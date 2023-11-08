Elektrikli bisiklet tavsiye için en iyi elektrikli bisikletler (2023)

- En iyi elektrikli bisikletler 2023 💯
- 1️⃣ Volta Vsm Elektrikli Bisiklet
- 2️⃣ Salcano Serenity 1 Elektrikli Bisiklet
- 3️⃣ Corelli Moven Elektrikli Bisiklet
- 4️⃣ Carraro E-Line eComfort 2.1 Elektrikli Bisiklet
- 5️⃣ Geotech Fold-Up E20 Elektrikli Katlanır Bisiklet
- 6️⃣ Rks Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet
- 7️⃣ Skyjet Nitro Elektrikli Bisiklet
- 8️⃣ Soultech BIKE-001 Elektrikli Katlanır Bisiklet
- 9️⃣ Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet
- 🔟 Rks MX25 Plus Elektrikli Bisiklet
- Elektrikli bisiklet alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Yorumlar
Ucuz, kolay ve çevre dostu bir ulaşım yolu istiyorsanız, elektrikli bisikletler sizin için en iyi seçenek olabilir. E-bisiklet olarak da bilinen en iyi elektrikli bisikletler, her türlü stil ve boyutta mevcuttur. Zorlu arazi sürüşü için tasarlanmış elektrikli bisikletlerden şehirde kaldırım yolunda sürmek için daha ince e-bisikletlere çok az yer kaplayan katlanabilir bisiklet modellerine kadar çok fazla seçeneğiniz var. Peki, elektrikli bisiklette en iyi marka hangisi? En iyi yokuş çıkan, en güçlü ya da en uzun menzilli elektrikli bisiklet tavsiyeleri burada.
|Marka/Model 🚲
|Fiyat 🏷️
|Volta Vsm Elektrikli Bisiklet
|18.999 TL
|Salcano Serenity 1 Elektrikli Bisiklet
|49.940 TL
|Corelli Moven 28 Jant 48K Unisex Elektrikli Bisiklet
|32.000 TL
|Carraro E-Line eComfort 2.1 Elektrikli Bisiklet
|37.499 TL
|Geotech Fold-Up E20 Elektrikli Katlanır Bisiklet
|46.000 TL
|Rks Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet
|28.024 TL
|Skyjet Nitro Elektrikli Bisiklet
|19.990 TL
|Soultech BIKE-001 Elektrikli Katlanır Bisiklet
|21.900 TL
|Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet
|16.999 TL
|Rks MX25 Plus Elektrikli Bisiklet
|19.474 TL
|Rks Bn5 Pro Pedal Destekli Elektrikli Bisiklet
|23.514 TL
E-bisiklet yorumları dikkate alınarak, en iyi elektrikli bisiklet markaları sıralamasında Volta, Rks, Yuki ve Kuba geliyor. Gerçek kullanıcı deneyimleri göz önüne alındığında, 2023’te alınabilecek en iyi elektrikli bisikletler Volta Vsm, Rks Skyjet Nitro ve Kuba Speedlight olarak sıralanabilir.
1️⃣ Volta Vsm Elektrikli Bisiklet
- Batarya tipi: VRLA GEL
- Batarya kapasitesi: 48V 14AH
- Azami taşıma kapasitesi: 85 kg
- Azami hız: 25 km/h
- Menzil: 40 km
- Motor gücü: 220 W
- Tekerlekler: 16-2.50 / 14.250
- Ağırlık: 52 kg
- Diğer: Kampana fren sistemi, 3 kademe LED akü seviye göstergesi
Volta Vsm Elektrikli Bisiklet Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Arkadaşlar bisikleti alalı 1 hafta oldu ve şehir içi kullanımı için gayet güzel bir ürün. Ben 90 kiloyum, oğlum 32 kg olmasına rağmen bisiklet ikimizi çok rahat bir şekilde taşıyor. Hafif yokuşlarda sorun olmuyor ancak fazla eğimli yollarda eminim ki çıkamaz diye düşünüyorum. Bulunduğum ilçede yokuş olmadığı için benim için gayet başarılı bir ürün. Ayrıca koltuğun alt kısmında çocuk emniyet soketi var (beyaz küçük olan) onu birbirinden ayırıp emniyeti iptal etmeniz gerekiyor yoksa bisiklet çok yavaş gidiyor bilginiz olsun.
✍🏻Selenin altında bir kablo var çocuk kilidi haricinde; onun bağlantısını sökünce alet güç patlaması yaşıyor. Yokuşlarda artık pedal çevirmiyorum. Sanırım yeşil siyah bir kabloydu; beynin üstünde yazıyor hangi kablo olduğu. Daha önce yaşadığım dezavantajlar artık yok.
