Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de Covid-19 ile ilişkili ölümler sürüyor

    Çin'de kısıtlamaların kaldırılmasından sonra Covid-19 salgınından ölen kişilerin sayısının 60.000'e yaklaştığı bildirildi. İşte güncel Çin Covid 19 vaka sayısı  
    1
    çin covid 19 vaka sayısı 2023 Tam Boyutta Gör
    Çin’de Aralık ayının başından bu yana Covid-19 kaynaklı 60.000 ölümün gerçekleştiği bildirildi.

    Ulusal Sağlık Komisyonu, 8 Aralık’tan bu yana Covid-19’un neden olduğu solunum yetmezliğinden 5.503 ölüm, Covid-19 ile birlikte diğer hastalıklardan kaynaklanan 54.435 ölüm kaydetti. Kovid-19 ile ilişkili bu ölümlerin hastanelerde meydan geldiği belirtildi.

    Hastalık ilk olarak 2019’un sonlarında merkezi Wuhan şehrimde tespit edildi. Çin’in resmî COVID-19 ölü sayısı 10.775’e ulaştı. Ekim ayında enfeksiyonlarda artış görülmesine ve hastanelerin dolmasına rağmen, Aralık ayı başlarında aniden anti-virüs kontrolleri kaldırıldı ve Covid-19 ölümleri ve enfeksiyonlarına ilişkin güncel veriler aktarılmamaya başlandı. Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Jiao Yahui’ye göre ateş nedeniyle kliniklere giden insan sayısı (günlük) 23 Aralık’ta 2.9 milyona ulaştı ve yaklaşık bir hafta içinde %83 düşüşle 477.000’e geriledi.

    Amerika, Güney Kore ve diğer hükümetler, Çin’den gelen insanlara virüs testi ve başka kontrolleri dayattı. Pekin, Güney Kore ve Japonya’dan gelen yolculara yeni vize verilmesini askıya alarak misilleme yaptı. Çin, her vakayı izole etmeyi amaçlayan sıfır Covid stratejisiyle pandeminin zirvesinde enfeksiyon oranını ve ölümlerini Amerika ve diğer birkaç ülkeden daha düşük tuttu. Bazı şehirlere gidiş yasaklandı, milyonlarca insan eve hapsoldu ve protestolar arttı.

    Sağlık Komisyonu’na göre, 8 Aralık’tan bu yana ölenlerin ortalama yaşı 80 ve %90’ı 65 yaş ve üzeri. Ölenlerin %90’ından fazlasında kanser, kalp veya akciğer hastalıkları veya böbrek sorunları olduğu söylendi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız