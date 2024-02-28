Hyundai Ioniq 6 artık daha ucuz! Advance donanımında nelerden vazgeçildi?

Bu videoda Türkiye'de yeni satışa sunulan Hyundai Ioniq 6 Advance donanım seviyesinin artı ve eksi yönlerini kısaca aktararak değerli takipçilerimizi bilgilendirmeye çalıştık.

Bu videoda Türkiye'de yeni satışa sunulan Hyundai Ioniq 6 Advance donanım seviyesinin artı ve eksi yönlerini kısaca aktararak değerli takipçilerimizi bilgilendirmeye çalıştık. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:41 - Advance donanım seviyesi ne kadar?

02:53 - Hangi güvenlik donanımları yok?

07:20 - Hangi konfor ve teknoloji donanımları yok?

18:13 - Aynı fiyat bandında başka hangi modeller var?

26:52 - Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.