçlü ya da en uzun menzilli elektrikli bisiklet tavsiyeleri burada.

E-bisiklet yorumları dikkate alınarak, en iyi elektrikli bisiklet markaları sıralamasında Volta, Rks, Yuki ve Kuba geliyor. Gerçek kullanıcı deneyimleri göz önüne alındığında, 2023’te alınabilecek en iyi elektrikli bisikletler Volta Vsm, Rks Skyjet Nitro ve Kuba Speedlight olarak sıralanabilir.

1️⃣ Volta Vsm Elektrikli Bisiklet Tam Boyutta Gör En iyi elektrikli bisiklet markası olarak bilinen Volta’nın Vsm modeli, yaklaşık 2TL’lik elektrik ile tam şarj oluyor ve 40 km’lik bir menzili var. Kolayca çıkarılıp takılabilen bataryası ile istediğiniz yerde kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Selesi, sentetik deri ve son derece konforlu olduğu kadar dayanıklı. Farlar da özel tasarım; şirketin deyimiyle angel eye farlar etkileyici. Batarya tipi: VRLA GEL

Batarya kapasitesi: 48V 14AH

Azami taşıma kapasitesi: 85 kg

Azami hız: 25 km/h

Menzil: 40 km

Motor gücü: 220 W

Tekerlekler: 16-2.50 / 14.250

Ağırlık: 52 kg

Diğer: Kampana fren sistemi, 3 kademe LED akü seviye göstergesi Volta Vsm Elektrikli Bisiklet Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Arkadaşlar bisikleti alalı 1 hafta oldu ve şehir içi kullanımı için gayet güzel bir ürün. Ben 90 kiloyum, oğlum 32 kg olmasına rağmen bisiklet ikimizi çok rahat bir şekilde taşıyor. Hafif yokuşlarda sorun olmuyor ancak fazla eğimli yollarda eminim ki çıkamaz diye düşünüyorum. Bulunduğum ilçede yokuş olmadığı için benim için gayet başarılı bir ürün. Ayrıca koltuğun alt kısmında çocuk emniyet soketi var (beyaz küçük olan) onu birbirinden ayırıp emniyeti iptal etmeniz gerekiyor yoksa bisiklet çok yavaş gidiyor bilginiz olsun. ✍🏻Selenin altında bir kablo var çocuk kilidi haricinde; onun bağlantısını sökünce alet güç patlaması yaşıyor. Yokuşlarda artık pedal çevirmiyorum. Sanırım yeşil siyah bir kabloydu; beynin üstünde yazıyor hangi kablo olduğu. Daha önce yaşadığım dezavantajlar artık yok.

2️⃣ Salcano Serenity 1 Elektrikli Bisiklet Tam Boyutta Gör Türk bisiklet üreticisi Salcano, yol bisikletleri, dağ bisikletleri, şehir bisikletleri, çocuk bisikletleri dahil çeşitli bisikletler üreten bilinen bir marka. Salcano Serenity 1 (Unisex) modeli hem kadın hem de erkeklerin en çok satın aldığı elektrikli bisiklet modelleri arasında geliyor. Salcano 28 inç elektrikli bisiklet, 100 km ve üzeri sürüş mesafesine sahip, 100 kiloda bir kişiyi rahatça taşıyabilecek güçte. 5 saat gibi bir sürede şarj olabiliyor. Tipi: 28” elektrik destekli CTB

Kadro: Alüminyum kadro

Motor kapasitesi: Bafang Arka Hazne Motor 36V/249W

Batarya: Arka Bagaj Tipi Batarya 36V

Arka vites: Shimano SL-M315/RD-TX800 24 Vites

Maşa: Zoom 700C 141D ML/O kilitlemeli maşa

Fren takımı: Mekanik disk fren sistemi

Gidon: Zoom NR-AL-16 alüminyum gidon

Jant: Salcano XPROD1 36h jant seti

Tekerlek: Continental Ride Tour 700x35C lastik

3️⃣ Corelli Moven Elektrikli Bisiklet Tam Boyutta Gör Yerli bisiklet üreticisi Corelli, alüminyum kadrolu dağ, şehir, yol, katlanan ve çocuk bisikletleri üretiyor ve elektrikli bisiklette en iyi marka denildiğinde sayılabilecek birkaç isimden biri. Corelli’nin Moven modeli tavsiyemizdir. Alüminyum kadro katlanır bisiklet, ister ulaşım için, ister gezi için ayağınızı yerden kesmeye hazır. Ön/Arka Aktarıcı: Shimano Tourney

