Bilişim sektöründe kariyer planı yapanlara Ömer Çolakoğlu'ndan tavsiyeler - 2

Bilişim sektöründe kariyer planlayanlar için ilham verici hikayesi ve Udemy'de kategorisinin en çok tercih edilen eğitimleriyle Microsoft MVP'si Ömer Çolakoğlu röportajımızın 2.bölümü yayında

Geçtiğimiz hafta Donanım Haber'de Cem Sünbül'ün konuğu, Bilgisayar Mühendisi, Data Platformunda Microsoft MVP'si, konuşmacı, eğitmen ve BT Yöneticisi Ömer Çolakoğlu olmuştu. Alanında başarılı isimlerden birisi olan Çolakoğlu, Database Yönetimi ve özellikle SQL Server üzerine uzman. Özellikle Udemy'de MSSQL üzerine yayınladığı kurslar kategorisinin en çok satan etiketine sahip başarılı ismi DH'de bilgisayar sektörüne girmek isteyenlere tavsiyeleri ve kendi kat ettiği yolu anlatması için davet ettik. İki ayrı bölümde tavsiyelerini ve kıymetli deneyimini aktarmaya çalıştığımız serinin ikinci bölümü yayında.

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