2️⃣ Salcano Serenity 1 Elektrikli Bisiklet
- Tipi: 28” elektrik destekli CTB
- Kadro: Alüminyum kadro
- Motor kapasitesi: Bafang Arka Hazne Motor 36V/249W
- Batarya: Arka Bagaj Tipi Batarya 36V
- Arka vites: Shimano SL-M315/RD-TX800 24 Vites
- Maşa: Zoom 700C 141D ML/O kilitlemeli maşa
- Fren takımı: Mekanik disk fren sistemi
- Gidon: Zoom NR-AL-16 alüminyum gidon
- Jant: Salcano XPROD1 36h jant seti
- Tekerlek: Continental Ride Tour 700x35C lastik
3️⃣ Corelli Moven Elektrikli Bisiklet
- Ön/Arka Aktarıcı: Shimano Tourney
- Vites/Fren kolu: Shimano Tourney 7 Speed
- Fren: Promax V Brake
- Jant boyu: 28 inç
- Jant: Dacron Duble Wall
- Lastik: 700x40C
- Motor: Ananda Hub M129VD36V 250W 40NM
- Menzil: 40 - 60 km
- Maksimum hız: 25 km/h
- Şarj süresi: 4 - 6 saat
- Ağırlık: 24.4 kg
4️⃣ Carraro E-Line eComfort 2.1 Elektrikli Bisiklet
- Kadro: Alüminyum 1.1/8” yarı entegre
- Maşa: Suntour Nex-E25 63mm HLO amortisörden kilitli
- Arka vites: Shimano Altus M310
- Krank takımı: Alüminyum 42T
- Motor: E-LINE R.45, 36V 250W Arka teker motoru
- Batarya: E-LINE 36V 396WH lityum iyon kadrotipi pil
- Şarj: 6 saatte tam şarj
- Gösterge: LCD, arka aydınlatmalı, yol bilgisayarı
- Modlar: 5 destek seviye kontrolü, uzaktan aydınlatma ve yürüme modu kontrolü
- Vites kolu: Shimano Altus M315 1X7
- Fren: Shimano MT200 hidrolik disk
- Jant: Rodi Web 21 çift kat alüminyum
5️⃣ Geotech Fold-Up E20 Elektrikli Katlanır Bisiklet
- Motor gücü: 250 W
- Motor: Bafang 36V / 250W
- Batarya: 36V/ 10 AH Lityum
- Kadro: Geotech Alloy Folding Light
- Maşa: Geotech Disc 30mm Alloy
- Vites sayısı: 8 vites
- Arka vites: Shimano Tourney 7 Speed
- Vites kolları: Shimano SL-TX50R 7 Speed
- Arka fren: Yinxing Alüminyum Mekanik Disk
- Lastik: CST 20x2.00
- Jant boyutu: 20 inç
6️⃣ Rks Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet
- Motor: RKS 36V 250W
- Şarj süresi: 4-6 saat
- Akü: Hupo 36V 10Ah
- Maksimum hız: 25 km/h
- Menzil: 35-45 km/h
- Jant: Alüminyum
- Fren kolu: KB-039 elektrikli çelik
- Ön/Arka fren: YX-DB06 çelik disk/disk
- Gösterge: LCD
- Vites: Shimano 7 Vites
- Maksimum ağırlık: 127 kg
Rks Rs3 Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Almak isteyen herkese tavsiye ederim. Eski modelle karıştırmayın; bu, 2023 renkli panel, lastikleri kenda, bütün donanım birinci kalite.
✍🏻 Ürün gayet güzel, fotoğraftaki aynı bisiklet geldi. 2023 model, boyası kaliteli, görsel olarak yakışıklı. Ben ev iş yeri arasında kısa mesafe (3 km) kullanmak için aldım. Tek şarjla pedal destekli olarak 45 km gittim, 30 voltta tekrar şarj ettim; maksimum şarj 41 volt. Yol durumu ise hafif yokuşlu bir yoldu, düz bir zemin değildi. Bisiklet ağır, sağlam güç istiyor. Düz zemin eviniz varsa alın yoksa bir yerden bir yere taşımak falan olmaz, uğraşılmaz, bilginize. Kullanım tecrübelerim bu kadar.
7️⃣ Skyjet Nitro Elektrikli Bisiklet
- Motor: 36V 250W
- Akü: Hupo 36V 10Ah
- Maksimum hız: 25 km/h
- Sürüş mesafesi: 35 - 45 km/h
- Şarj süresi: 4 - 6 saat
- Gidon: Alüminyum H184
- Fren kolu: KB-039 elektrikli çelik
- Ön/Arka fren: YX-DB06 çelik disk/disk
- Vites attırıcı: Shimano 6 vites
- Jant: Tel 20
- Maksimum ağırlık: 127 kg
Skyjet Nitro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bisikleti 1 haftadır kullanıyorum. Bisikletin duruşu, kullanılan malzemelerin kalitesi çok iyi. Yokuştan çıkarken düşük ve orta seviyede olsa bile hiçbir zorlanma olmadan çıkabiliyorsunuz. Tam bir fiyat performans ürünü. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim.