Vites/Fren kolu: Shimano Tourney 7 Speed

Fren: Promax V Brake

Jant boyu: 28 inç

Jant: Dacron Duble Wall

Lastik: 700x40C

Motor: Ananda Hub M129VD36V 250W 40NM

Menzil: 40 - 60 km

Maksimum hız: 25 km/h

Şarj süresi: 4 - 6 saat

Ağırlık: 24.4 kg

4️⃣ Carraro E-Line eComfort 2.1 Elektrikli Bisiklet Tam Boyutta Gör Elektrikli bisiklet tavsiye isteyenlere Carraro’nun E-Line serisinden eComfort 2.1 modelini öneririz. Yeni nesil arka tekerden motorlu elektrik destekli şehir bisikleti, yol bilgisayarı ekranından anlık hızınızı, menzilinizi ve enerji sarfiyatını görmenizi sağlarken, kademeli sürüş modunu rahatlıkla kullanmanıza izin veriyor. Gece güvenli sürüş için koyulan LED lambaları kumanda üzerinden açık kapatabiliyorsunuz. Zamanı, sürüşü ve sistemi ekran üzerinden rahatça kontrol edebiliyorsunuz. Kadro: Alüminyum 1.1/8” yarı entegre

Maşa: Suntour Nex-E25 63mm HLO amortisörden kilitli

Arka vites: Shimano Altus M310

Krank takımı: Alüminyum 42T

Motor: E-LINE R.45, 36V 250W Arka teker motoru

Batarya: E-LINE 36V 396WH lityum iyon kadrotipi pil

Şarj: 6 saatte tam şarj

Gösterge: LCD, arka aydınlatmalı, yol bilgisayarı

Modlar: 5 destek seviye kontrolü, uzaktan aydınlatma ve yürüme modu kontrolü

Vites kolu: Shimano Altus M315 1X7

Fren: Shimano MT200 hidrolik disk

Jant: Rodi Web 21 çift kat alüminyum

5️⃣ Geotech Fold-Up E20 Elektrikli Katlanır Bisiklet Tam Boyutta Gör Katlanır elektrikli bisiklet arayanlara Geotech Fold-Up E20 modelini öneririz. Tasarımıyla dikkat çeken katlanır e-bisiklet, entegre batarya özelliğine sahip ve batarya kadro içerisinde bulunuyor. 50 km menzile sahip olan model, 25 km hıza kadar elektrik desteği sağlıyor. 19.9 kg ağırlığında olduğunu belirtelim. Şarj süresi 5-6 saat aralığında olup, bataryası 36 V 10 AH Lithium batarya. Ayrıca ön aydınlatma sistemine de sahip. Motor gücü: 250 W

Motor: Bafang 36V / 250W

Batarya: 36V/ 10 AH Lityum

Kadro: Geotech Alloy Folding Light

Maşa: Geotech Disc 30mm Alloy

Vites sayısı: 8 vites

Arka vites: Shimano Tourney 7 Speed

Vites kolları: Shimano SL-TX50R 7 Speed

Arka fren: Yinxing Alüminyum Mekanik Disk

Lastik: CST 20x2.00

Jant boyutu: 20 inç

6️⃣ Rks Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Tam Boyutta Gör Elektrikli katlanır bisiklet tavsiye isteyenlere Rks RS-III Pro modelini öneririz. Sürüş anında ihtiyaç duyacağınız bilgileri anlık olarak veren gösterge paneli, klasik bisiklet tasarımına ek sade ve modern dokunuşlarla etkileyici tasarımı ile dikkat çeken RKS RS3 Pro elektrikli bisiklet modeli, hem performans hem de kalite açısından sınıfının en iyi özellikleri ve malzemeleriyle donatılmış. Motor: RKS 36V 250W

