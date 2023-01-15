Çin'de Covid-19 ile ilişkili ölümler sürüyor

Ulusal Sağlık Komisyonu, 8 Aralık’tan bu yana Covid-19’un neden olduğu solunum yetmezliğinden 5.503 ölüm, Covid-19 ile birlikte diğer hastalıklardan kaynaklanan 54.435 ölüm kaydetti. Kovid-19 ile ilişkili bu ölümlerin hastanelerde meydan geldiği belirtildi.

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Hastalık ilk olarak 2019’un sonlarında merkezi Wuhan şehrimde tespit edildi. Çin’in resmî COVID-19 ölü sayısı 10.775’e ulaştı. Ekim ayında enfeksiyonlarda artış görülmesine ve hastanelerin dolmasına rağmen, Aralık ayı başlarında aniden anti-virüs kontrolleri kaldırıldı ve Covid-19 ölümleri ve enfeksiyonlarına ilişkin güncel veriler aktarılmamaya başlandı. Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Jiao Yahui’ye göre ateş nedeniyle kliniklere giden insan sayısı (günlük) 23 Aralık’ta 2.9 milyona ulaştı ve yaklaşık bir hafta içinde %83 düşüşle 477.000’e geriledi.

Amerika, Güney Kore ve diğer hükümetler, Çin’den gelen insanlara virüs testi ve başka kontrolleri dayattı. Pekin, Güney Kore ve Japonya’dan gelen yolculara yeni vize verilmesini askıya alarak misilleme yaptı. Çin, her vakayı izole etmeyi amaçlayan sıfır Covid stratejisiyle pandeminin zirvesinde enfeksiyon oranını ve ölümlerini Amerika ve diğer birkaç ülkeden daha düşük tuttu. Bazı şehirlere gidiş yasaklandı, milyonlarca insan eve hapsoldu ve protestolar arttı.

Sağlık Komisyonu’na göre, 8 Aralık’tan bu yana ölenlerin ortalama yaşı 80 ve %90’ı 65 yaş ve üzeri. Ölenlerin %90’ından fazlasında kanser, kalp veya akciğer hastalıkları veya böbrek sorunları olduğu söylendi.

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