✍🏻 Tereddütsüz alabilirsiniz. Bir buçuk aydır test ettim, geldiği günden itibaren sorun yaşamadım. Çok dik rampada pedal destekli rahatça çıkıyor. Fazladan iki kişi binip denedim. Çocuk koltuğu alıp monte ettim. Her şeyiyle mükemmel.
8️⃣ Soultech BIKE-001 Elektrikli Katlanır Bisiklet
- Motor: RKS 36V 250W
- Akü: 36V 7.8Ah
- Maksimum hız: 25 km/h
- Mesafe: 30 - 35 km
- Şarj süresi: 4 - 6 saat
- Krank seti: 40T 152mm
- Vites attırıcı: Shimano ASLTX30R6AT
- Vites dişlisi: Shimano AMFT5006428
- Jant çemberi: 20”x1.95
- Jant: 20” Tel
- Ön/Arka fren: YC-MK6.4 disk
- Gösterge: LCD 861
- Şasi: 20 inç alaşım katlanabilir
- Maksimum ağırlık: 124 kg
Soultech BIKE-001 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Şehir yaşamını kolaylaştıran ürün. Asansöre girmesi ve katlanabilir olması şahane. Her yere kısa zamanda ulaşım harika bir şey. Her eve lazım olan bir ürün.
✍🏻 Ürün gerçekten kaliteli ve ihtiyaca göre çok kullanışlı. Katlanabilir olması ekstra ayrıcalık duygusunu yaşatıyor. Çok eğlenceli bir araç.
9️⃣ Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet
- Batarya: 36V 7.8Ah
- Şarj süresi: 5 saat üzeri
- Maksimum hız: 25 km/h
- Sürüş mesafesi (Menzil): 30 - 35 km
- Vites: Shimano 7 vites
- Jant: 20 inç Tel
- Taşıma kapasitesi: 100 kg
Kuba Speedlight Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünün fiyatı günümüz şartlarına göre pahalı tabi ki, ama bu fiyata alınabilecek fiyat performans bisikleti. Zaten bu fiyata satılan bisikletlerin hepsi aynı, ufak tefek farkları var. Lüks istiyorsanız, 40-50 bin lirayı gözden çıkarmalısınız. Benim işimi görür diyip aldım, memnun kalıcam gibi de duruyor.
✍🏻 10 yıldızlı bir ürün. Mutlaka el gazını almanızı tavsiye ederim. 50 cc motor alacağınıza bu elektrikli bisikleti alın derim. Şarj iyi gidiyor, yer kaplamıyor.
🔟 Rks MX25 Plus Elektrikli Bisiklet
- Motor: RKS 250W
- Akü: 36V 7.8Ah
- Menzil: 35 - 40 km
- Aydınlatma: Ön/Arka LED
- Pedal: Alüminyum katlanabilir
- Jant: çift tel jant
- Gidon: Alüminyum
- Vites attırıcı: Shimano 7 vites
- Maksimum ağırlık: 124 kg
Rks MX25 Plus Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gayet güzel bir ürün. Sorunsuz teslim aldım. Selesi çok sert, onu değiştirdim. bir de parmak gazı taktırdım. Parmak gazı taktırdıktan sonra bisikletten keyif almaya başladım. Üçüncü kademe güç ile düz yolda yaklaşık 17-18 kilometre gittim. %60 civarı hâlâ batarya doluydu. Dik olmayan yokuştan 4. kademede rahatlıkla çıkıyor. Tabi ki bu şekilde bataryayı daha hızlı tüketirsiniz.
✍🏻 Ürün gerçekten çok şık ve güzel çok kullanışlı bir ürün. 15-20 km yol yaptım hiç yorulmadım. Özellikle işi yakın olanlar için çok güzel bir ürün.
2023 en iyi elektrikli bisiklet markaları ve modelleri listesinde gerçek kullanıcı deneyimlerine göre en iyi e-bisikletlere yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan elektrikli katlanabilir bisiklet modellerini Kasım ayı indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Elektrikli bisiklet alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Hangi sınıfa giriyor?
- Elektrikli bisiklet ihtiyacınıza yönelik mi?
- Batarya kapasitesi ve şarj süresi
- Sürüş mesafesi
- Motor tipi ve gücü
- Motor konumu
- Taşıyabildiği yük kapasitesi
En İyi Elektrikli Bisikletler İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 101831Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.