Şarj süresi: 4-6 saat

Akü: Hupo 36V 10Ah

Maksimum hız: 25 km/h

Menzil: 35-45 km/h

Jant: Alüminyum

Fren kolu: KB-039 elektrikli çelik

Ön/Arka fren: YX-DB06 çelik disk/disk

Gösterge: LCD

Vites: Shimano 7 Vites

Maksimum ağırlık: 127 kg Rks Rs3 Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Almak isteyen herkese tavsiye ederim. Eski modelle karıştırmayın; bu, 2023 renkli panel, lastikleri kenda, bütün donanım birinci kalite. ✍🏻 Ürün gayet güzel, fotoğraftaki aynı bisiklet geldi. 2023 model, boyası kaliteli, görsel olarak yakışıklı. Ben ev iş yeri arasında kısa mesafe (3 km) kullanmak için aldım. Tek şarjla pedal destekli olarak 45 km gittim, 30 voltta tekrar şarj ettim; maksimum şarj 41 volt. Yol durumu ise hafif yokuşlu bir yoldu, düz bir zemin değildi. Bisiklet ağır, sağlam güç istiyor. Düz zemin eviniz varsa alın yoksa bir yerden bir yere taşımak falan olmaz, uğraşılmaz, bilginize. Kullanım tecrübelerim bu kadar.

7️⃣ Skyjet Nitro Elektrikli Bisiklet Tam Boyutta Gör Kalın tekerlekli elektrikli bisiklet modeli bakanlara Skyjet Nitro serisi tavsiyemizdir. Skyjet’in katlanabilir elektrikli bisikleti, kısa mesafelere gidip gelmek için mükemmel güç ve pil ömrününe sahip. Saatte 25 km/h hızda şarj başına 35-45 km sürüş yapabiliyorsunuz. Şok emici fat lastikleri ve disk fren sistemi sokaklarda kolayca gezinmenizi sağlıyor. Kompakt boyutu ve katlanabilir özelliğiyle Skyjet Nitro black, toplu taşıma ile birlikte kullanılmak üzere harika bir e-bisiklet. Motor: 36V 250W

Akü: Hupo 36V 10Ah

Maksimum hız: 25 km/h

Sürüş mesafesi: 35 - 45 km/h

Şarj süresi: 4 - 6 saat

Gidon: Alüminyum H184

Fren kolu: KB-039 elektrikli çelik

Ön/Arka fren: YX-DB06 çelik disk/disk

Vites attırıcı: Shimano 6 vites

Jant: Tel 20

Maksimum ağırlık: 127 kg Skyjet Nitro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bisikleti 1 haftadır kullanıyorum. Bisikletin duruşu, kullanılan malzemelerin kalitesi çok iyi. Yokuştan çıkarken düşük ve orta seviyede olsa bile hiçbir zorlanma olmadan çıkabiliyorsunuz. Tam bir fiyat performans ürünü. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. ✍🏻 Tereddütsüz alabilirsiniz. Bir buçuk aydır test ettim, geldiği günden itibaren sorun yaşamadım. Çok dik rampada pedal destekli rahatça çıkıyor. Fazladan iki kişi binip denedim. Çocuk koltuğu alıp monte ettim. Her şeyiyle mükemmel.

8️⃣ Soultech BIKE-001 Elektrikli Katlanır Bisiklet Tam Boyutta Gör Soultech BIKE-001 en iyi yorumları alan elektrikli katlanabilir bisiklet modelleri arasında. Pedal destekli motoru, uzun menzilli pil ömrü, dahili ekranı ile öne çıkan e-bisiklet, 36W parlak far ile geceleri güvenli sürüş sağlıyor. Far açıkken güvenli sürüşü sağlamak adına otomatik olarak etkinleşen ve reflektör görevi gören pili arka aydınlatma ile arkanızdaki yayalar ve araçları uyarabiliyorsunuz. Soultech elektrikli bisiklet, ön ve arkada çift, disk fren sistemine sahip. Motor: RKS 36V 250W

Akü: 36V 7.8Ah

Maksimum hız: 25 km/h

Mesafe: 30 - 35 km

Şarj süresi: 4 - 6 saat

Krank seti: 40T 152mm

Vites attırıcı: Shimano ASLTX30R6AT

Vites dişlisi: Shimano AMFT5006428

Jant çemberi: 20”x1.95

Jant: 20” Tel

Ön/Arka fren: YC-MK6.4 disk

Gösterge: LCD 861

Şasi: 20 inç alaşım katlanabilir

Maksimum ağırlık: 124 kg Soultech BIKE-001 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Şehir yaşamını kolaylaştıran ürün. Asansöre girmesi ve katlanabilir olması şahane. Her yere kısa zamanda ulaşım harika bir şey. Her eve lazım olan bir ürün. ✍🏻 Ürün gerçekten kaliteli ve ihtiyaca göre çok kullanışlı. Katlanabilir olması ekstra ayrıcalık duygusunu yaşatıyor. Çok eğlenceli bir araç.

9️⃣ Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Tam Boyutta Gör Kuba Speedlight, modern ve estetik tasarımlı katlanan elektrikli bisiklet modeli. 20” jantlara sahip 7 vitesli e-bisiklet, saatte maksimum 25 km hıza ulaşabiliyor. Gece de güvenli sürüş deneyimi için ön ve arka aydınlatmaya sahip. 3 saatte tam şarj olan bisiklet, yaklaşık 35 km mesafe gidebiliyor. Güvenli yavaşlama ve duruşu sağlayan mekanik disk fren sistemini de unutmamak gerekiyor. Batarya: 36V 7.8Ah

Şarj süresi: 5 saat üzeri

Maksimum hız: 25 km/h

Sürüş mesafesi (Menzil): 30 - 35 km

Vites: Shimano 7 vites

Jant: 20 inç Tel

Taşıma kapasitesi: 100 kg Kuba Speedlight Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünün fiyatı günümüz şartlarına göre pahalı tabi ki, ama bu fiyata alınabilecek fiyat performans bisikleti. Zaten bu fiyata satılan bisikletlerin hepsi aynı, ufak tefek farkları var. Lüks istiyorsanız, 40-50 bin lirayı gözden çıkarmalısınız. Benim işimi görür diyip aldım, memnun kalıcam gibi de duruyor. ✍🏻 10 yıldızlı bir ürün. Mutlaka el gazını almanızı tavsiye ederim. 50 cc motor alacağınıza bu elektrikli bisikleti alın derim. Şarj iyi gidiyor, yer kaplamıyor.

🔟 Rks MX25 Plus Elektrikli Bisiklet Tam Boyutta Gör Rks’nin bir başka beğenilen elektrikli bisiklet modeli de MX25 Plus. Abartısız tasarım çizgilerinden uzak, sade ve sportif tasarıma sahip olan Rks MX25 Plus, sürüş esnasında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri anlık olarak veren dijital gösterge paneline sahip. Performansı, kaliteli malzemesi, gösterge paneli, özellikleri ve aydınlatma gücüyle en iyi e-bisiklet modelleri arasında. Motor: RKS 250W

Akü: 36V 7.8Ah

Menzil: 35 - 40 km

Aydınlatma: Ön/Arka LED

Pedal: Alüminyum katlanabilir

Jant: çift tel jant

Gidon: Alüminyum

Vites attırıcı: Shimano 7 vites

Maksimum ağırlık: 124 kg Rks MX25 Plus Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gayet güzel bir ürün. Sorunsuz teslim aldım. Selesi çok sert, onu değiştirdim. bir de parmak gazı taktırdım. Parmak gazı taktırdıktan sonra bisikletten keyif almaya başladım. Üçüncü kademe güç ile düz yolda yaklaşık 17-18 kilometre gittim. %60 civarı hâlâ batarya doluydu. Dik olmayan yokuştan 4. kademede rahatlıkla çıkıyor. Tabi ki bu şekilde bataryayı daha hızlı tüketirsiniz. ✍🏻 Ürün gerçekten çok şık ve güzel çok kullanışlı bir ürün. 15-20 km yol yaptım hiç yorulmadım. Özellikle işi yakın olanlar için çok güzel bir ürün.

Elektrikli araba fiyatları (2023) 3 ay önce eklendi

2023 en iyi elektrikli bisiklet markaları ve modelleri listesinde gerçek kullanıcı deneyimlerine göre en iyi e-bisikletlere yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan elektrikli katlanabilir bisiklet modellerini Kasım ayı indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Elektrikli bisiklet alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Hangi sınıfa giriyor? Elektrikli bisiklet ihtiyacınıza yönelik mi? Batarya kapasitesi ve şarj süresi Sürüş mesafesi Motor tipi ve gücü Motor konumu Taşıyabildiği yük kapasitesi

En İyi Elektrikli Bisikletler İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 101831

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